Uvjeti su za euro i liberalizacija ljekarništva, fizikalne terapije...

Europska središnja banka pozdravila je namjeru Hrvatske da uđe u europodručje i u priopćenju danom nakon ministarskog sastanka svih članica eurozone obvezala se da će za približno godinu dana izaći s ocjenom ispunjavanja obveza koje je Hrvatska preuzela u pismu namjere! Ovaj tjedan i domaća je javnost doznala na što se Hrvatska obvezala u svom najvažnijem ovogodišnjem dokumentu. Uz promjenu propisa koji reguliraju nadzor i poslovanje banaka te statističko praćenje podataka široj javnosti zanimljiviji je reformski paket iz kojega doznajemo da će Hrvatska olabaviti kriterije za rad i osnivanje ljekarni.

Ide 90 natječaja

– Pojednostavnit će se pristup i povećati konkurencija u sektorima farmaceutike, fizikalne terapije i inženjerstva, navela je Vlada te se obvezala da će do travnja iduće godine HZZO i nadležne državne službe zainteresiranim stranama omogućiti jednake uvjete pristupa otvorenim javnim natječajima za pružanje usluga fizikalne terapije. Hoće li se određene terapije moći na teret države obavljati i kod privatnih fizijatara i fizioterapeuta, tek trebaju odgovoriti iz nadležnih javnih službi. Europska unija i inače inzistira na većoj liberalizaciji sektora usluga, ali ta bi liberalizacija uglavnom išla prema tome da se članovima određenih profesija omogući da nesmetano rade u drugim članicama EU.

Po tko zna koji put Vlada se obvezala i da će privatizirati državna poduzeća. Da bismo se za godinu dana našli u Europskom tečajnom mehanizmu, Vlada se obvezala da će do travnja 2020. raspisati javne natječaje za prodaju vlasništva u 90 tvrtki u kojima ima do 25 posto vlasništva.

Ministar financija i guverner središnje banke također su se obvezali da će do kraja ove godine donijeti dva zakona koji će deregulirati javnu upravu i smanjiti broj politički imenovanih državnih dužnosnika u javnoj upravi, kao i na preciznije definiranje uloge i financiranja brojnih agencija. Akcijski plan predviđa da će Vlada do kraja ove godine donijeti 100 mjera za smanjenje administrativnog opterećenja koje će se implementirati do travnja 2020. godine. Ministar Marić veli da je pred Hrvatskom još puno posla kako bi uspješno završila proces ulaska u europodručje.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

– Mi smo sada otvorili novu stranicu, novu epizodu vrlo važnu za Hrvatsku. Definirali smo uvjete, definirali smo kriterije i naše obveze i sve to jasno stoji pred nama i s naše strane ćemo učiniti sve da odradimo svoju zadaću – kazao je Marić, koji nije objašnjavao kako su se ljekarne i fizikalne terapije našle u prioritetnim reformskim mjerama.

Spremni za promjene

Guverner Vujčić veli da će HNB sa svoje strane raditi na dva područja, jedno su makro-prudencijalne mjere, a drugo zajednički sustav nadzora banaka. Sve zemlje članice EU imaju obvezu uvesti euro osim Velike Britanije i Danske, koju su dobile izuzeće, no Danska je u ERM mehanizmu i tečaj svoje valute vezala je uz euro. Bugarska je prije nas poslala pismo namjere, a i Rumunjska je najavila da će to uskoro učiniti. Švedska je na referendumu 2003. odbila ulazak u eurozonu, a Mađarska, Češka i Poljska zasad taktiziraju i drže se vlastite valute. Vladine mjere iz akcijskog plana trebale bi biti provedene najkasnije do travnja 2020.

– Našim pismom iskazuje se spremnost za provedbu reformi – kazao je premijer Andrej Plenković.

Ujednačen pravni okvir 1. Novi Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu riješit će probleme vlasničkih prava u turističkom sektoru proistekao iz pretvorbe zemljišta 1990-ih 2. Do kraja ove godine ide zakon koji će uspostaviti ujednačen pravni okvir za javne ustanove (agencije), što će povećati institucionalnu, ustrojstvenu i funkcionalnu jasnoću javnih ustanova 3. Pristup otvorenim javnim natječajima za pružanje usluga fizikalne terapije svim zainteresiranim stranama, ukidanje ograničenja u pogledu oglašavanja usluga fizikalne terapije 4. Administrativni se zahtjevi smanjuju i/ili pojednostavnjuju u prometu, turizmu, poljoprivredi, pravosuđu, energetici, zaštiti okoliša, obrazovanju, porezima i carini. Uvodi se elektronička komunikacija

Pogledajte video o uvođenju eura: