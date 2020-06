Omladinac Franjo Tuđman zvani Francek oružja se latio s 19 godina

Prvi predsjednik Republike Hrvatske Franjo Tuđman pristupio je kao mlad čovjek Komunističkoj partiji Hrvatske (KPH) i ubrzo postao pripadnik njezine partizanske vojske. Tuđman je rođen 14. svibnja 1922. godine u Velikom Trgovišću kao najstarije dijete u obitelji koje je preživjelo ranu dob. Imao je još dva mlađa brata, Ivicu i Stjepana. Majka im je umrla dok su bili djeca, a otac Stjepan se uskoro ponovno oženio. Bio je on gostioničar, trgovac i seljak, politički aktivni član i dužnosnik Hrvatske seljačke stranke (HSS), u dvama mandatima načelnik općine Veliko Trgovišće.

Za lokalne prilike ugledan, pa čak i razmjerno imućniji od drugih mještana, Stjepan ipak nije mogao osigurati školovanje svojoj djeci. Ipak, uz pomoć rodbine i prijatelja Franjo je nakon završene osnovne škole u Velikom Trgovišću krenuo u srednju školu u Zagreb. Od svoje dvanaeste godine sam se uzdržavao davanjem instrukcija i poduka učenicima imućnih obitelji. Nakon završene Državne II. muške građanske škole kralja Tomislava u Zagrebu upisao je Trgovačku akademiju Udruženja trgovaca u Zagrebu. Bio je odličan đak, među najboljima u školi, zatvoren i povučen, usmjeren k čitanju ne samo beletristike već i povijesnih djela, ali i tada dostupne marksističke literature. Kao srednjoškolac prijateljevao je s tadašnjim skojevcima Stjepanom Cerjanom i drugima. Cerjan je bio neslužbeni predvodnik skupine lijevo nastrojenih mladića i djevojaka. Iako još srednjoškolac, Tuđman s prijateljima sudjeluje u proslavi obljetnice Oktobarske revolucije 1940. godine.

Proglas ‘skinut’ s Radio Moskve

Nakon Travanjskog rata i proglašenja NDH u travnju 1941. godine prekida školovanje na drugoj godini Trgovačke akademije, vraća se k ocu u Veliko Trgovišće, odlučan krenuti u borbu protiv fašizma. Sredinom 1941. godine preko svog prijatelja Vlade Stopara, u tiskari Narodne zaštite (predratna Civilna zaštita, tada dio Ministarstva domobranstva) u Zagrebu organizira takozvanu ”priručnu tehniku”, tj. ilegalnu tiskaru komunističkih letaka. Prvi njihov uradak bilo je tiskanje proglasa Sveslavenskog komiteta iz Moskve o borbi protiv fašizma koji su ”skinuli” iz emisije Radio Moskve. Krajem ljeta 1941. godine povezuje se s Markom Belinićem iz Jakovlja, jednim od glavnih organizatora komunističkog ustanka u Hrvatskom zagorju i sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a preko Belinića se početkom 1942. godine i učlanjuje u KPH. Belinić je visoko cijenio sposobnosti mladog Tuđmana. Tuđman je početkom 1942. godine živio poluilegalno, malo u Velikom Trgovišću, malo u Zagrebu. Nosio je krivotvorenu legitimaciju domobranskog časnika koju mu je izradio Stopar i cijelo vrijeme bio naoružan pištoljem. Belinić tijekom druge polovine 1941. i početkom 1942. godine organizira niz sastanaka zagorskih i zagrebačkih komunista s namjerom podizanja jedne partizanske borbene skupine na području Hrvatskog zagorja, ali veliki snijeg koji je zapao krajem 1941. godine nije im išao naruku.

