Kakav je to pakt sinoć potpisao Johnson? 'Citiraju mu Churchilla, ovo od 2. svjetskog rata nije viđeno'

Švedska i Finska potpisale su s Velikom Britanijom pakt u kojem stoji da će Velika Britanija braniti te dvije zemlje ukoliko ih netko napadne. Što to znači, pojasnio je Večernjakov novinar iz Bruxellesa Tomislav Krasnec.

- Jedan od razvoja događaja, koji smo mi već ekskluzivno objavili, u proces pristupanja ovih dviju zemalja u NATO, jest da Švedska i Finska dobiju "most" između zahtjeva za članstvo i same ratifikacije. U tom razdoblju vrijeme je "praznog hoda" za svaku članicu kad ulazi u NATO. Nikad dosad nije NATO morao razmišljati o takvoj vrsti pakta jer od Hladnog rata nije bilo opasnosti, ali sad jest jer se strahuje da bi se nešto moglo dogoditi od samog zahtjeva za ulaskom do "pokrivenosti kišobranom" NATO-a tih dviju zemalja.

Od danas, kad je Finska rekla da želi u NATO, bit će ona pokrivena kolektivnom zaštitom ključnih NATO saveznica, i to je smisao ugovora koje je Johnson potpisao u Helsinkiju, ali i u Stockholmu. Kad je jučer Johnson došao u Helsinki, netko je citirao Churchilla, koji je rekao da su prijatelji ti koji ti pomognu u najtežim trenucima. A Finci ovo shvaćaju kao čin prijateljstva - objasnio je Krasnec.

Podsjetimo, britanski premijer Boris Johnson rekao je u srijedu da je dogovorio nove sigurnosne sporazume sa Švedskom i Finskom, obećavši da će Britanija podržati vojne snage dviju zemalja budu li napadnute.

Johnson će potpisati nove deklaracije, koje Britanija opisuje kao "važnu promjenu u obrambenoj i sigurnosnoj suradnji", tijekom posjeta Švedskoj i Finskoj u srijedu.

"Nepokolebljivi smo i nedvosmisleni u našoj potpori Švedskoj i Finskoj i potpisivanje tih sigurnosnih deklaracija simbol je vječnog povjerenja između naših nacija", rekao je Johnson, po priopćenju.

"Premijer će iznijeti namjeru Ujedinjenog Kraljevstva da podrži oružane snage dviju zemalja budu li suočene s krizom ili napadnute", navodi se u priopćenju britanske vlade.