Osnovna škola Sikirevci jedina u županiji s cjelodnevnom nastavom: 'Djeca se više druže, sviraju, pjevaju i putuju'

Osnovna škola Sikirevci iz istoimenog mjesta jedna je od 62 škole u Hrvatskoj i jedina u Brodskoj-posavskoj županiji koja provodi eksperimentalni program cjelodnevne nastave. Škola je dobila 300 tisuća eura za opremanje školskih prostorija i kabineta te za nabavu didaktičkog materijala. Djeca u školi imaju dva, po potrebi i tri obroka, a zaposlili su i nekoliko novih djelatnica – kuharicu, spremačicu...

U ponudi imaju dosta izvannastavnih aktivnosti, od tamburaške sekcije i folklora do sportskih sadržaja, a kao jedan od najvećih dobitaka vide to što sada sve te sadržaje uz pomoć vanjskih suradnika kao voditelja imaju u svojoj školi, dok su prije djeca na njih morala putovati u Đakovo ili Slavonski Brod.

– Odlučili smo se za ovaj program kako bismo pomogli našoj djeci da dobiju potpomognuto učenje, da im stvorimo bolje uvjete i da ostvare bolje rezultate. Za ono što im nije jasno djeca više ne moraju ići na instrukcije jer sve rade sa svojim učiteljima. Pišu domaće zadaće, rade istraživanja, projekte, pokuse, sve rade u školi. Učenje je organizirano kroz timski rad, suradnju, igru i malo drukčiji pristup. Malo su dulje u školi nego prije, ali dobro su se snašla – kaže Terezija Štrljić, ravnateljica škole.

U školi ističu kako su ulaskom u eksperimentalni program Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih dobili jako puno. Osim A1 nastavnog programa, koji su i prije radili, sada imaju i A2 program potpomognutog učenja, gdje pomažu djeci da napišu zadaću, nauče nešto novo, istraže neki projekt. Posebno su zadovoljni B1 izvannastavnim aktivnostima u sklopu kojih su djeca besplatno putovala. Imali su čak 18 aktivnosti, a za svaku su od Ministarstva dobili po 2000 eura. U sklopu B2 aktivnosti koje su vodili vanjski suradnici imali su male tamburaše, školu nogometa, motivalje i folklor. Roditelji su u cijelosti oslobođeni svih plaćanja.

Ravnateljica navodi kako je u prvoj godini provedbe programa cjelodnevne nastave bilo malo straha i nepovjerenja, no imali su podršku Županije, a djelatnici su potpisali suglasnost i rekli: "Idemo to pokušati!" Podržali su ih i roditelji, a čak i oni koji su na prvu bili sumnjičavi, kasnije su uvidjeli da je to dobro.

– Jako smo sretni i zadovoljni. Svi su se bojali da će djeca predugo biti u školi. Iz iskustva vam kažem da neka djeca uopće nisu išla kući. Ja sam im govorila da odu kući pa da se vrate na izvannastavne aktivnosti, no njima je dobro i ovdje. Dobiju nešto za jelo, igraju se. Sa završetkom svih infrastrukturnih radova koji su u tijeku djeca će se u školi doista osjećati kao kod kuće – ističe ravnateljica Štrljić.

Devet prvašića u matičnoj i još četiri u područnoj školi prvi je put sjelo u školske klupe. Nažalost, u školu je ove godine upisano 130 učenika, 15 manje nego lani. Unatoč tome, roditelji su optimistični. – Mislim da će cjelodnevno obrazovanje biti veliko i pozitivno iskustvo. Djeca su danas jako zaokupljena nekim drugim stvarima. To više nije kao što je bilo prije; kad sam bila dijete, bilo je više druženja. Danas su djeca više okrenuta televiziji, internetu, nekim drugim medijima. Definitivno će ovo biti bolje jer će biti zajedno – rekla nam je Ana Knežević, majka prvašića. Tijekom izvođenja nastave djeca sjede u klupama. Međutim, potpomognuto učenje i izvannastavne aktivnosti protječu u opuštenoj atmosferi na tabureima, sofama, vrećama za sjedenje. B1 i B2 aktivnosti nisu obavezne, ali vrlo mali broj djece nije uključen.

Načelnik općine Sikirevci Josip Nikolić u školi se pojavio u dvojakoj ulozi: kao čelnik općine, ali i otac prvašića. Prvo od troje njegove djece krenulo je u školu, Jakov je jedini dječak u razredu. – Općina nastoji pridonijeti kvalitetnijem obrazovanju učenika. Pomažemo u opremanju škole, održavanju okoliša, a najvažnije je da se sagradi sportska dvorana. Bitna je suradnja škole, Općine i Županije, i ona je doista dobra – rekao je načelnik.

U Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih kažu kako dosadašnje praćenje implementacije programa pokazuje, prije svega, pozitivne promjene u organizaciji i izvođenju nastave. Povećana satnica hrvatskoga jezika i matematike bez uvođenja novih odgojno-obrazovnih ishoda omogućuje učenicima lakše ovladavanje nastavnim sadržajima, povećana satnica tjelesne i zdravstvene kulture, koju obvezno izvode kineziolozi, kao i rekreacijske pauze omogućuju više tjelesne aktivnosti, koja se pozitivno odražava na tjelesnu spremnost učenika.

Program potpore, potpomognutog i obogaćenog učenja (A2) omogućuje učenicima da uz podršku stručne osobe produbljuju nastavne sadržaje te vježbaju i ponavljaju gradivo u školi, čime je bitno smanjen tradicionalni koncept domaćih zadaća te djeca kod kuće imaju više vremena za druge aktivnosti.

Tu je i program izvannastavnih aktivnosti (B1) kao i Program izvanškolskih aktivnosti (B2), koji je za učenike i roditelje potpuno besplatan, a koji omogućuje učenicima da u prostorima škole sudjeluju u raznim aktivnostima velike izbornosti. To, ističu, olakšava roditeljima obiteljski život jer ne trebaju djecu voditi u druge ustanove koje provode takve programe, što je posebno zapaženo u ruralnim sredinama u kojima velik broj djece nije imao mogućnost sudjelovati u nikakvim izvanškolskim aktivnostima upravo iz navedenog razloga. Za sve učenike osigurani su besplatni obroci kao i udžbenici uz popratne odgojno-obrazovne materijale.

– Općenito, zamijećeno je pozitivnije radno ozračje kao i učinkovitost, čemu svakako doprinose bolji radni uvjeti te povećana financijska sredstva za opremanje škola, ali i za uvećane plaće svih radnika škola koje sudjeluju u projektu – odgovorili su iz Ministarstva na naš upit.