Bijeg iz policijske postaje

Iako se nikada nisu sastali na jednom mjestu ni imali čvrst organizacijski ustroj, nazvani su u partizanskoj povjesnici Prvim zagorskim partizanskim odredom. Brojili su 147 članova. U toj postrojbi Tuđman je postavljen za omladinskog rukovodioca. Tuđman sada živi u ilegali te boravi u jednom skrovištu, u štaglju obitelji Šimunjak kraj sela Pluska. U proljeće se partizani aktiviraju, ali uspijevaju izvesti samo jednu pravu oružanu akciju. U tom nespretnom napadu nitko nije poginuo ni ranjen. Druge planirane akcije stjecajem okolnosti nisu ni pokušane. Početkom svibnja šalju Tuđmana u Zagreb, u jednu kuću na Trešnjevci, da uspostavi “puknutu” vezu između odreda i povjerenika Centralnog komiteta KPH, ali ondje ga dočekaju policijski agenti. Koristeći krivotvorenu legitimaciju, Tuđman se predstavio kao domobranski časnik, ali ga oni ipak sprovode u policijsku postaju. Uspijeva iskoristi nepažnju agenata i bježi iz postaje. Odgovor oružanih snaga NDH na pojavu partizana u Hrvatskom zagorju bio je očekivano žestok, no Tuđman je preživio ove borbe i potjere te se skrivao zajedno s Edom Leskovarom, sekretarom OK (Okružni komitet) KPH Krapina, i Josipom Tucmanom koji je postao sekretarom nakon Leskovarove pogibije sredinom 1942. godine. Povjerenstvo CK KPH odredilo ga je za rukovoditelja Tehnike, tj. male ilegalne tiskare. Imali su jedan radiouređaj te su u svojim tiskovinama opširno prepričavali vijesti i emisije Radija Moskve i Londona.

Nakon nekoliko selidbi od lipnja 1942. godine Tehnika je smještena u kući obitelji Rožić u Požarevcu, zaselku između Velikog Trgovišća i Klanjca. Ovaj im je smještaj svojim osobnim ugledom osigurao Tuđmanov otac Stjepan. Tehniku su činili Franjo Tuđman i njegov prijatelj Vlado Stopar. Stopar je iz Zagreba donio kofer pun kućne srebrnine koji mu je ostavio njegov biološki otac, ugledni zagrebački liječnik, Židov, dr. Marko Grossman, prije bijega iz NDH 1941. godine. Srebro su prodali i tako osigurali sredstva za nabavljanje predmeta potrebnih za njihovu djelatnost. Izdavali su letke namijenjene HSS-ovcima pozivajući ih da se pridruže komunistima te publikacije nazvane “Vijesti partizanskog radija” i “Glas Hrvatskog Zagorja”, njihovu najvažniju tiskovinu. Tu je Franjo Tuđman objavio svoje prve tiskane radove. Nakon što je sekretar OK KPH Krapina Josip Tucman zvan Crni, polupismeni postolar, u jesen 1942. godine upućen na partijski “kurs” u Liku, povjerio je Tuđmanu da faktično obavlja poslove Okružnog komiteta. Tako je na Tuđmana, mladića starog svega dvadeset godina, pao teret rukovođenja zagorskim komunistima. Njegova je Tehnika postala najvažniji partijski punkt u Hrvatskom zagorju u tom trenutku.

Krajem 1942. njegova odanost komunističkom pokretu dovedena je u pitanje kada je spoznao da nisu svi komunisti oduševljeni pristaše stvaranja nove hrvatske sovjetske republike. U antifašističke redove ušli su i ljudi koji su prije rata bili zagovornici jugoslavenskog unitarizma i režima kralja Aleksandra. To je razočaranje kulminiralo kada mu je povjerenik CK KPH Ivo Marinković 17. prosinca 1942. godine predlagao da za vijećnika ZAVNOH-a iz Hrvatskog zagorja predloži Stjepana Ivekovića, odvjetnika i javnog bilježnika iz Klanjca, inače općepoznatog starojugoslavenskog režimliju. Tuđman je to doživio vrlo bolno. Ideali zbog kojih je već dotad mnogo pretrpio urušili su se te je prema vlastitom priznanju pred Božić 1942. namjeravao počiniti samoubojstvo. Ipak, odustao je i nastavio se boriti za svoje ciljeve. Spretnim rukovođenjem uspio je navesti Marinkovića da odustane od Ivekovića i da izaslanik ZAVNOH-a postane njegov otac, vrlo ugledna osoba onog kraja, čija su sva tri sina otišla u partizane.

