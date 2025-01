Objavljen uzrok smrti poznatog biznismena, liječnik potvrdio: 'Nismo imali nikakve šanse'

Predsjednik uprave austrijskog građevinskog koncerna Strabag Klemens Haselsteiner preminuo je jučer iznenada u 44. godini života. Danas se objavio uzrok smrti Haselsteiner koji je boravio u lječilištu Oberkärnten u Gornjoj Koruškoj. Njegove funkcije u koncernu su privremeno preuzeli ostali članovi upravnog odbora. Inače, Strabag je s 86.000 zaposlenih jedna od najvećih građevinskih kompanija u Europi i aktivna je u brojnim zemljama, između ostalih i u Hrvatskoj. Tu je 2024. Strabag ostvario promet u visini od 19 milijardi eura.

Kronen Zeitung danas je pustio vijest povodom smrti Klemensa Haselsteinera i objavilo uzrok smrti poznatog biznismena. Naime, preminuo je od aneurizme. Potvrdili su to liječnici koje je obitelj oslobodila obveze čuvanja medicinske tajne. - Medicinski gledano, nismo imali nikakve šanse. Preminuo je od aneurizme. Kod ovakvog stanja svaka pomoć stiže prekasno - rekao je liječnik Rainer Schroth. Lječilište u kojemu je Haselsteiner boravio u nekoliko navrata, potvrdilo je da je preminuo od takvog krvarenja jer kod aneurizme dolazi do pucanja proširene krvne žile, i curenja krvi – što često dovodi do smrti.

Kronen Zeitung prenosi da u osmrtnici Izvršnog odbora stoji da je Haselsteiner svojim "njuhom za poslove budućnosti" dao značajan doprinos prestrojavanju građevinskog diva. "Njegova je filozofija bila da se svaki dan iznova dokazuje i da se može graditi bolje. Haselsteinerova težnja bila je uzeti prijedlog iz svake rasprave, iz svakog razgovora i poboljšati nešto. Osoblje će ga se rado sjećati", piše u osmrtnici.

