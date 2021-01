Osnovnoškolci, maturanti i praktikanti vraćaju se u škole

Otvaraju se škole i sportske aktivnosti koje se održavaju na otvorenom – tako je najavio premijer Andrej Plenković jučer predstavljajući set popuštanja mjera. I dok sportske aktivnosti na otvorenom imaju zeleno svjetlo u svakoj županiji, što se tiče obrazovnog sektora svaka županija ima plan po kojem će se od ponedjeljka održavati nastava.

Različiti modeli

Dio je to kontinuiteta po kojem još od početka školske godine lokalni epidemiolozi u suradnji s osnivačima škola donose odluku u skladu s epidemiološkom slikom svoga područja – a ona je povoljna za sve osnovnoškolce koji se vraćaju u škole. Tako u ponedjeljak učenici osnovnih škola od prvog do osmog razreda Primorsko-goranske županije imaju nastavu u školi, osim učenika Osnovne škole Viškovo za koje se nastava i dalje održava po modelu B. Nastava za srednjoškolce u toj županiji i dalje će biti online osim za maturante koji se vraćaju u školske klupe. Učenici strukovnih škola iz te županije dolazit će na praksu po rasporedu, i to i u školu i kod poslodavaca.

Osnovnoškolci Koprivničko-križevačke županije također se vraćaju u škole, osim učenika Osnovne škole Ljudevita Modeca u Križevcima jer je u tijeku sanacija oštećenja koja je na školskoj zgradi prouzročio potres. Nastava za srednjoškolce završnih razreda u toj županiji održavat će se u školama, dok će ostali srednjoškolci nastavu i dalje pratiti online.

VIDEO: Ništa od kave za van! Popuštaju se mjere u školama i za neke sportske aktivnosti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Svi osnovnoškolci, bez ikakvih izuzetaka u bilo kojoj školi u Bjelovarsko-bilogorskoj, Ličko-senjskoj, Virovitičko-podravskoj, Zadarskoj, Međimurskoj, Varaždinskoj, Brodsko-posavskoj, Vukovarskoj i Karlovačkoj županiji vraćaju se fizički u škole i nastavljaju s pohađanjem nastave.

Nabrojane županije imaju pak različite modele za srednjoškolce koji nisu učenici završnih razreda. Tako će u Međimurskoj županiji maturanti nastavu i dalje pratiti uživo, dok će ostali razredi srednjih škola prijeći na mješoviti model – tjedan dana bit će fizički na nastavi, tjedan dana nastava će biti online. U Brodsko-posavskoj županiji, uz maturante, u škole dolaze i oni srednjoškolci koji imaju vježbe i praktičnu nastavu, a taj model primijenit će se i u Karlovačkoj, Varaždinskoj, Brodsko-posavskoj i Zadarskoj županiji.

Online do 15. veljače

U potresu pogođenoj Sisačko-moslavačkoj županiji u škole se vraćaju učenici 28 osnovnih škola. U toj županiji u dvije škole, Osnovnoj školi Budaševo-Topolovac-Gušće i Srednjoj školi Viktorovac, nastava će se održavati primjenom sva tri modela. Učenici osam osnovnih i jedne srednje škole u toj županiji i od ponedjeljka nastavljaju nastavu pratiti online. To su Osnovna škola Mate Lovraka, OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, Oš Ivan Goran Kovačić, OŠ Dvor, OŠ Glina, I. Osnovna škola Petrinja – matična škola, OŠ Katarina Zrinski i OŠ Ivo Kozarčanin kao i Srednja škola Petrinja.

Učenici svih razreda osnovnih škola te učenici završnih razreda srednjih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija od 1. veljače 2021. nastavu će pohađati uživo, dok će učenici prvih, drugih i trećih razreda srednjih škola nastavu pohađati na daljinu. U svim školama koje imaju oštećenja nastala u potresu nastava će se održavati na daljinu dok se ne steknu uvjeti za siguran boravak učenika u školi – stoji u odluci župana Zagrebačke županije Stjepana Kožića. Radi se o OŠ Đure Deželića iz Ivanić-Grada i PŠ Donji Hruševec u Općini Kravarsko u kojima je škola organizirana na daljinu.

Odluka za Istarsku županiju i gradove Pulu, Rovinj, Poreč, Pazin, Labin i Umag razlikuje se u odnosu na sve ostale županije. Naime, tamo se u ponedjeljak u škole vraćaju samo učenici od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola. Osnovnoškolci od petog do osmog razreda, kao i srednjoškolci, do 15. veljače nastavu će pratiti online. Uz najmlađe učenike u toj županiji nastava će se fizički u školama održavati i za učenike završnih razreda srednjih škola, odnosno za maturante.