Namjeravajući revolucionizirati Hrvatsko zagorje, GŠH upućuje onamo u listopadu 1942. godine jednu partizansku četu sa Žumberka s kojom je bio i španjolski borac Izidor Štrok zvan Mrkić, predodređen za zapovjednika partizanskih skupina sjeverozapadne Hrvatske. Odmah potom u Hrvatsko zagorje upadaju i dva bataljuna Kalničkog odreda. Ove razmjerno borbene i brojne partizanske postrojbe prošetale su se Zagorjem i ohrabrile lokalne komuniste i simpatizere. Ali revolucioniziranje Hrvatskog zagorja ide vrlo teško, jer ono je u političkom smislu uporište HSS-a., u blizini su veliki gradovi Zagreb. Za KPH je bilo od velike važnosti da upravo u tom kraju budu vojno prisutni. Zato su onamo uporno slali najbolje postrojbe i kadrove ne bi li ojačali komunistički ustanak. I propagandni je rad od velike važnosti, a Tuđmanov je doprinos prepoznat od viših partijskih tijela. Kad se Tucman konačno vratio iz Like, početkom veljače 1943. godine izabran je novi OK KPH Krapina u koji Tuđman nije ušao, ali je zato izabran za organizacijskog sekretara OK SKOJ-a za okrug Krapinu. Napušta Tehniku koju nastavlja voditi njegov prijatelj Stopar, a on započinje s organiziranjem udarnih grupa i pripremama za masovniji ustanak. Udarne su grupe male privremene partizanske postrojbe čiji se pripadnici nakon planirane akcije povlače kućama ili u ilegalu.

Tuđmanov prestižni ‘šmajser’

U proljeće 1943. godine dolazi do masovnijeg odlaska zagorskih komunista i ustanika u partizane. Neki odlaze na Kalnik, a neki pokušavaju opstati u Hrvatskom zagorju. U jednoj od tih grupa koja je ostala u Zagorju, onoj kojom zapovijeda Josip Špiranec, nalazio se i Franjo Tuđman. Tad je negdje u proljeće nastala poznata fotografija na kojoj se nalazi dvanaest zagorskih partizana s kapama rogama na glavama, u sredini je Špiranec, a na tlu leži Franjo Tuđman držeći u rukama njemački automat MP-41 Schmeisser. O tom “šmajseru” postoji jedna zanimljiva priča. Naime, nekolicini komunističkih simpatizera iz Desinića uspjelo je uz pomoć domobrana Janka Jutriše, vozača velikog župana Prebega, u nekoliko pothvata iz vojne radionice u Zagrebu nabaviti više puškomitraljeza, pušaka i pištolja za naoružavanje zagorskih partizana. U jednom od tih pothvata Josip Štimac i Ivo Crnić ušli su u stan generala Vilka Begića i otamo uzeli njegova odlikovanja te nešto oružja među kojim je bio automat MP-41 Schmeisser na kojem je, navodno, bila ugravirana posveta Adolfa Hitlera Begiću. Nakon što su automat prebacili u Zagorje, od Štimca ga je uzeo Franjo Tuđman jer je od njega bio hijerarhijski viši. Ali nakon nekog vremena od Tuđmana ga uzima Špiranec. Ni Špiranec ga nije dugo nosio jer se ovo prestižno oružje svidjelo Radi Bulatu, tada zapovjedniku 32. divizije. Na kraju ga je Bulat dao Ivanu Gošnjaku, zapovjedniku GŠH. Prema nekim izvorima, automat se danas nalazi u Vojnom muzeju u Beogradu. Zamah priljevu novih ustanika u Hrvatskom zagorju dao je prodor 12. slavonske udarne brigade u srpnju 1943. godine koja 14. srpnja 1943. godine zauzima Lepoglavu i druga mjesta sjeverozapadne Hrvatske pokazujući krhkost vlasti NDH.

Zagorske su udarne grupe sad živnule i ona Tuđmanova nakon duljeg vremena izvodi prvu borbenu akciju zagorskih partizana. Dvanaest partizana iz Dubrovčana predvođenih Tuđmanom (to je grupa s prije spomenute fotografije) ulaze u Veliko Trgovišće gdje plijene ili pale državnu imovinu. Tom su prilikom zapalili veliku količinu zaplijenjenog sijena te su plamen i dim bili vidljivi desecima kilometara unaokolo. Deset dana kasnije u Gredicama zarobljavaju jednu slabo naoružanu postrojbu domobranske Časne radne službe od 150 ljudi. Stječu i pozamašan ratni plijen. Domobranima su održali političko predavanje, nekolicina ih se pridružila partizanima, a ostale su pustili kućama. Zaredale su se slične akcije, a broj udarnih grupa u Zagorju tijekom ljeta 1943. godine narasta na 56. Sve to, ali i kapitulacija Italije te jasne naznake kako osovinska strana gubi rat, omogućili su da zagorski komunisti napokon stvore jednu veću postrojbu.

