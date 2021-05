Tko je čovjek koji premoćno vodi u Zagrebu: Obrazovao sam se vani kako bih se vratio

Iako se šali da nema nimalo slobodnog vremena, kandidat za gradonačelnika Zagreba Tomislav Tomašević s platforme Možemo! i aktualni favorit kazao nam je u jednom intervjuu kako navečer kod kuće mrzi pratiti politiku, pa umjesto toga čita knjige i gleda serije, a često se uputi na planinarenje.

– Prije pet godina medeni smo mjesec žena i ja proveli na Annapurni. Išli smo do nekih pet tisuća metara nadmorske visine, sve je trajalo nekih dva-tri tjedna. I baš su tada za vrijeme tog našeg medenog mjeseca u Hrvatskoj bili oni prosvjedi “Hrvatska može bolje” pa smo onda u nekom selu jedva našli papir i marker te napravili neki transparent, fotkali se, našli neki internet i poslali odatle, iz Nepala, podršku prosvjedu. Eto, aktivizam je bio prisutan čak i na medenom mjesecu, šaljivo je ispričao Tomašević u intervjuu za Večernji list nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora.

Foto: Privatni album

Ovaj rođeni Zagrepčanin prvih šest godina proveo je u Zapruđu, nakon čega se preselio u Zaprešić. Trenutačno živi na Trešnjevci u stanu od 40-ak kvadrata sa svojom ženom Ivom i psom Boškom Buhom, za koje kaže da su mu velika potpora.

– Supruga Iva i ja još uvijek nemamo djece. Jako se dugo znamo, u braku smo pet godina, ali smo u vezi 12 godina. I ona je principijelna, dijelimo iste vrijednosti. Ne samo da me podržava u svemu što radim već je i zajedno sa mnom u tome. Članica je i Zagreb je naš i Možemo!, dijelimo iste političke vrijednosti i njezina mi je potpora jako bitna – kaže Tomašević.

Iako je i u srednjoj školi pokazao veliki interes za politiku pa se još kao klinac sa 16 godina uključio u Zelenu akciju, ovog favorita krasi i završen Fakultet političkih znanosti koji je, nakon ispisa s Pravnog fakulteta, završio u roku. Nakon toga odlazi u Cambridge gdje brani magisterij na temu okoliša, potaknut mišlju da bi naučeno mogao primijeniti i u Hrvatskoj.

Foto: Privatani album

– To mi se činilo kao najširi studij, ali već tada, kada sam išao tamo, išao sam s mišlju – idem se obrazovati kako bih se vratio – istaknuo je.

Tomašević je 2003. godine postao prvi potpredsjednik, a u idućem mandatu i predsjednik Mreže mladih Hrvatske, što ga 2005. godine dovodi u Savjet mladih Vlade RH kao člana. Idućih godina vodi nekoliko višemilijunskih projekata zaštite okoliša koji su financirani iz EU fondova, nakon čega se više uključuje u aktivizam i borbu protiv korupcije, među kojima je i prosvjed 2011. godine u Varšavskoj ulici gdje je uhićen i njegov otac desničar.

– Zanimljivo da je u Varšavskoj bio uhićen i moj otac o kojem se ovih dana u medijima piše ističući da sam ja ljevičar, a on desničar. Da, ali otac desničar koji podržava sve to što sam radio protiv Bandića u Varšavskoj do te mjere da je bio među tih 150 uhićenih mirnih prosvjednika u jednom danu, što je povijesni rekord u Hrvatskoj – kazao je.

Iz Tomaševićeve karijere vidljivo je da je njegova strast prema zaštiti okoliša velika, pa tako nakon vođenja programa Instituta za političku ekologiju 2017. godine osniva Zagreb je NAŠ! Predstavlja ga na odlagalištu Jakuševec uz riječi: ''Na ovom brdu počinje bitka za Zagreb'', a kasnije postaje i najaktivniji zastupnik u Gradskoj skupštini s ukupno 528 javljanja u jednom mandatu.

Sada Tomašević vodi bitku za Zagreb, gdje u prvom krugu po izlaznim anketama ima prednost nad drugim kandidatom od otprilike 25 posto. Iako je to jako velik razlog za slavlje, kazao nam je tada kako mu se ipak ne bi omaknula i pokoja Thompsonova pjesma na fešti.

– Ne pjevam Thompsonove pjesme iz političkih razloga. Nisam autist u glazbi, volim se družiti s ljudima i ako dođem na svadbu, vjerojatno ću se prije ili poslije dohvatiti mikrofona, ispričao je u šali Tomašević kojeg u društvu zovu "Senf".

