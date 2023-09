Mate Uzinić o objavi Ike Mandurića: Nije pokazao dovoljno suosjećanja za žrtve nasilja

O slučaju nasilja u obitelji bivšeg rukometnog reprezentativca Denisa Buntića jučer se oglasio kontroverzni isusovac pater Ike Mandurića koji je osudio nasilje, no uz to pohvalio ''sve dečke'' koji nisu dignuli ruku na svoje supruge, unatoč njihovim ''cmizdrenjima''. Ovu objavu na Facebooku pater Ike ubrzo je obrisao, no misao koja je stajala iza toga komentirao je i riječki nadbiskup mons. Mate Uzinić.

- Ne može se pronaći opravdanje i mislim da je to pitanje određenog mudrovanja koje je očito loše ispalo. Takvu stvar stavljati u druge kontekste i druge, pomalo ideološke poruke, koje netko želi prenijeti u javnost, smatram da je to neprimjereno u najmanju ruku. Sa svojim postom u kojem je stavio dvije različite stvari u zajednički kontekst pokazao je nedovoljno suosjećanje za žrtve nasilja. Napravio je pogrešku - poručio je Uzinić za RTL Danas.

Dodao je kako je izgledno da je o temi nasilja u obitelji potrebno mijenjati ljude, unatoč svim zakonima koji se donose.

- Drago mi je i pozdravljam inicijativu da se postrože zakoni, ali mi bismo se trebali promijeniti. osobito svi mi muškarci bismo trebali reći ne nasilju nad ženama. To je sramota za ljudski rod. Promatrati kako se čini nasilje, ništa ne napraviti je jednako težak grijeh nego učiniti nasilje. U naš svijet moramo unijeti više suosjećanja ljubavi, manje staviti sebe u središte i prignuti se nad drugim - poručio je Uzinić.

