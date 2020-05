Oreščanin: Protiv smo uhljeba, Ribić: Među poduzetnicima je mnogo nepoštenih

Dražen Oreščanin, jedan od troje osnivača i partnera u tvrtki Poslovna inteligencija, vodećeg implementatora analitičkih IT sustava u Hrvatskoj te Vilim Ribić, osnivač Sindikata znanosti i visokog obrazovanja nakon niza prepucavanja u medijima, večeras su se sučelili u emisiji Poduzetnički mindset.

Govoreći o solidarnosti javnog sektora s privatnim sektorom, Oreščanin je istaknuo da država mora pomoći ljudima koji su ostali bez prihoda zbog odluke o zatvaranju, a ne svojom krivnjom.

- U mjerama vlade je 600 000 zaposlenih u privatnom sektoru. Ljudima je odlukom Vlade su bili zatvoreni poslovi, nisu mogli ništa zarađivati. Neki već mjesecima imaju 0 na računu, neki čak i nakon popuštanja mjera. Ljudi imaju pravo na minimalac, smatramo da je takva solidarnost preduvjet europskog načina života. Isto tako znamo da smo mi u prijašnjim situacijama bili solidarni s javnim sektorom, primjerice ja osobno sam podržavao štrajk učitelja.

Ribić je konstatirao da solidarnost nije upitna.

- Solidarnost s radnicima i gospodarstvom je i naš imperativ. Ja sam prvi zagovarao da se gospodarstvu treba pomoći. Žalostan sam što se to nije prepoznalo. Mi smo otvorili neka druga pitanja, a isto tako smo prvi govorili da je to moguće riješiti jedino zaduživanjem - kazao je dodajući da su zbog svojih zahtjeva napadnuti od strane poduzetnika.

- Ja nisam ni u kojem trenu napao sindikate. Naša teza je da se država ne može samo zaduživati, nego mora smanjiti i svoje troškove. Kako će smanjivati nije do nas, nego do države - odgovorio je Oreščanin.

Ribić je istaknuo da privatni sektor bez javnog ne može egzistirati.

- Niti jedan od tih sektora ne spašava drugi, kao što tvrde iz privatnog sektora, već su to međusobno povezani sektori koji ne mogu jedni bez drugih. Javni sektor održava da država funkcionira, a privatni sektor osigurava materijalna dobra. Rezanje plaća nema smisla jer je u ovakvim situacijama nužno održavati potrošnju kako bi proizvodi imali kupce - smatra Ribić.

Oreščanin ističe da je stav privatnog sektora da javni sektor mora biti efikasniji i manji, a da se oni koji rade kvalitetno još dodatno nagrade.

Ribić ističe da je broj uhljeba mali te da su oni politički instalirani.

- Rade se podjele između sektora, a zapravo je bezumno prepucavanje. Mi smo jedna cjelina. Niti vi smijete uništavati javni sektor, niti se javni sektor može suprotstavljati u intervencijama države u ovom trenutku.

Treba li poduzetnike koji krše mjere kazniti?

- Ukoliko poslodavac nije u stanju isplatiti punu plaću, on to treba regulirati aneksom ugovora. Da li postoje poslodavci koji su namjerno prikazivali pad prihoda ili su htjeli na neki drugi način to prikazi, vjerojatno postoje. Treba to riješiti tako da se imenom tvrtke to riješi s pojedinim poslodavcem. Postoje institucije koje se trebaju tim baviti. UGP ne zastupaju velike, nego male, srednje i mikro poduzetnike. Što se tiče isplate dobiti, vlasnik ima pravo isplatiti si dobit, ali ja kao poduzetnik koji gledam na likvidnost tvrtke neću si isplaćivati dobit.

Ribić smatra da je bilo nužno da Hrvatska uvede zabranu isplate dobiti vlasnicima koji su koristili mjere pomoći.

- SAD, Francuska i mnoge druge države su zabranila isplatu dobiti onim vlasnicima koji primaju pomoć države.U vašem sektoru ima onih koji nisu pošteni, koji potkradaju radnike i državu. Sindikati su najčestitiji dio hrvatskog društva jer se ne vrte oko novca nego vrijednosti - kazao je Ribić.