Oprez! Danas toplinski val, a onda prolom oblaka: Moguće i olujno nevrijeme, evo kad i gdje

Upozorenja zbog toplinskog vala DHMZ je objavio je za danas, u većini zemlje bit će sunčano i vruće. U drugom dijelu dana ponegdje u unutrašnjosti umjeren i jak razvoj oblaka uz mogućnost za poneki lokalni pljusak, uglavnom u Slavoniji. Temperature idu do 35 stupnjeva. Cijela zemlja je u žutom, osim splitskog i dubrovačkog područja za koji je oglašeno narančasto upozorenje, a na toplinski val upozorilo je i Ravnateljstvo civilne zaštite.

🌡Za sutra, 3️⃣0️⃣.6️⃣. izdano 🟠 upozorenje DHMZ-a na toplinski val ➡ https://t.co/1WL8zGVz4U



🌡Upozorenja o toplinskim valovima pratite na stranicama DHMZ-a ➡ https://t.co/OMws3Bgu7b



❗️Preporuke za zaštitu zdravlja od vrućina ⤵https://t.co/ZrhCbVTeuK — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) June 29, 2024

No već sutra mijenja se vrijeme. Ujutro će biti sunčano, a zatim prema kraju dana pogoršanje koje donose oblaci sa zapada."U unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu mjestimice kiša i grmljavina, lokalno i izraženiji pljuskovi uz mogućnost olujnog nevremena, ponajprije na sjeverozapadu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni u okretanju na sjeverni. Na Jadranu slabo i umjereno jugo i jugozapadnjak, u noći će na na sjevernom dijelu zapuhati bura. Najniža jutarnja temperatura između 16 i 21, na Jadranu od 20 do 25 °C. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33 °C"m piše DHMZ.

Prema sednodnevnoj prognozi, u utorak će biti hladnije, od 22 do 25 stupnja najviše.

