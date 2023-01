Ostatak tjedna oblačan i vjetrovit, u petak opet češći snijeg

Vikend ipak neće donijeti promjenu vremena i razvedravanje. Na kopnu će ostatak tjedna biti oblačan uz povremene oborine, većinom snijeg. Na Jadranu će uz pretežno suho vrijeme nastaviti puhati bura. No sljedeći bi se tjedan u dijelovima zemlje moglo ukazati sunce.

Porast će i dnevne temperature, zbog čega će biti zamjetniji noćni i jutarnji 'minusi' koji su mogući i uz more. Kao da žele barem malo ublažiti odstupanja od prosječne temperature zraka koja su ovaj siječanj učinila gotovo rekordno toplim, prenosi HRT.

Na istoku zemlje sutra će biti oblačno uz slab snijeg, osobito u gorju, Srijemu i Posavini. Temperature će se kretati između 0 i 2 °C, a u središnjoj Hrvatskoj bit će nešto hladnije, od -1 do 3 °C. Zbog osjetnog sjeveroistočnog vjetra, naglašavaju prognoze, činit će se kao da je znatno hladnije. Pahulje rijetke, uglavnom u Posavini, Banovini i na Kordunu.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Snijega će biti i u Gorskom Kotaru i Lici, a poneka bi pahulja mogla doći i do mora, nošena jakom, podno Velebita i orkanskom burom. U Dalmaciji će puhati često jaka, na udare olujna bura. Moguća je i kiša duž Jadrana. Ovaj je siječanj općenito za Dalmaciju bio jedan od najkišovitijih u povijesti mjerenja. Na Hvaru i Komiži u prvih 18 dana ove godine palo je više kiše nego u prvih sedam mjeseci 2022.

Na samom jugu zemlje bit će podjednako ili nešto manje vjetrovito i valovito, ali i oblačnije, uz češću kišu, a u unutrašnjosti mjestimice i snijeg.

Za vikend će u unutrašnjosti blago porasti dnevna temperatura zraka, no do osjetne promjene doći će tek u ponedjeljak, kada je velika vjerojatnost da će doći do barem djelomičnog razvedravanja. No, noćne i jutarnje temperature će pasti zbog čega će posvuda biti minusa i smrzavanja, ponegdje i poledice i magle.

I na Jadranu će noći i jutra zahladiti a bura će se umiriti, no do nedjelje prijepodne treba računati na česte olujne udare, zbog kojih se dnevna temperatura zraka neće znatnije mijenjati do ponedjeljka.

