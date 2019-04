Običaji pravoslavaca za proslavu najvećeg kršćanskog blagdana

Najveći i najznačajniji kršćanski praznik, Uskrs, naziva se i praznikom nad praznicima i slavljem nad slavljima. Sisački paroh jerej Veselin Ristić tumači da je to zato što svojom važnošću nadmašuje sve druge svetkovine.

Pravoslavni vjernici ove će godine Uskrs proslaviti 28. travnja.

– Prazniku prethodi Veliki časni post koji se sastoji od Svete četrdesetnice i Strasne sedmice. U vrijeme posta služe se i posebna bogoslužja, u prvom tjednu posta se čita pokajni kanon svetog Andreja Kritskog, služi se Liturgija pređeosvećenih darova, srijedom i petkom. Lazareva Subota ili Vrbica uoči praznika Cveti, koji uvijek padaju u šesti tjedan Časnoga posta posvećena je uspomeni na uskrsnuće četverodnevnog Lazara i na ulazak Kristov u Jeruzalem – opisuje jerej crkvene običaje uoči Uskrsa.

Na taj dan se u pravoslavne hramove unose mlade vrbove grančice koje se nakon liturgije i posvećenja dijele narodu i djeci te se obavlja trokratni ophod oko hrama. Grančice vrbe odnose se kućama i stavljaju pored ikona i kandila.

Na Veliki četvrtak se služi Sveta Liturgija, a navečer čitaju 12 evanđelja o stradanju Kristovu. Za vrijeme čitanja narod u crkvi kleči. “Od Velikog četvrtka pa do Vaskrsa ne zvone zvona u crkvama, već se udara klepetalima o dasku. Na Veliki petak se popodne iznosi plaštanica. To je platno na kome je prikazano polaganje Isusovo u grob, i nju vjernici cjelivaju sve do Vaskrsa. Plaštanica se postavlja na posebno ukrašen stol, koji simbolizira grob Kristov, ispred oltara. U nekim našim krajevima običaj je da se vjernici poslije cjelivanja plaštanice provlače ispod stola, a po narodnom vjerovanju tada se treba pomoliti Bogu i pomisliti neku lijepu želju koja će biti ispunjena“ – govori Ristić. Na Veliki petak se obično boje jaja, jerej Ristić kazuje da se to čini u spomen na događaj kada je sveta Marija Magdalena Mironosnica putovala u Rim da propovijeda evanđelje te je predala crveno jaje caru Tiberiju kao poklon.

– Crvena boja simbolizira Spasiteljevu crvenu, nevino prolivenu krv na Golgoti, no crvena je boja ujedno i boja uskrsnuća jer uskrsnuća nema bez stradanja i smrti – dodaje sisački paroh.

Na dan pravoslavnog Uskrsa s hramova zvone sva zvona javljajući tako dolazak velikog praznika, a narod se pričešćuje na uskrsnoj liturgiji.

Na posvećenje se nose i obojena jaja.

– Poslije liturgije, narod se pozdravlja riječima “Hristos vaskrse!“ i “Vaistinu vaskrse!” i taj pozdrav traje sve do Spasovdana. I kod kuća se ukućani pozdravljaju tim pozdravom i ljube. Domaćin onda u kući uzima svijeću, kadionicu i tamjan te okadi sve ukućane, otpjevaju uskrsni tropar ili pročitaju “Oče naš“ i sjedaju za svečanu trpezu. Sa stola uzimaju obojena jaja, koja koriste za natjecanje čije jaje je najjače. Jaje je simbol obnavljanja prirode i života te to uskrsno crveno jaje znači radost za one koji ga daju i primaju – opisuje paroh pravoslavne običaje za Uskrs, dodavši još da se najjače jaje ostavlja do sljedećeg Uskrsa i da se ono naziva čuvarkuća.