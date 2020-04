Oko 80% rješenja javnih tijela o zaštiti osobnih podataka i poslovnoj tajni bilo je nezakonito

Povjerenik za informiranje tijekom prošle godine zaprimio je 814 žalbi, odnosno 19,4% manje nego godinu ranije. No, kako je iz prethodnih razdoblja preneseno još 307 žalbi, to se lani na stolu povjerenika za rješavanje nalazila ukupno 1121 žalba od kojih je u istom razdoblju riješeno njih 889 (ili 79,3%), dok su 232 žalbe (ili 20,7%) prenesene u ovu godinu. Stoji to u današjem priopćenju povjerenika za informiranje Zorana Pičuljana koji je o svom radu, odnosno promicanju i zaštiti prava na pristup informacijama te samoj provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u prošloj godini morao podnijeti izvještaj Saboru.

- Tijekom 2019. tijela javne vlasti postupala su po 17.426 zahtjeva korisnika (od čega se 235 zahtjeva odnosilo na ponovnu uporabu informacija), uz stopu rješavanja od oko 94%, dok je u oko 80% slučajeva zahtjev za pristup informacijama u cijelosti ili djelomično odobren. Udio podnesenih žalbi zbog šutnje uprave bio je 57,3%, dakle korisnici se češće pritužuju jer nisu dobili odgovor od tijela javne vlasti, nego što to čine radi toga što im pristup informaciji nije omogućen. Analizirajući vrste odluka povjerenika po žalbama, uočava se da je i u 2019. nastavljen trend nezakonitog postupanja tijela javne vlasti (60,84% poništenih rješenja tijela javne vlasti). Nadalje, riješeni žalbeni predmeti povjerenika prema razlozima nezakonitosti ukazuju da su tri četvrtine rješenja tijela kojima se štite osobni podaci nezakonita, dok je više od četiri petine odbijajućih rješenja zbog poslovne tajne nezakonito, a nešto manji postotak nezakonitih rješenja odnosi se na zlouporabu prava, 72,22%. - stoji u priopćenju povjerenika Pičuljana uz daljnji navod kako je lani ured povjerenika imao u radu 442 predstavke, od čega su riješene njih 364 (82,35%), a izvršeno je i 27 posrednih i 20 neposrednih inspekcijskih nadzora.

Video - HAKOM predlaže nove odredbe za zaštitu potrošača i obveze operatora

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ukupno gledano, stanje u pogledu transparentnosti i otvorenosti tijela javne vlasti u nekim se segmentima poboljšava, kao što su razina proaktivne objave informacija i osiguravanje javnosti rada kolegijalnih tijela. No u odnosu na ranije izvještajno razdoblje ne bilježe se značajniji pozitivni pomaci kad je riječ o rješavanju zahtjeva za pristupu informacijama. I dalje zabrinjava veliki broj žalbi koje se podnose radi šutnje uprave, kao i razina izvršenja odluka povjerenika za informiranje i Visokog upravnog suda. Stoga je povjerenik za informiranje u Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2019., uz preporuke tijelima javne vlasti, uključio i konkretne prijedloge za poboljšanje razine primjene Zakona, kao što je potreba preciznijeg određivanja odgovornosti čelnika tijela javne vlasti i službenika za pristup informacijama i proaktivna objava informacijama, dodatno uređenje savjetovanja s javnošću, kao i uvođenje ovlasti izravnog sankcioniranja tijela javne vlasti radi nepostupanja po Zakonu o pravu na pristup informacijama - zaključio je Zoran Pičuljan dajući ujedno i nekoliko preporuka koje bi za cilj trebale imati odgovorniji, transparentniji i javnosti dostupniji uvid u rad javnih tijela.