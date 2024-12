Obitelji na Badnjak izgorio stan, majka ispričala: 'Strah je bio grozan, kad znaš da ti je dijete u kući'

Iva Čulumović iz okolice Opatije na Badnjak je, u samo nekoliko minuta, izgubila dom u požaru. Otišla je u trgovinu, a u stanu je ostao maloljetni sin koji je u potkrovlju osjetio dim i nazvao je. Sa sinom je bila na telefonskoj vezi te ga savjetovala da izađe na terasu i čeka vatrogasce.

"Taj sam strah je bio grozan, kad znaš da ti je dijete u kući gdje je potencijalno vatra i to na gornjem katu, znači nemaš izlaza osim stepenica, osim kroz taj kat gdje gori. Kad sam došla kući vidjela sam da su tri stolice u plamenu, ali nisam vidjela odakle taj plamen dolazi", ispričala je za Dnevnik Nove TV.

"Do našeg dolaska dijete je izašlo na krov, vjerojatno na savjet majke koja se u međuvremenu vratila doma i pokušala gasiti požar", rekao je Igor Ravnić, zapovjednik JVP Opatija. Materijalna šteta je velika, no nema težih posljedica za zdravlje majke i sina. Uzrok požara još nije utvrđen, no sumnja se na samozapaljenje namještaja koji se nalazio blizu peći. Već drugi dan, prijatelji i kolege skupljaju pomoć za obitelj.

VIDEO Preživjele nakon pada aviona u Kazahstanu izvlače iz olupine