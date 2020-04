Općina Višnjan odbila zbrinuti napuštene pse, prepuštaju to volonterima

Zbog izvanrednog stanja u Hrvatskoj treba pomagati samo ljudima, a psima ne. Tako su, naime, čelnici općine Višnjan opravdali svoje nepoštivanje i neprovođenje Zakona o zaštiti životinja i odbili zbrinuti napuštene pse pronađene na području Općine. Nije im to prvi put, a zbog svega u Općini je posla već imala i veterinarska inspekcija.

– Četiri napuštena šteneta u sklonište u Poreču donijeli su ljudi koji su ih pronašli dok su se šetali. Prema uputama skloništa zvali su Općinu, no oni su odbili preuzeti brigu o psima. Mi nemamo sklonište, ali smo ih zbrinuli na privatnom imanju u Novigradu – priča nam Silva Servatzy iz Udruge za zaštitu životinja SOS Šape Poreč.

Foto: Privatni album

Samo nekoliko dana nakon toga volonterima je stigla dojava da na području sela Radovani lutaju tri psa. Nisu ih imali gdje smjestiti, obavijestili su policiju jer su psi hodali po cesti i ugrožavali promet, mogao je netko i nastradati. Ovaj put pomogla je udruga Snoopy iz Pule i preuzela brigu o psima.

– Općina Višnjan nema komunalnog redara, a čini se niti ugovor sa skloništem. Nema osiguranu službu kojoj bi se prijavio pronalazak životinje pa nalaznici obavještavaju 112, ali to na nažalost, ne daje nikakve rezultate. Psi bez nadzora vlasnika, na cesti i u naselju, opasnost su za sigurnost prometa, nepoznata je njihova ćud i zdravstveni status, tako da česte objede tipa "brinete se više o psima nego ljudima" ne stoje. Štitimo i jedne i druge kada želimo brzo zbrinuti životinje koje lutaju – ističe volonterka i dodaje da bi se ti problemi morali rješavati na uobičajen način - tako da Općina Višnjan poštuje Zakon.

– Do sada smo za sve životinje koje su s područja te Općine smještene u sklonište prvo čekali rješenje veterinarskog inspektora kojim se općini nalaže poštivanje Zakona. Postupak traje i nekoliko dana, za to vrijeme o životinji se netko treba brinuti, nalaznici ili mi. I sve to traži i vrijeme i sredstva – zaključuje S. Servatzy.

Foto: Udruga Snoopy

Zbog čega su odbili zbrinuti napuštene pse kako to nalaže Zakon o zaštititi životinja, koji jedinice lokalne samouprave obvezuje da napuštene pse smjeste u sklonište i brinu se o njima dok se ne udome, pitali smo Općinu? Zanimalo nas je i s kojim skloništem imaju potpisan ugovor o zbrinjavanju napuštenih životinja te je li Općina imenovala osobu koja je zadužena za brigu o napuštenim životinjama? Tražili smo odgovor i na pitanje jesu li proveli kontrolu čipiranja pasa i imaju li Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca? Na sve to obvezuje ih i Zakon.

– Zahvaljujemo na upitu. Obavještavamo vas da su tri psa zbrinuta i u ovom trenutku su na sigurnom, o njima skrbi udruga Snoppy – piše u nepotpisanom mailu koji nam je stigao iz općine Višnjan. Nema odgovora na pitanja koja smo postavili, a nismo ih dobili ni na ponovljeni upit.

Iz udruge Snoopy doznajemo da su Općinu tražili jednokratnu pomoć koja će pokriti troškove cijepljenja, čipiranja, čišćenja od parazita i kastracije za tri psa koja su preuzeli. Nakon nekoliko dana novac su dobili. Porečka udruga prijavila je Općinu i odgovornu osobu, načelnika Angela Matticha, veterinarskoj inspekciji. Odgovor još nisu dobili, umjesto njega stigla im je nova dojava – Višnjanom opet lutaju napušteni psi.