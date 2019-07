Sve mu se vrtjelo oko vatrogastva: Bio je vrhunske fizičke spreme i osvajao je nagrade

Želim biti vatrogasac kao moj tata – od malih nogu govorio je Ivan Galeković (24), hrabri mladić čiji se mladi život ugasio pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima dok je obavljao svoj težak, opasan i plemenit posao.

Umro u bolnici

Preminuo je u subotu u KBC-u Rebro oko 19 sati, nakon još jedne intervencije koja je za nekog s njegovim iskustvom trebala biti rutinska. Jer iako je imao samo 24 godine, vatrogastvo mu je bilo u krvi. Njegov otac tim se plemenitim poslom bavi 25 godina, a ljubav prema vatrogastvu prenio je i na sina. Mlađi Galeković od malih nogu bio je pripadnik DVD-a Mraclin, upisao je i završio vatrogasnu školu, a kao profesionalni vatrogasac posljednje dvije godine radio je u JVP-u Velika Gorica, gdje je radio i njegov otac, kao voditelj smjene.

Njegove kolege kažu da je bio vrhunske fizičke spreme, čemu je pomogla i činjenica da je igrao nogomet za lokalni NK Mraclin. Osim toga, Galeković je bio aktivan i na vatrogasnim natjecanjima, na kojima je osvajao nagrade koje su ga svrstavale među najbolje vatrogasce u Hrvatskoj. Da se u njegovu mladom životu sve vrtjelo oko vatrogastva, svjedoči i to što je i ljubav našao na radnom mjestu jer, prema kazivanju njegovih kolega, i njegova dugogodišnja djevojka također pripada vatrogascima, pripadnica je DVD-a Strmec Bukevski. Kad se sve to zna, tragedija u kojoj se ugasio jedan mladi i hrabri život tim je veća, pa nije ni čudo što je hrvatska vatrogasna zajednica jučer bila zavijena u crno. Izrazi sućuti stizali su iz vatrogasnih postrojbi iz cijele zemlje, vatrogasne postrojbe na svojim su internetskim stranicama postavile crne mašne, a sućut obitelji i JVP-u Velika Gorica izrazili su i velikogorički gradonačelnik Dražen Barišić, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, ministar obrane Damir Krstičević....

– Ovo je iznimno težak i tužan trenutak za cijelu Hrvatsku. Kažu naši vatrogasci kako je dobar dan onaj kada se svi vrate svojem domu. Ivan je izgubio svoj život nesebično braneći tuđi dom, čime je postao heroj i junak u pravom smislu te riječi – naveo je Krstičević.

Od svog mladog kolege emotivnom objavom na Facebooku oprostio se i vatrogasac Stjepan Kosić, koji je i sam sudjelovao u kobnoj intervenciji.

“Prijatelju, najdraži moj, krenuli smo danas obaviti posao i vratiti se doma. Ti se nisi vratio. Ti si bio najdraže biće, najnevinije i najveselije, a najbolje od vatrogasca što može biti. Tvoj rad, tvoj stav, tvoj osmijeh i fore, sve ću to pamtiti i proživljavati jer to si ti – moj i naš Ivek Galeković, mraclinska legenda koja će nas sada čuvati s malo više pozicije. Tamo nek’ ti bude lijepo, vatrogasac moj, nek’ te čuvaju anđeli i ti čuvaj nas kao što si to učinio danas, kad se nisi vratio”, napisao je Kosić na svojem profilu na Facebooku.

Čekaju se rezultati očevida

Što je dovelo do tragedije u kojoj je mladi vatrogasac izgubio život, još uvijek se ne zna. Zagrebačka policija provodi očevid koji još uvijek traje, istražujući uzroke i požara i okolnosti koje su dovele do smrti mladog vatrogasca. Do sada su utvrdili da je požar izbio u stanu 39-godišnjaka koji se nalazi u potkrovlju kuće u Ulici Mate Lovraka 37 u Velikoj Gorici. Velikogorički vatrogasci dojavu o požaru dobili su oko 16 sati, a u nekom trenutku tijekom intervencije stvari su krenule po zlu.

– Mi još uvijek ne znamo kako se i zašto to dogodilo. Intervencija je već trajala oko sat i pol. Znamo samo da nije stradao ni od kakvog udarca – kazao je jučer Borislav Turan, zapovjednik JVP-a Velika Gorica.

I on, kao i cijela vatrogasna zajednica, čeka rezultate policijskog očevida te rezultate vještačenja s obzirom na to da su jučer požarište pregledavali i vještaci iz Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Oni bi trebali istražiti i navode nekih očevidaca, koji su za medije izjavljivali da su se netom nakon izbijanja požara čule najmanje četiri eksplozije. Neslužbeno se pak može čuti da se Galeković nagutao dima te je pretpostavka da se to moglo dogoditi ako je u nekom trenutku, pri kraju intervencije, skinuo masku kako bi provjerio je li požar ugašen.