Već sada povijesni rezultat HDZ-a u Osijeku: Prednost Radića za drugi krug - velika!

23:52 Obrađeni su svi listići na lokalnim izborima na istoku države. Postotak izlatnosti je dosita malen, tek 39,48%, a malobrojni stanovnici odlučili su svoje povjerenje dati najviše HDZ-u što je povijesni uspjeh vladajuće stranke u Osijeku. Naime, gradonačelnika je imala u jednoj kratkoj eri, dok je Anušić potvrdio HDZ-ovu prevlast u smislu župana pobjedivši odmah u prvome krugu.

S druge strane, njegov kolega mladi Ivan Radić će se još dva tjedna morati boriti za većinsku naklonost građanki i građana Osijeka protiv Berislava Mlinarevića. Dok je Radić dobio 38,69% glasova birača, Mlinarević, kanidat DP-a i MOST-a, dobio je 19,63%.

23:05 Kandidat HDZ-a za osječkog gradonačelnika Ivan Radić koji s 39,07 posto glasova ulazi u drugi krug, izjavio je u nedjelju da je vrlo zadovoljan što su građani prepoznali njegove projekte koje je ponudio u kampanji, jer Osijeku trebaju stabilnost i suradnja, a ne podjele, svađe i inat.

Prema podatcima prikupljenih s 112 od ukupno 117 biračkih mjesta (95,73 posto), HDZ-ov Ivan Radić dobio je 39,07 posto glasova, a nezavisni kandidat Berislav Mlinarević, kojeg podupiru Domovinski pokret i Most, osvojio je 19,65 posto glasova

U izjavi novinarima u HDZ-ovom Izbornom stožeru Radić je istaknuo kako su u stranci očekivali da će biti relativni pobjednici, ali da ovakav dobar rezultat nisu očekivali.

Ističe kako mu je svejedno tko će od protukandidata ići u drugi krug za gradonačelnika Osijeka, a očekuje da se u kampanji za drugi krug, u fer utakmici, sučeliti programe, vizije i timove.

Radić: Od Osijeka ćemo napraviti slavonsku metropolu

Nada se da će Osjećani i u drugom krugu prepoznati da je ovo što nudi HDZ potrebno Osijeku da ga se pokrene, a to je nova energija, i da Osijek bude slavonska metropola, što svi priželjkujemo

Ocijenio je kako je iznimno bitno što HDZ već večeras skoro ima većinu u Gradskom vijeću (38,54 posto), jer, kako ističe, Osijeku treba stabilnost, a ne podjele, stabilnost i inat.

Treba nam suradnja, koja će biti bolja ako je Gradsko vijeće stabilno, dodao je Radić.

Najavio je kako će jedna od prvih stvari koje će napraviti kada preuzme odgovornost za vođenje grada, biti poziv na sastanak svim bivšim živućim osječkim gradonačelnicima, jer smatra da je svatko od njih napravio dobre stvari za grad, a on je spreman poslušati svačiji savjet i iskustvo te tako voditi grad.

Osječani mogu očekivati da ćemo od Osijeka napraviti slavonsku metropolu, ali za to nam nije dovoljan samo gradski proračun, moramo napraviti iskorak prema državnom proračunu, ali i prema EU fondovima, poručio je Radić.

Mlinarević: Rezultati i bolji od očekivanih

Nezavisni kandidat Berislav Mlinarević kojeg podupiru Domovinski pokret i Most, izjavio je u svom Izbornom stožeru kako je zadovoljan rezultatima, a s obzirom da se do sada nije bavio politikom, smatra kako su rezultati i bolji od očekivanih.

Vjerujem da će građani Osijeka nakon ovih rezultata početi promišljati drugačije i da mogu povjerovati i njegovo životno iskustvo te program koji je realan.

Na upit novinara na koje je zlo mislio da ga treba pobijediti u izjavi nakon izlaznih anketa, Mlinarević je ustvrdio kako je Osijek među zadnjima na svim mogućim ljestvicama, gospodarski, financijski i po zaduženosti.

"Bez obzira što je mladi lav ili u ovom slučaju mladi vuk, gospodin Radić obukao janjeće krzno, iza njega slijedi čopor vukova i znamo što iza toga slijedi", izjavio je Mlinarević.

Nezavisni Mlinarević kojeg podupiru Domovinski pokret i Most, rekao je i da u drugom krugu izbora za gradonačelnika Osijeka očekuje glasove i lijevih i desnih.

22:45 Pogledajte reakcije Domovinskog pokreta iz Osijeka: Berislav Mlinarević, prema svemu sudeći, ulazi u drugi krug utrke za gradonačelnika.

"Iskreno rečeno, s obzirom da se nisam bavio politikom i više sam nego zadovoljan. Ovo je uspjeh za mene, uspjeh za DP, za MOST, MOŽEMO i građane grada Osijeka koji žele promjene. To je uspjeh svih nas. Ja vjerujem u Osijek i iz tog sam razloga ušao unutra. Ako ću razmišljati iz comfort zone nije mi ovo trebalo, ali ako gledam stanje u državi i u Slavonij, mislim da je bilo i više nego neophodno", poručio je Mlinarević.

"Ovo je znak na uzbunu, da se ljudi dignu, da ostvare svoje snove. Osijek nije grad slučaj, on je grad budućnosti. Po meni Osijek ima potencijal, snagu i sve što treba, po meni ne treba odustajati"

"Računam na sve glasove glasača koji nisu trenutno izašli. Imamo 15 dana kampanje još i ako ne bude izmišljanja afera, čemu je sklon HDZ i prema svemu ovome što smo vidjeli zadnjih dana, kidanje plakata i slično na što ja nisam navikao, rekao sam, nisam političar, mislm da će se nama prikloniti birači koji su glasali za druge opcije i računam na one koji nisu izašli na izbore. Nisam osoba koja odustaje, da jesam ne bih bio ovdje gdje jesam"

"Ne mogu reći planiram li politički angažman dalje, malo mi je to rano. Život se razvija, ide dalje. Ovo mi je prva ovakva situacija u životu. Činjenica je da građani Osijeka žele promjene i tu činjenicu treba ispoštivati do kraja".

22:17 Županja je bila jedan od gradova koji se spominjao kao jedan od problema u Vukovarsko-srijemskoj županiji, ali HDZ-ov kandidat Juzbašić prema prvim podacima vodi nad dosadašnjim gradonačelnikom Miličevićem. Anušić na to kaže:

"Ovo mi je prvi glas o tome. Ja sam prije 5-6 mjeseci upozorio da se ti problemi moraju rješavati na razini na kojoj moraju. Velika su se raslojavanja krenula događati, ali nadam se da će se dogoditi pobjeda našega kandidata. Ali definitivno, ako dođe do takvih tektonskih poremećaja, moramo intervenirati. Birači nisu više oni koji su bili prije 25 godina. HDZ ne dobiva izbore samo zato što je netko u HDZ-u, nego zato što su ljudi kvalitetni ili nekvalitetni."

"Nadao sam se. Bila nam je to svima tajna želja da se ne moramo jo 14 dana mučiti u kampanji. Nisam se nadao ovolikome postotku, prebacili smo 60 posto. Na neki način mislim da je to dobro, dobra je potvrda birača koji su time pokazali da smo u dobrom smjeru, da smo dobro radili i ja nastavljam samouvjerenije u idućem mandatu raditi nove poslove, a jako veliki poslovi su pred nama."

21:32 Utrka za župana puno je jasnija. HDZ-ov Ivan Anušić sa 59,78% glasova sa obrađenih 39,32% biračkih mjesta. Druga je Vesna Vučemilović iz Domovinskog mosta s 19,96% glasova. Treći je Ivica Mandić kojega su podržali HNS, HSS i Reformisti.

21:30 Nakon što je obrađeno 52,99% biračkih mjesta, Radiću se malo istopila prednost, pa sada ima 39,68%, drugi je Berislav Mlinarević sa 19,06% te treći Goran Kušec sa 17,77% glasova.

21:05 Prvi neslužbeni rezultati Državnog izbornog povjerenstva: Ivan Radić 41,33%, Berislav Mlinarević 18,62%, Goran Kušec 16,97%, Vladimir Šišljagić 7,78%, Vladimir Ham 5,57%

Ivan Radić:

"Sve relevantne ankete su pokazivale da sam relativni pobjednik u prvome krugu i pokazale su se točnim. Preko 40 posto je retulat, ali nema euforije, nastavljamo sljedeća dva tjedna raditi kao i protekle četiri godine, konstruktivno zajedno sa našim sugrađanima predstavljajući projekte gradu Osijeku koje su oni prepoznali. Ja im se ovim putem zahvaljujem. Ne samo onima koji su glasali za mene, nego svima koji su izašli na izbore. Čestitam i svim mojim protukandidatima na ostvarenom rezultatu."

"Što se tiče drugog kruga, apsolutno nam je svejedno tko će biti u njemu, ali želimo da to bude jedna fer utakmica gdje ćemo svaki kandidat predstaviti ono što nudi građanima. Na njima je onda odluka tko im može ponuditi više da bi Osijek bio prava slavonska metropola."

"Računamo na glasove svih Osječanki i Osječana."

"1989. godine je najveći broj Osječana bio u barakama i stvarao HDZ, a on je u Osijeku imao samo jedan kratak period gradonačelnika. Ostalo je bio u oporbi. Protekle četiri godine koliko sam na čelu osječkog HDZ-a vodio sam ga onako kako sam smatrao da je najbolje, a to je konstruktivan smjer koji nema skretanja. Drago mi je da su birači to prepoznali i pozivam ih da izađu u drugom krugu u što većem broju i odaberu novu energiju onoga tko im može ponuditi više u smislu razvojnih projekata za grad."

"Osijek je pokazao da je uključiv grad i da možemo biti ponosni što nije bilo nekih sukoba u smislu sučeljavanja i na način na koji smo predstavili Osijek onakav kakav je: civiliziran, kulturan i građanski."

20:00 Prema izlaznim anketama, HDZ je u Osijeku osvojio 42,49 posto glasova, što bi mu donijelo 15 mjesta od mogućih 31 u Gradskom vijeću.

Sljedeća po osvojenim glasovima je koalicija Domovinskog pokreta i Mosta s osvojenih 18,76 posto glasova i šest mjesta u Vijeću.

Treći je SDP s osvojenih 15,40 posto glasova, što bi značilo pet gradskih vijećnika.

Snaga SiB je četvrta sa 6,72 posto glasova i dva vijećnika. Dva vijećnika osvaja i Možemo! sa 6,04 posto glasova.

U Gradsko vijeće još ulazi koalicija HNS, HSS i Reformisti s osvojenih 5,24 posto glasova i jednim vijećnikom.

U Vijeće ne bi ušli Nezavisna lista Miroslav Vanek s osvojenih 3,61 posto glasova te HDSSB s 1,74 posto.