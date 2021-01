Novi potres zatresao Albaniju: 'Horor', 'Kako sam se uplašio'

Potres magnitude 3,9 po Richteru zabilježen je u Albaniji u danas u 15:32 sati.

Prema podacima EMSC-a, epicentar potresa bio je 40 kilometara sjeverozapadno od Tirane i 29 kilometara od Durrësa, na dubini od 10 kilometara.

Felt #earthquake (#tërmet) M3.9 strikes 38 km NW of #Tirana (#Albania) 10 min ago. Please report to: https://t.co/kWH7OJa5el pic.twitter.com/NWcbXssXf7