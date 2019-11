'Oni koji su koristili govor mržnje i pozivali na glasanje za druge kandidate nemaju mjesto u HDZ- u'

Pogrešno je bilo stavljati srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u fokus zbivanja oko održavanja kongresa Europske pučke stranke u Zagrebu, poručio je danas predsjednik Sabora, HDZ-ov Gordan Jandroković komentirajući vijest da EPP ipak neće održati sjednicu Predsjedništva u Saboru, kao i da je Vučić otkazao svoj dolazak u Zagreb.

- Što se mene tiče, Vučićev dolazak nije posebno bitan. Ne samo što se mene tiče, nego i što se tiče Hrvatske. Njegova je stranka samo pridružena članica EPP-a, on je na marginama i pogrešno ga je stavljati u fokus zbivanja – komentirao je Jandroković koji je novinarima kazao da u EPP-u provjere zašto su odustali od sjednice u Saboru.

- Neću komentirati koji su njihovi razlozi za to, dobio sam informaciju da će oni te sastanke otkazati, vidio sam i jednu neformalnu informaciju, a je li točna ne mogu reći. Cijeli kongres EPP-a održava se u Areni, ovdje su trebali biti tehnički sastanci zatvoreni za javnost, to je skupština i predsjedništvo, ali vjerojatno su vidjeli da se od tehničkih stvari napravilo političko pitanje pa su odustali - rekao je Jandroković novinarima u Saboru. Odbacuje i teze oporbe kako Sabor sad ima tjedan dana stanke u zasjedanju upravo zbog kongresa EPP-a.

- Sastanci EPP-a su trebali biti u utorak popodne. To su sastanci u trajanju od nekoliko sati i nema nikakve veze ovaj radni tjedan sada oko izglasavanja proračuna i taj sa sastankom – pojasnio je Jandroković. Naime, prvotno je planirano da sjednica koja je započela u rujnu traje do 31. listopada, no vladajući su je odlučili produžiti do danas kako bi se donio proračun za iduću godinu. Idući tjedan nema sjednice, a zastupnici se vraćaju u saborske klupe 27. studenog na aktualno prijepodne. Jandroković je podsjetio da je uobičajena praksa da se u razdoblju od rujna do prosinca održe dvije sjednice, a oporbi je prigovorio da bi ga kritizirala i u slučaju da sad nije prekinuo sjednicu, no tada bi ih, nagađa, vjerojatno napadali da se boje imati novo aktualno prijepodne gdje oporba ima priliku "rešetati" premijera i ministre pitanjima o aktualnim temama.

Osvrnuo se i na tzv. Aferu WhatsApp, odnosno najavu sankcioniranja članova HDZ-a koji se po zatvorenim grupama na društvenim mrežama koriste govorom mržnje. Novinare je zanimalo zašto zagrebačka organizacija na telefonskoj sjednici odlučuje o sudbini članova povezanih s aferom WhatsApp.

- Zašto telefonska sjednica to pitajte predsjednika gradske organizacije. Oni koji su koristili govor mržnje, pozivali na nelojalnost i glasanje za druge kandidate nemaju mjesto u HDZ- u. Zadaća je gradskog odbora i časnog suda da se vidi tko je ušao u to područje i kad odluče stranačka nadležna tijela vidjeti što će biti – odgovorio je Jandroković.

Dotaknuo se i jutrošnje prepirke sa šefom SDP-a Davorom Bernardićem koji ga je optužio da mu je plaća rasla 4000 kune zahvaljujući vladinoj poreznoj reformi, pa je pojasnio zašto je novinarima pokazao dvije platne liste, s početka mandata i posljednju, kako bi dokazao da Bernardićeve optužbe nisu istinite.

- Potpuno je neprimjereno kad saborski zastupnik iznosi neistine, laži, insinuira. To onda gledatelji prate i misle da to što on govori ima neku osnovu. Namjerno sam to učinio, da se vidi da on ne govori istinu i da je to normalno za člana SDP-a, da nešto kaže, da se to potvrdi kao laž i da oni idu dalje. Bernardić, koji je primio donaciju od 200.000 kuna, umjesto da se poklopi ušima, vrijeđa druge i izmišlja da je nečija plaća veća 4.000 kuna više nego prije porezne reforme. To sve govori o gospodinu Bernardiću – naglasio je Jandroković.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Njegov stranački kolega i šef kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić osvrnuo se također na ove teme, kao i na glasovanje o proračunu.

