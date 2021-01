Odvjetnik Žarka Tušeka: Pogriješio je jer nije poslao nekog niže rangiranog člana HDZ-a

Žarko Tušek, predsjednik krapinsko-zagorskog HDZ-a, neće odgovarati zbog ovih snimki, uvjeren je njegov odvjetnik Vladimir Terešak. Smatra da je to dijametralno suportan slučaj od slučaja Sabo.

''Gospodin Sabo je pravomoćno osuđen za davanje mita i bio je član izvršen vlasti. Gospodin Tušek nije član izvršne vlasti'', kazao je Terešak gostujući u RTL-u Danas.

Smatra da njegov klijent nije u poziciji da dijeli funkcije. ''Ovo je po meni bio jedan obični politički pregovor i razgovor, o nečemu što bi bilo kada bi bilo'', tvrdi Terešak.

Tvrdi kako se na snimci ne vidi da je ''dotični gospodin'', kako Terešak naziva nezavisnog vijećnika iz Oroslavja Viktora Šimunića, došao na sastanak spreman poticati ostale osobe da mu nešto nude. ''Ne vidi se da on pita, a gdje sam tu ja'', kaže odvjetnik.

Tvrdi kako sud može odlučiti je li snimka u javnom interesu. Terešak tvrdi kako je novinar 24sata, koji je prvi objavio snimku, poticao Šimunića da snimi razgovor. Također, Terešak ističe kako se razgovaralo o funkcijama unutar Krapinsko-zagorske

županije gdje HDZ nije na vlasti.

''Mi ne znamo u čije ime je poslan dotični gospodin da potiče nekoga na eventualno vršenje kaznenog djela'', izjavio je Terešak.

'Moj klijent je legalista i on će se u svakom slučaju odazvati na svaki poziv USKOK-a i on će to obrazložiti upravo onako kako ja to vama obrazlažem'', rekao je Terešak.

Kazao je i da je sastanak održan na inzistiranje gradonačelnika Oroslavja. "Gospodin Tušek je pogriješio jer nije poslao nekog niže rangiranog člana HDZ-a", zaključio je.