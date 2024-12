Europska velesila šalje svoje vojnike u Ukrajinu?

Hoće li Njemačka svoje vojnike poslati u Ukrajinu kao ''nužnu žrtvu'' za osiguravanje mira, pitanje je koji su njemački mediji pokrenuli nakon izjava ministrice vanjskih poslova Annalene Baerbock koje upućuju na to. Baerbock je tako na sastanku NATO-a u Bruxellesu, na pitanje o budućoj ulozi Njemačke u miru između Rusije i Ukrajine poručila kako će ''sve što će služiti miru u budućnosti biti podržano svom snagom Njemačke''.

- Samo mi kao Europljani možemo zajedno osigurati mir - poručila je Baerbock, nagoviještajući ''međunarodnu prisutnost za osiguranje prekida vatre''. Naime, ovaj ton u vanjskoj politici Njemačke zapravo je u potpunosti u skladu s onime što je i novi američki predsjednik Donald Trump govorio - zapadne sigurnosne snage su te koje će osigurati prekid vatre i spriječiti nove napade Kremlja, prenosi Bild.

To znači uspostavljanje demilitarizirane zone između Ukrajine i Rusije koja bi mogla sadržavati vojsku Britanca, Nijemaca, ali i Francuza. SAD je, s druge strane, najavio kako svoje vojnike neće slati u Ukrajinu, smatrajući kako bi to trebali napraviti upravo ostali.

- Nećemo slati Amerikance da osiguraju mir u Ukrajini. A nećemo ni to platiti. To bi trebali učiniti Poljaci, Nijemci, Britanci i Francuzi - komentirao je i Trumpov savjetnik ubrzo nakon američkih izbora za Wall Street Journal. Uz to, i ukrajinski predsjednik prvi put je ovih dana nagovijestio mogućnost prekida vatre, s time da Financial Times spominje i planove Trumpovih savjetnika da zonu razgraničenja postave kao po uzoru na Južnu i Sjevernu Koreju. Međutim, iz njemačkog političkog vrha nije se jedino Baerbock moglo čuti kako razmatra slanje njemačkih vojnika.

- Njemačka se mora pripremiti za mogućnost demilitarizirane zone koju će na kraju osigurati Europljani. To bi za nas bio potpuno novi izazov - objasnio je i čelnik Markus Söder.

Inače, Njemačka je do sada izdvojila vrtoglavih 1,20 milijardi eura za pomoć Ukrajini. Osim financijske pomoći, Berlin je poslao značajnu količinu teškog naoružanja u Ukrajinu. Također su osigurali protuzračne sustave za obranu ukrajinskog teritorija. Dodatno su isporučili oklopna vozila za potporu ukrajinskim oružanim snagama.

Tijekom svog osmog posjeta Ukrajini, Baerbock je gromoglasno potvrdila da je njemačka potpora "čvrsta kao stijena" te da će "svom snagom podržati sve što vodi ka miru". Međutim, stručnjaci upozoravaju da još uvijek nije donesena konkretna odluka o slanju vojnika. Berlin se trenutno više oslanja na diplomatske napore i slanje vojne opreme.

