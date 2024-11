Godinu dana hrvatsko nebo nadzirat će talijanski Eurofighteri i mađarski Gripeni

Kao što je već bilo najavljivano iz MORH-a, od nedjelje 1. prosinca 2024. našu NATO obvezu Air Policinga hrvatskog zračnog prostora privremeno će preuzeti dva hrvatska susjeda, Italija i Mađarska. Ta "privremenost" trajat će, kako očekuju u MORH-u, do kraja 2025., odnosno početka 2026. godine, a po potrebi borbeni zrakoplovi susjednih savezničkih zemalja letjet će i nad Hrvatskom, s time da u skladu s dogovorom, Mađarska pokriva sjeverni i istočni dio Hrvatske, a Italija južni i zapadni dio, duž Jadrana.

Hrvatska je morala ući u takav aranžman koji je inače uobičajen među savezničkim NATO državama stoga što su u Hrvatsku stigla do sada sedam kupljenih Rafalea, a očekuje se da će do svibnja 2025. stići svakog mjeseca po još jedan, te će borbena eskadrila Rafalea biti tada kompletirana sa svih 12 borbenih zrakoplova. Hrvatska bi mogla, naravno, obavljati Air Policing vlastitog neba i s Rafaleima, no onda bi dežurni par borbenih zrakoplova morao biti stalno na raspolaganju za Air Policing, što bi poremetilo program intenzivne obuke naših pilota na pristiglim Rafaleima.

Tijekom ove godine Hrvatska je ispunjavala svoju obvezu i zadaću nadzora i zaštite svog zračnog prostora s dobrim starim MIG-ovima 21, ali kako se znalo da njima istječu resursi, uglavnom krajem ove godine, unaprijed su potpisani bilateralni sporazumi na razini oružanih snaga u ime MORH-a, a potpisali su ih i zapovjednici ratnih zrakoplovstava triju država. Air Policing je obveza do čije aktivacije dolazi u prosjeku tek nekoliko puta godišnje, kada u naš zračni prostor "zaluta" neki, u pravilu civilni zrakoplov, koji se nije prijavio ili je s njim izgubljena radijska veza, pa se onda diže dežurni par lovaca koji provode vizualnu kontrolu tog događaja. U intervenciju će, dakle, talijanski Eurofighteri i mađarski Gripeni kretati iz susjednih zrakoplovnih baza samo u tim izvanrednim okolnostima, a na poziv NATO-ovog središta u španjolskoj bazi u Tarragoni.

Ovakav aranžman za Hrvatsku ne predstavlja trošak s obzirom na to da se ta saveznička usluga ne naplaćuje. U MORH-u su, dakle, procijenili da je našim pilotima potrebno tijekom 2025. da ne smanjuju intenzitet naleta i provođenja obuke, pa je stoga i dogovoren ovaj jednogodišnji "predah". U Hrvatskoj se trenutačno obuka provodi na dva Rafalea dvosjeda, te na simulatoru koji predstavlja naš tzv. trinaesti Rafale.

Na ostalih pet jednosjeda koji su do sada stigli u Zagreb, piloti HRZ-a provode dodatnu obuku, a kao što smo vidjeli, sudjeluju nad Hrvatskom i u zajedničkim vježbama s Rafaleima francuskih zračnih snaga. Kada se eskadrila kompletira i piloti dosegnu određenu razinu operativne sposobnosti, dakle, za otprilike godinu dana, završit će se i privremena potreba za "uskakanje" talijanskih i mađarskih borbenih zrakoplova, te će kompletnu zaštitu i nadzor zračnog prostora preuzeti naši Rafalei.

