Obitelj traži Antu (23) od početka lipnja, angažirali su i vidovnjaka: 'Njegove prognoze nisu dobre'

Ante Barišić (23) nestao je 6. lipnja i od tada mu se gubi svaki trag, a njegova obitelj poduzima sve kako bi doznala što mu se dogodilo.

Mladić je živio na zagrebačkoj Kajzerici s dvojicom mlađe braće i djevojkom s kojom je bio u vezi oko tri godine. Prije toga je živio s obitelji kod Velike Gorice gdje roditelji i dalje stanuju. Posljednji put je viđen u restoranu na Vrbiku gdje je radio kao kuhar, pišu Vijesti.hr.

''Nakon što je završio s poslom oko 22 sata, po njega je autom došao prijatelj. On nam je ispričao kako su se najprije odvezli u njegov stan i da su konzumirali LSD. Nisu više mogli biti u zatvorenom pa su otišli na benzinsku, a to su pokazale i snimke kamera, a potom su se vozili po Kajzerici. Kazao je kako im je smetala buka i svjetla, valjda zbog droge, pa su se odvezli do nasipa na Savi. Ondje su, kako je ispričao nama i policiji, stigli oko ponoći. Tvrdi da su se 'skotrljali' niz nasip i da se više ničeg ne sjeća'', ispričao je za RTL Božidar Barišić, otac nestalog mladića.

''Iduće jutro je policija došla na nasip jer im je slučajni prolaznik javio da se ondje nalazi mladić koji je potpuno gol. To je bio taj Antin prijatelj. Stajao je tik uz Savu pa su mu se poicajci oprezno obratili jer je bio rastrojen i pokazivao agresiju pa su se bojali da ne skoči u rijeku'', nastavio je.

Na pitanje gdje je Ante, mladić je odgovorio da se ničeg ne sjeća, a Antin je mobitel pronađen kod Hipodroma.

Božidar Barišić rekao je kako su angažirali vidovnjaka ne bi li doznali što se Anti dogodilo. ''Njegove prognoze nažalost nisu dobre. On tvrdi da je Ante tragično skončao", rekao je.

U potragu je bio uključen i HGSS koji je Antu tražio sa psima i dronom, no nisu pronašli nikakve tragove.

Ante je visok 175 centimetara, srednje je tjelesne građe, crne kratke kose i smeđih očiju. Na desnoj podlaktici s unutarnje strane ima tetovažu u obliku krila anđela. Posljednji put kada je viđen, bio je odjeven u tamnu majicu kratkih rukava.