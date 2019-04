Ostojić: Izjava predsjednice o migrantima je sramotna

Kandidat SDP-a na izborima za EU parlament Ranko Ostojić, podržao je u subotu u Šibeniku sindikalnu inicijativu "67 je previše" koja je počela s prikupljanjem potpisa za raspisivanje referenduma o izmjenama Zakona o mirovinskom osiguranju, kako bi se spriječilo dizanje dobne granice za odlazak u punu mirovinu na 67 godina.

"Poruka koju šalju sindikati ide za tim da ne idemo s posla idemo u grob", ustvrdi je tom prigodom Ostojić.

Nije, kazao je, samo on došao podržati inicijativu, već je podržava SDP zajedno sa sindikatima. "Mislim da je to jako dobar potez SDP-a. Bez obzira na to što smo imali određena rješenja koja su govorila o tome da je 67 godina logična granica, to nije bilo na način kako to radi HDZ. Ako se prisjetite naše inicijative to je bilo da 2038. godine stupa na snagu uz uvjete bolje zdravstvene skrbi i svega ostaloga što ide pa bi to onda bilo logično", rekao je Ostojić u Šibeniku.

Rekao je i da "kao što ministra zdravstva nije briga za zdravlje ljudi, tako ni vlada nije spremna misliti na umirovljenike i na ono što su zaslužili tijekom svog života".

Sve su oni to platili, a varijanta u kojoj bi trebali još dodatne dvije godine raditi je po meni nešto što nije prihvatljivo, istaknuo je.

Sramotna izjava predsjednice Republike o migrantima

Ostojić se osvrnuo i na izjavu predsjednice Republike Kolinde Grabar Kitarović koja je rekla da je 'licemjerno tvrditi kako bi se pomoglo svim migrantima propuštanjem 700 tisuća ljudi' te kako 'smo propustili one koji su brzi, koji imaju novaca, koji su mladi, koji su zdravi, koji mogu brzo hodati, trčati'.

„Predsjednica je izjavila da smo tijekom migrantske krize 2015. godine propustili 700 tisuća ljudi koji su bili puni para i koji su bili dobri trkači. To je jedna sramotna izjava koja je na tragu onoga što je ona i do sada izjavljivala, odnosno nju možemo nazvati pojmom kako mijenja stav. Jedan put će vas pohvaliti, drugi put će napasti, a za predsjednicu je sramotno takvu izjavu dati za ljude koji bježe pred ratom u zemlji koja je to isto doživjela", poručio je SDP-ovac.

Usvrdio je i kako predsjednica vodi licemjernu politiku jer je u "dnevno političke svrhe očito spremna mijenjati svoj stav“.

VIDEO Ranko Ostojić o političkoj situaciji u zemlji i SDP-u