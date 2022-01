Omikron će nas prokužiti, ali na koliko dugo još se ne zna

Sve su češća predviđanja da bi omikron mogao biti prekretnica u pandemiji, odnosno kako bi ovaj pandemijski val mogao biti posljednji, nakon čega bi COVID-19 mogao postati endemska ili bolje reći sezonska bolest, a SARS-CoV-2 virus s kojim će čovječanstvo živjeti kao s i mnogim drugim (korona)virusima.

Ojačani smo za suživot

– Koronavirus će nastaviti kružiti među nama još mnogo godina, ali trenutni val omikron-varijante bit će posljednji u kojem moramo živjeti pod strogim ograničenjima – rekao je izvršni direktor Pfizera Albert Bourla francuskoj BFM TV. Među ostalim i čelnica danskog Instituta za javno zdravstvo za Independent je izjavila kako će omikron možda donijeti i kraj pandemije. Zanimalo nas je što naši stručnjaci misle o toj mogućnosti.

– Neki pogledi na to drže vodu, barem potencijalno, ali ja se ne bih usudio predviđati tako daleko. Sigurno će omikron na neki način stišati situaciju jer će jako puno ljudi biti zaraženo, oni koji se nisu cijepili steći će određenu imunost nakon infekcije, a kod cijepljenih bi se trebala donekle pojačati ranije stečena imunost. Koliko će to trajati, teško je reći, što će ovisiti o tome hoće li se pojaviti neka nova, još brža varijanta ovog virusa i koliko će ona biti slična ili različita od omikrona, ali i prethodnih varijanti. Da nas je netko pitao prije dva mjeseca što će biti, imali bismo sasvim drukčiji pogled na razvoj situacije u odnosu na stanje nakon prodora ove nove varijante, tako da se ja ne bih usudio išta tvrditi. Treba vidjeti što će biti. Naučili smo se svi već s tim virusom živjeti i dalje ćemo učiti. Ali sve što imamo, cjepiva, lijekovi i ostalo, puno je više nego što smo imali na početku, dakle ne krećemo od nule u suživot s virusom – kaže prof. Stipan Jonjić, virusni imunolog s riječkog Sveučilišta.

Tome se svi nadamo, vidjet ćemo tek koliko je ta nada opravdana, kaže prof. Luka Čičin Šain, virusni imunolog iz Centra za infektološka istraživanja u Braunschweigu. Smatra da je zbog iznimno visoke zaraznosti za očekivati da će omikron-varijanta zaraziti praktično svakoga tko nije cijepljen, a vjerojatno i veliki broj cijepljenih, a time bi se mogao stvoriti dovoljan kolektivni imunitet da se uspori širenje virusa i dovede do njegovog povlačenja.

– Ne znamo još dovoljno o mukoznoj imunosti i o njezinoj dugovječnosti, pa je teško predvidjeti kada i u kojoj mjeri će dolaziti do probojnih infekcija i novih valova. Također, ne možemo predvidjeti hoće li doći do razvitka novih varijanti koje će izbjegavati imunoprepoznavanje i u kojoj mjeri. Zbog svega toga, ne znamo hoće li osobe koje ove zime stvore imunost uslijed infekcije imati dovoljnu zaštitu koja će trajati sve do iduće zime ili one nakon nje. I na koncu, ne znamo koliko će ljudi dogodine imati probojne infekcije koje će zahtijevati bolničko liječenje – navodi prof. Čičin Šain koji zaključuje: – Previše je nepoznanica da bismo bili sigurni, ali smijemo se nadati.

– Mislim da je moguće da će se nakon ovog vala razviti dovoljno kolektivnog imuniteta da će virus predstavljati sve manju prijetnju. Dosadašnja istraživanja pokazuju da se soj omikron uspješno širi i kroz cijepljenu populaciju, ali da kod njih uglavnom ne uzrokuje ozbiljnije simptome – nešto je optimističniji molekularni biolog s Tehničkog sveučilišta u Zürichu, prof. Nenad Ban.

I sljedeća zima neizvjesna

– Zbog toga će do kraja petog vala relativno visoki postotak ljudi ili preboljeti COVID-19 ili će biti imuni zbog toga što su relativno nedavno primili cjepivo. Pod pretpostavkom da se neće razviti opasniji SARS-CoV-2 soj, moguće je da se do jeseni više nećemo morati brinuti o COVID-19 jer će većina ljudi biti imuna, a čak i kada se zaraze, bolest neće uzrokovati teške simptome. No još ne možemo predvidjeti što će se dogoditi sljedeće zime. Moguće je da će doći do novog vala širenja COVID-19, nadajmo se s blažim simptomima, jer populacija više neće imati kolektivni imunitet – rekao je prof. Ban.