Novorođenče u Crnoj Gori 'potrošilo' 600 eura u tri dana, šokirana obitelj pokrenula postupak protiv bolnice

Klinički centar Crne Gore (KCCG) mladu je obitelj šokirao računom prema kojemu je njihova tek rođena beba u prva tri dana života bolnicu koštala oko 600 eura tako što je pojela više od tri kilograma hrane za bebe Aptamil, te potrošila četiri staklene flašice, 12 paketa rukavica od po 200 komada i 50 metara gumiranog platna. Neočekivanu fakturu dobili su krajem srpnja te su odmah uložili prigovor i pokrenuli postupak pred Zaštitnikom prava pacijenata, no do danas nisu dobili odgovor.

Crnogorske Vijesti navode da im je iz KCCG-a prije gotovo mjesec dana rečeno da je postupak u tijeku i da će se u skladu s procedurom nakon utvrđivanja činjenica dostaviti pisani odgovor. Obitelj Stanković troškove porođaja i boravka za majku i dijete mora platiti gotovo 2.800 eura jer majka Peruanka nema crnogorsko državljanstvo, a otac je privremeno ostao bez zdravstvenog osiguranja zbog spora s bivšim poslodavcem.

Nisu im sporni drugi troškovi, no stavke navedene pod troškove bebe su ih šokirale. "Smatram da smo pretplatili boravak bebe za tri dana koji je bio 606,83 eura… Zatečen sam i iznenađen ovakvim nesavjesnim, neprofesionalnim i nedomaćinskim odnosom vaše institucije prema građanima naše države" komentirao je djed bebe u dopisu.

Obitelj Stanković u prigovoru navodi da nisu, kako je propisano zakonima, informirani o uvjetima i cijenama usluga prije pružanja istih, a KCCG nije ni zaključio ugovor o pružanju usluga. Osim toga, račun koji su dobili nije fiskaliziran te je kao takav ništavan. "Sve ovo su razlozi zbog kojih je pružena usluga, u smislu obračuna i naplate, sporna i što će svakako biti predmet inspekcijske kontrole koja će se inicirati kod nadležne zdravstvene inspekcije" napisali su.

POVEZANI ČLANCI:

U nastavku objašnjavaju da je jednostavno nemoguće da beba u nekoliko dana potroši četiri staklene bočice koje mogu trajati mjesecima, ako ne i godinama, a apsurdno je uopće pomisliti da dijete koje teži tri do četiri kilograma u prvim danima života pojede 3,2 kilograma hrane, to jest četiri pakiranja Aptamila od 800 grama, kako se navodi na računu koji je ispostavila bolnica. Obitelj je najavila pokretanje pravnog postupka, s obzirom na to da još nisu dobili odgovor na prigovor uložen 3. kolovoza.

GALERIJA Održan posljednji ispračaj Budimira Lončara na Mirogoju