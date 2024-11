Osmislio aplikaciju, prodavao je preko Google Playa i korisnicima omogućio da za desetak eura gledaju 400 programa

Damir J., prema neslužbenim informacijama, osoba je koju USKOK, smatra "mozgom" skupine, koja se sumnjiči da je prodavala piratske internetske televizije. On je vlasnik jedne zagrebačke tvrtke, a sumnjiči ga se da je s više drugih osoba napravio TSPD aplikaciju koju je i administrirao. Spomenutu aplikaciju je, kako se sumnja, nudio preko Google Play mrežne trgovine. Tako su do aplikacije dolazili brojni korisnici koji su za 10-15 eura mjesečno uz pomoć ove aplikacije mogli gledati oko 400 programa. Bila je tu, prema do sada poznatim informacijama i velika videoteka.

Priča je, kako se sumnja, počela nakon što su Damir J. i njegovi suradnici zakupili programe na B netu, Max TV-u i Max sportu, te su na još uvijek neutvrđen način dekodirali sadržaj Total TV-a i Arena sporta. Potom su s tih programa uklanjali programske zaštite i omogućavali korisnicima da za puno niže mjesečne naknade gledaju puno televizijskog i filmskog sadržaja.

USKOK je u utorak priopćio da je riječ o zločinačkom udruženju koje se sumnjiči za kaznena djela protiv intelektualnog vlasništva i kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka. Akcija je provedena uz pomoć Europola, a ministar unutarnjih poslova Davor Božinović potvrdio je da je šteta prouzročena prodajom piratskih televizijskih usluga dosegla gotovo dva milijuna eura. Akcijom je obuhvaćeno desetak osoba, a nakon što budu ispitani u USKOK-u, odlučit će se hoće li se i protiv koga tražiti određivanje istražnog zatvora. Ako USKOK takav zahtjev postavi, o tome će poslijepodne odlučivati sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda.

FOTO/VIDEO Beroš u dobrom raspoloženju izašao iz Remetinca, novinarima otkrio što je čitao u pritvoru