Odbijen prijedlog: Određivanje pritvora Denisu Buntiću ipak se vraća na sud u Ljubuškom

Nakon što je Općinski sud u Ljubuškom tražio izuzeće u slučaju određivanja pritvora Denisu Buntiću, bivšem rukomentnom reprezentativcu kojeg se sumnja za obiteljsko nasilje nad svojom suprugom Klarom, Kantonalni sud u Širokom Brijegu je to odbio. U dokumentu koji je objavio Avaz tako stoji kako se zahtjev za izuzećem odbacuje te se odluka o određivanju pritvora vraća nazad Općinskom sudu u Ljubuškom i to zato što je prijedlog podnio predsjednik Izvanraspravnog vijeća koji za to nije ovlašten.

Ranije je tužiteljstvo uložilo žalbu na rješenje o određivanju mjera zabrane, smatrajući kako se Buntiću, kojem je u pretresu pronađena i veća količina oružja, treba odrediti pritvor. Općinski sud je tako tražio izuzeće u žalbi tužiteljstva jer na tom sudu već dugi niz godina kao odvjetnica radi i Buntićeva majka, no taj je prijedlog odbijen.

Tužiteljstvo je u svojoj žalbi objasnilo kako se Buntiću trebaju odrediti mjere pritvora zbog ''opravdane bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi sa sigurnošću mogao utjecati na iskaze svjedoka'', čime bi ometao kazneni postupak, a postoji i bojazan da bi Buntić mogao ponoviti kaznena djela koja mu se stavljaju na teret.

- Predloženo je da Izvanraspravno vijeće nadležnog suda uvaži žalbu, pobijano rješenje ukine i predmet vrati sucu za prethodni postupak na ponovno odlučivanje ili pak da pobijano rješenje preinači i protiv osumnjičenog odredi pritvor - piše u žalbi tužiteljstva.