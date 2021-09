Odbijen prijedlog za izdvajanje dokaza: Evo što USKOK sve Kuščeviću stavlja na teret

Splitski Županijski sud ​odbilo je prijedlog suoptuženika bivšeg ministra Lovre Kuščevića koji je tražio izdvajanje dokaza za koje smatra da su prikupljeni nezakonito, a na tu odluku moguća je žalba.

Optužno vijeće Županijskog suda u Splitu u četvrtak nije donijelo odluku o osnovanosti USKOK-ove optužnice protiv Lovre Kuščevića, bivšeg ministra graditeljstva i uprave, njegove supruge Zorane Kuščević, šogora Ivice Žuvića, bivšeg predsjednika Općinskog vijeća Nerežišća Jakše Goića, bivšeg pročelnika i današnjeg načelnika Općine Svemira Obilinovića te poduzetnika Ante Marinovića.

– Odvjetnik trećeoptuženog tražio je izuzeće dijela dokaza držeći da su nezakoniti. Dok se ne donese odluka o tome, Optužno vijeće ne može donijeti odluku o osnovanosti optužnice – rekao nam je Dinko Mešin, glasnogovornik Županijskog suda u Splitu, koji procjenjuje da će procedura do ponovnog sazivanja Optužnog vijeća potrajati još mjesec ili dva. Naime, vijeće prvo treba odlučiti o zahtjevu za izuzeće, to rješenje mora postati pravomoćno i tek nakon toga može odlučivati o optužnici.

– USKOK je iznio optužnicu koju nikakvim relevantnim dokazima nije elaborirao. Svi optuženici, pa tako i ja, osobno smo iznijeli obranu. U cijelosti smo negirali bilo kakvo počinjenje bilo kojeg kaznenog djela iz optužnice. Nadam se da će Optužno vijeće odbaciti optužnicu, a u protivnom očekujem svoju nevinost što prije dokazati na sudu – izjavio je Lovre Kuščević ispred zgrade suda okupljenim novinarima.

U dogovoru sa suprugom...

USKOK je optužnicu protiv Kuščevića i ostalih podignuo u svibnju ove godine, i to zbog počinjenja kaznenih djela zloporabe položaja i ovlasti, pomaganja i poticanja na zloporabu položaja i ovlasti, primanja i davanja i pomaganja u primanju mita, poticanja na zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju, poticanja na prouzročenje stečaja te sprečavanja dokazivanja. Upravo je USKOK-ova istraga dovela do toga da u prošlom sazivu Vlade Kuščević podnese ostavku, ali to ga nije omelo da krajem 2020. opet bude izabran za predsjednika HDZ-a Nerežišća.

USKOK prvookrivljenom Kuščeviću stavlja na teret da je, od prosinca 2008. do 24. ožujka 2018., kao načelnik Općine Nerežišća dogovorio s drugookrivljenicom, svojom suprugom, pribavljanje znatne nepripadne materijalne koristi stjecanjem poljoprivrednog zemljišta i njegovom prenamjenom u Prostornom planu uređenja Općine u građevinsko zemljište te daljnjom prodajom. Kuščević je, navodi USKOK, znajući da su nekretnine koje su se prema tada važećem Planu nalazile izvan zone građevinskog zemljišta pogodne za uvrštenje u građevinsko područje naselja, kontaktirao vlasnike nekretnina pri čemu je prešutio da njihove nekretnine udovoljavaju uvjetima za prenamjenu u građevinsko zemljište te im neistinito prikazao da ih planira koristiti u poljoprivredne svrhe. Dogovorio je sa suprugom da ona zaključi kupoprodajne ugovore za predmetne nekretnine, što je ona i učinila te kao kupac sklopila ugovore za ukupan iznos od 70.000 kuna (15,76 kuna po m2).

Sporan i šogorov stan

Nadalje se Kuščevića tereti da je od studenoga 2009. do kolovoza 2010. omogućio trećeokrivljenom Ivici Žuviću, svojem šogoru, kupnju stana iz Programa POS-a pod uvjetima povoljnijim od tržišnih u pogledu kamata, znajući da na to nema pravo jer je već posjedovao nekretninu u svom vlasništvu. Žuvić je stekao vlasništvo nad stanom iako na to nije imao pravo te mu je, na ime razlike između obračunate kamate po nižoj kamatnoj stopi i kamate prema uvjetima redovnog stambenog kredita poslovne banke, pribavljena korist od najmanje 73.699 kuna.

Kuščeviću stavljaju na teret i malverzacije s poljoprivrednim zemljištem od 105.242 četvorna metra na području uvale Grška i prenamjenu postojeće ruševne nastambe u gospodarsku. Kako bi se prekrilo sudjelovanje Kuščevića u svemu, njegov šogor naveden je kao kupac da bi poslije sve prebacio na Kuščevićeva oca. Tim manevrima, kako ga se tereti, Kuščević je sebi pribavio nepripadnu imovinsku korist od najmanje 310.000 kuna.

Bivši načelnik Općine Nerežišća uspio je dogovoriti i povećanje vrijednosti nekretnine prenamjenom štale u stambeni objekt, i to izmjenom Plana protivno Zakonu o prostornom uređenju. Tako je povećao vrijednost nekretnine od najmanje 114.800 kuna. Manipulacijama sa stečajem svoje tvrtke Kuščević si je, kako ga se tereti, pribavio protupravnu imovinsku korist od 1,290.773,86 kuna, a oštetio je i proračun RH za najmanje 420.093,14 kuna. Kuščevića se tereti i da je, nakon što su sve afere izbile u javnost, u studenom 2020. u Nerežišćima pokušao utjecati na svjedoka, obećavši mu da će se, ako bude iskazivao sukladno njegovu traženju, zauzvrat “odužiti njemu i njegovoj obitelji”. Svjedok na to nije pristao.

VIDEO Policija novom aplikacijom prati neplaćene kazne na granici!