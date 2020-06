Osječanka unajmila vilu s bazenom kako bi s društvom proslavila - razvod braka

Nakon dvomjesečne izolacije izazvane pandemijom koronavirusa, mnogi kao da žele nadoknaditi propušteno iz tog vremena, pa su iznajmljivači prostora za različita druženja suočeni s brojnim zahtjevima za proslave pa i onima potpuno nesvakidašnjima za naše prilike kao što je - proslava razvoda braka. Upravo je to razlog zbog kojeg je jedna Osječanka unajmila vilu s bazenom, u koju sa ženskim društvom stiže iduću subotu, a proslava “izlaska iz pakla”, kako je to sama opisala, koštat će je 3000 kuna.

- Osječanka je unajmila vilu 27. lipnja za vrijeme od 15 sati popodne do 10 sati ujutro idućega dana. Rekla je da stiže s društvom od 10 do 15 prijateljica i da želi da se nakon proslave imaju gdje odmoriti, a naša vila ima sobe, ležajeve za to - ispričao je za Glas Slavonije Josip Ciganović, vlasnik vile. Dodaje da se Osječanka već razvela, a za svoj je novi put bez "bračnih okova" tražila i parking, gdje ona i društvo mogu parkirati svoja vozila. Već je, kaže Ciganović, podmirila i račun za zakup vile - 3000 kuna.

Budući da je za proslave u ovoj vili uobičajena narudžba hrane, catering iz nekog od đakovačkih restorana, te s obzirom na veličinu društva, procjene su da bi je slavlje zbog razvoda braka moglo u konačnici koštati i do 1000 eura.