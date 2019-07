Od kolovoza rast naknada uz plaće

Ministar financija Zdravko Marić najavio je da će do kraja srpnja izaći s prijedlogom rasterećenja poreza na dohodak što bi moglo dovesti do rasta plaća.

- Mi ne možemo utjecati na primanja u privatnom sektoru, ali možemo izaći sa stimulativnim mjerama koje će dovesti do rasta plaća- kazao je Marić. Primjena bi mogla biti već od kolovoza no ministar to nije potvrdio niti je htio govoriti o detaljima. Rekao je tek da će se promjene provesti izmjenama pravilnika kroz koji se propisuje visina neporeznih naknada. Moguće je da će se vratiti topli obrok kao neoporezivi dio plaće.

Izjavio je to ministar Marić na konferenciji Međunarodnog monetarnog fonda i Hrvatske narodne banke u Dubrovniku gdje su prisustvovali i drugi važni dužnosnici poput zamjenika direktora MMF-a Taoa Zhanga te guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića. Na konferenciji su naglasak stavljali na demografiju te radna mjesta.

Vujčić je poručio kako je nedostatak kvalificirane radne snage i migracije postale glavna prepreka rastu u mnogim zemljama. Najučinkovitiji način rješavanja istih je, kaže, stvaranje okruženja koje će pojedince motivirati da ostanu u zemlji, što uključuje i rast plaća.