Sve dotadašnje male grupice zagorskih partizana prikupile su se i od njih je 5. listopada 1943. godine, u selu Sambolići podno Ivančice, ustrojen Zagorski partizanski odred Hrvatske (ZPOH), u partizanskoj povjesnici često nazivan Drugim, zbog razlike od onog zlosretnog iz 1942. godine. U trenutku osnivanja ima 205 pripadnika. Razdijeljen je na I. i II. bataljun, a 24. listopada 1943. godine priljev boraca omogućio je stvaranje još jednog, III. bataljuna. Zapovjednik ZPOH-a bio je spomenuti Josip Špiranec zvan Pintar, politički komesar Josip Vidiček, a zamjenik komesara Franjo Tuđman zvan Francek. GŠH (Glavni štab narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske) i CK KPH željeli su u srcu Zagorja, podno Ivančice, stvoriti jedno oslobođeno područje sa središtem u Zlataru pa onamo šalju snažnu 28. slavonsku diviziju (tada zvanu 10. divizija) i žele iskoristiti činjenicu što su brojne osovinske snage usmjerene prema obali i južnim krajevima, angažirane u događajima uzrokovanim kapitulacijom Italije.

Dok je I. bataljun ZPOH-a započeo s napadima na osovinska uporišta u zapadnom Zagorju, 28. je divizija krenula ravno na Zlatar, jače uporište osovinskih snaga. Nakon uporne obrane proosovinskih snaga iz Zlatara 28. diviziji pošlo je za rukom i 22. listopada zauzima Zlatar. Dvadeset osma se divizija odmah potom povlači prema istoku dok ZPOH preuzima Zlatar i okolicu. Ali ondje se nisu uspjeli održati ni mjesec dana jer nakon protuudara oružanih snaga NDH 14. studenog 1943. godine napuštaju Zlatar. Tijekom protuudara oružanih snaga NDH ZPOH gubi ranije zauzeta područja, ali ne samo da nije uništen već raste iz dana u dan. Njegova tri bataljuna kreću se širom Zagorja i napadaju manja osovinska uporište, pale općinske zgrade, demoliraju komunikacije, razaraju upravne strukture. Zalijeću se i u Sloveniju prelazeći rijeku Sutlu. Krajem 1943. godine ZPOH ima oko 600 boraca. Krajem 1943. i početkom 1944. godine dolazi do preustroja partizanskih postrojbi sjeverozapadne Hrvatske. Štab II. operativne zone postaje štab X. ”zagrebačkog” korpusa Narodnooslobodilačke vojske Hrvatske (NOVH) u koji ulaze dvije divizije, 32. i 33. te nekoliko partizanskih odreda. Trideset druga divizija sastoji se od dviju brigada, ”Braće Radić” i ”Matije Gupca”. Kao vrlo perspektivni partijski kadar mladi je Tuđman 19. siječnja 1944. godine imenovan zamjenikom komesara brigade ”Braća Radić”, jedne od najelitnijih postrojbi NOVH-a. On je najmlađi od svih visokih starješina X. zagrebačkog korpusa. Smatra se kako ga je na to mjesto predložio Marko Belinić, komesar II. operativne zone, koji je cijenio njegov dosadašnji rad. Tuđman je ujedno postao sekretarom partijskog komiteta 32. divizije. Uskoro odlazi na viši partijski ”kurs” u Slavoniju da bi se vratio u brigadu nešto prije no što je 32. divizija krenula na smion i opasan prodor prema Hrvatskom zagorju, sredinom ožujka 1944. Zapovjednik je divizije tada bio Izidor Štrok, a politički komesar Ivan Robić, ali je s njima na pohod krenuo i stožer X. korpusa na čelu s Matetićem. Napali su 28. ožujka Žutnicu kraj Krapine gdje se nalazila velika tvornica sukna za vojsku. Nisu uspjeli zauzeti tvornicu jer se nekoliko desetaka pripadnika ustaške vojnice žestoko oduprlo napadu, a bataljuni koji su trebali spriječiti dolazak osovinskih snaga u pomoć razbježali su se kad je započeo osovinski protuudar pa je plan propao.

