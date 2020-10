Detalji tragedije u Baranji: Izgubio kontrolu nad autom i udario u kamion

U teškoj prometnoj nesreći koja je dogodila danas oko 16.35 sati, na državnoj cesti D7 između mjesta Branjin Vrh i Kneževa smrtno je stradao vozač osobnog automobila 36-godišnji hrvatski državljanin.

- Do prometne nesreće došlo je način da se vozač osobnim automobilom kretao iz smjera Branjinog Vrha u smjeru Kneževa dolaskom do zavoja u lijevo zbog neprilagođene brzine stanju i uvjetima na kolniku izgubio je kontrolu nad upravljačem te prešao na suprotnu prometnu traku i udario u teretni automobil koji se u tom trenutku kretao iz suprotnog smjera. Teretnim automobilom upravljao je 59-godišnji državljanin Bugarske, navodi PU osječko-baranjska.



U prometnoj nesreći smrtno je stradao 36-godišnji vozač osobnog automobila dok su putnici iz automobila prevezeni u Klinički bolnički centar Osijek gdje su im konstatirane tjelesne ozljede i to: 17-godišnjem hrvatskom državljaninu teške tjelesne ozljede, dok su 21-godišnjem i 26-godišnjem hrvatskom državljaninu konstatirane lake tjelesne ozljede.

Očevid na mjestu događaja prometne nesreće obavili su zamjenik Općinskog državnog odvjetnika, Sudski vještak i očevidna ekipa Policijske postaje Beli Manastir, navode iz policije.