- Današnje glasovanje pokazalo je koliko je čvrsta vladajuća većina u Saboru. Svi dokumenti koje smo trebali, doneseni su s preko 80 glasova, iskazala je čvrstina vladajuće koalicije kao i kluba HDZ.a. Zahvaljujem svim našim zastupnicima u vladajućoj većini. Ne dijelim mišljenje da ovaj proračun nije prihvatio zahtjeve prosvjetara. naime oni su tražili povećanje plaća od 6 posto, Vlada je u proračunu osigurala to povećanje. Vi iz proračuna ne bi mogli vidjeti odnosi li se na povećanje osnovice ili koeficijenata, jer je ukupan iznos povećanja upravo onakav kakav su tražili sindikati u prosvjeti i svaki će profesor, nastavnik, zaposlenik u školstvu iduće dobiti povećanje plaće kakvo su tražili sindikati. Dapače, proračun podrazumijeva i povećanje plaća za druge javne i državne službenike ako se do 1. srpnja ne donese uredba koja bi propisala koeficijente svih zaposlenika – rekao je Bačić.

Proračun je, nastavlja, usvojio zahtjeve sindikata oko povećanja plaća i time ne vidi razloga niti potrebe niti osnovanosti daljnjeg štrajka.

Što se tiče odustajanja EPP-a od sjednice u Saboru, Bačić tvrdi kako su ocijenili da nema potrebe da zasjedanjem u Saboru stvaraju na bio koji način neugodu niti svojim članovima koji bi bili u sabornici ni HDZ-u, da se ne bi na bilo koji način stvarao dojam da je Sabor iznajmljen jednoj grupaciji i najvećoj političkoj stranci u Europskom parlamentu.

- Tu je bio razlog zašto je povučen taj prijedlog, ja sam s time suglasan. Ništa se ne i bilo dogodilo da su zasjedali predstavnici političke skupštine ovdje u Saboru kao što su sudjelovali i u drugim parlamentima. Možda nisu u glavnoj vijećnici, ali su u brojnim državama članovi tog istog tijela. Ovdje se radi o Predsjedništvu i Skupštini koja bi zasjedala u sabornici samo iz razloga jer mi u Saboru nemamo takav prostor gdje bi moglo zasjedati 140 članova političke skupštine – pojašnjava Bačić koji odbacuje teze da je takva odluka zapravo popuštanje oporbi. Da je Aleksandar Vučić idući tjedan i dolazio u Zagreb, on ne bi sudjelovao na sjednici u Saboru jer nije bio delegat političke skupštine.

- Ja sam predsjednik Kluba koji sjednice održava svaki tjedan i na kojemu se održavaju otvorene, tolerantne rasprave i nijednom na Klubu nisam čuo primjedbe na dolazak Vučića. Član sam i Predsjedništva HDZ-a i ni tamo ih nisam čuo jer ne mislim da bi se za hrvatske političke interese bilo što dogodilo da je Vučić došao u Zagreb. Nismo mi izabrali Vučića nego srbijanski narod, to je njihova odluka i mi iz Hrvatske ne možemo odlučivati tko će biti predstavnik Republike Srbije. Zamislite što bi Vučić dao da je izborni kongres EPP u Beogradu? Mislim da mi stvaranjem 'afere Vučić' grdno griješimo jer mu na ovaj način dajemo značaj koji on na ovom Kongresu, i da je došao, ne bi imao – poručuje Bačić.

Što se tiče telefonske sjednice zagrebačkog HDZ-a o sankcioniranju dijela članstva, kaže da to nije ništa neobično.

- I da je sjednica bila redovna, ti ljudi koje se sankcionira ne bi bili na njoj nego će biti pozvani tamo gdje trebaju biti pozvani prema poslovniku o radu časnih sudova HDZ-a. Ovdje je riječ o prijedlogu predsjednika Gradske organizacije svom Gradskom odboru da se određeni broj članova HDZ-a koji su upisani u evidenciju zagrebačkog HDZ-a upute na stegovni postupak na Sud časti. Tamo će o tome biti riječi, tako je odlučila gradska organizacija i ne vidim tu ništa sporno jer član o kojem se radi imati priliku reći što misli o tome – zaključuje.