Divizija se tad našla u opasnom položaju. Započelo je masovno dezertiranje boraca, navodno ih je oko 230 pobjeglo svojim kućama. Zbog toga su izvršene i smjene zapovjednog kadra, osobito u brigadi ”Matija Gubec”. Predloženo je da se Tuđman imenuje komesarom brigade ”Matija Gubec”, očito s ciljem da pokuša podići borbenu spremnost ove brigade. Ali stjecajem okolnosti na tu dužnost nikada nije stupio. Nakon poraza kod Žutnice uspijevaju 23. travnja 1944. godine zauzeti Ivanec. Ali prilikom napada na Novi Marof 28. travnja 1944. godine opet su doživjeli poraz. Pripadnici PTS-a Ustaške vojnice smjelim su ih protuudarom i pokretima nadigrali. Tad je teško ranjen politički komesar divizije Ivan Robić pa štab X. korpusa naređuje da ga zamijeni Franjo Tuđman. Trideset druga divizija tijekom prve polovine svibnja 1944. godine nastavlja s brzim pokretima po zapadnom dijelu Hrvatskog zagorja pokušavajući uništiti manje neprijateljske posade, ali je pritisak PTS-a i Ustaške vojnice, tada već prilično opremljenih tenkovima i motornim vozilima, neizdrživ pa stožer X. korpusa odluči diviziju izvući u razmjernu sigurnost Kalnika. Međutim, na putu povlačenja, pokraj Sudovca i Gornje Rijeke, dočekaju ih ustaše i gotovo rasprše čitavu diviziju.

U štab dolazi daktilografkinja Ankica

Divizija se povlači u rasulu, zapovjedne su veze potpuno pukle, a izgubili su i većinu krupnije vojne tehnike. Tuđman obavlja dužnost političkog komesara 32. divizije sve do početka srpnja 1944. godine kada se s liječenja vraća Ivan Robić, a Tuđman napreduje i postaje član štaba X. korpusa NOVH-a. Štab X. korpusa sad je smješten u Čazmi gdje je i Tuđmanov ured. On više nije s jedinicama na pohodu, već obavlja dužnost načelnika Personalnog odsjeka sa zvanjem političkog komesara brigade u rangu majora. S njegovim činom postoji izvjesna nejasnoća jer ga se u uredbi o odlikovanju od 3. rujna 1944. godine naziva potpukovnikom, najvjerojatnije zato što je ranije obnašao dužnost političkog komesara divizije, a po Uredbi o zvanjima političkih komesara NOVJ od 22. travnja 1944. godine to zvanje ima rang potpukovnika. Uredba nije predvidjela i zvanje pomoćnika političkog komesara korpusa pa valjda zbog toga Tuđmana na ranim poslijeratnim fotografijama vidimo s oznakom čina političkog komesara brigade u rangu majora. U kolovozu 1944. godine u njegov ured, u Personalni odsjek štaba X. ”zagrebačkog” korpusa NOVH-a, dolazi mlada daktilografkinja, Zagrepčanka Ankica Žumbar, kojom će se nakon rata oženiti.

Postrojbe X. korpusa tijekom ljeta i jeseni 1944. godine vode žestoke i sudbonosne bitke širom sjeverozapadne Hrvatske, od napada na Koprivnicu do obrane virovitičkog mostobrana. Tuđman sa štabom korpusa za to vrijeme uglavnom boravi u Čazmi koju partizani drže u svojim rukama sve do ožujka 1945. godine. Kako su u međuvremenu partizani zauzeli Beograd gdje započinje tijek stvaranja nove državne vlasti, GŠH i CK KPH odredio je izvjestan broj mladih perspektivnih kadrova za popunjavanje hrvatske kvote u središnjoj vlasti. Među njima je i Franjo Tuđman. Uskoro dobiva naredbu napustiti dosadašnju dužnost i javiti se Vrhovnom štabu u Beogradu. Iz Čazme odlazi 31. siječnja 1945. godine za Viroviticu. Dana 5. veljače 1945. godine napušta Viroviticu da bi se za nekoliko dana javio na dužnost u Vrhovnom štabu.