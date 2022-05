Objavljena nova karta rata u Ukrajini: Kod Harkiva se vidi velika promjena

Britansko ministarstvo obrane objavilo je novu kartu rata u Ukrajini na kojoj je danas vidljiva velika promjena.

Područje oko Harkiva još jučer je bilo označeno kao poprište borbi, no danas je veći prostor istočno i sjeverno od grada označen kao ukrajinski teritorij. Riječ je o ukrajinskoj protuofenzivi i oslobađanju okolnih mjesta o čemu Ukrajinci danima govore. Na karti se vidi da su ruske snage potisnute dio granice.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.



The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/ftXdAgxpI5



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KJx4QAvn91