Novo žarište u kninskoj bolnici

Šestero oboljelih od koronavirusa danas je preminulo, što je najveći broj smrti prouzročenih infekcijom COVID-19 u 24 sata u Hrvatskoj dosad. U Nacionalnom stožeru civilne zaštite ističu da su svi preminuli imali kronične bolesti. Preminuo je 60-godišnjak u Klinici za infektivne bolesti u Zagrebu, u Rijeci 69-godišnja ženska osoba, u Splitu 85-godišnja ženska osoba iz doma za starije osobe u Vukovarskoj i 79-godišnja muška osoba iz doma za starije osobe u Dicmu te u Dubrovniku dvije osobe, 1939. godište i 1946. godište, posljednji je štićenik doma za starije.

Štićenici u “samicama”

Te je podatke na današnjoj press-konferenciji naveo ministar zdravstva Vili Beroš rekavši kako su u tom razdoblju, dakle u 24 sata od ponedjeljka do utorka, potvrđena 54 nova slučaja koronavirusa te je ukupan broj oboljelih u nas trenutačno 1704. Prosječna dob oboljelih je 50 godina, a porastao je broj oboljelih žena naspram muškaraca dok su na respiratoru trenutačno 34 pacijenta. Dvije trećine od šest preminulih bilo je u Dalmaciji, a čak polovicu čine štićenici domova za starije osobe. Ukupno, iz splitskog doma u Vukovarskoj ulici do sada je preminulo petero ljudi, iz doma u Dicmu jedan štićenik, iz dubrovačkog jedan.

Koliki razmak od drugih treba držati ako izađete trčati ili voziti bicikl?

Loše vijesti iščitavaju se i iz izvješća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije. Prema njemu, ondje je još 16 osoba zaraženo koronavirusom, od čega dvoje štićenika Doma u Vukovarskoj i jedan štićenik doma za starije u Dicmu gdje su koronavirusom ranije zaražena tri štićenika od kojih je jedna žena jučer preminula na Križinama. Tome treba dodati da je u domu za starije u Makarskoj također zaraženo troje štićenika kao i jedan iz privatnog doma u Seget Vranjicu.

Od manjih domova za starije, privatni dom u Pločama najgore je pogođen. Zaraženo je svih 12 korisnika, vlasnica i nekoliko djelatnika. Dom je zatvoren, svi inficirani su transportirani u Opću bolnicu Dubrovnik gdje je hospitalizirano šest korisnika dubrovačkog doma za starije od kojih je, nažalost, jedan danas preminuo.

– Što se tiče domova za starije, svi pozitivni su u Općoj bolnici Dubrovnik, ostali štićenici su pod pojačanim nadzorom. Korisnike koji su negativni prebacili smo u studentski dom, tako da svatko bude u svojoj sobi u samoizolaciji. U ovom trenutku epidemiološka slika je uredna – rekao je u utorak dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić.

– Štićenici Doma su stabilno, no s obzirom na dob to je nepredvidljivo – upozorio je Marijo Bekić, ravnatelj dubrovačke Opće bolnice.

Još se jedno mini-žarište pojavilo u Šibensko-kninskoj županiji i to u kninskoj bolnici. Danas je 15 pacijenata kninske bolnice bilo pozitivno, od toga je troje pacijenta u kninskoj bolnici na odjelu fizijatrije (svaki u svojoj sobi), 11 sestara, dvojica liječnika i jedan nezdravstveni djelatnik bolnice, informacija je koju su nam poslali iz šibenskog stožera na naš upit .

Vodeći hrvatski znanstvenici predviđaju kada bi mogla završiti pandemija

No najveći problem u ovom trenutku su domovi za starije osobe koji su unatoč svim nastojanjima da se to spriječi na udaru infekcije, a njihovi su korisnici najranjiviji dio populacije. I u Splitsko-dalmatinskoj županiji provode mjeru samoizolacije svih štićenika domova za starije osobe u kojima se pojavila infekcija i smještaju ih u jednokrevetne sobe. Upravo zbog toga su iz doma u Vukovarskoj ulici u Splitu, koji je za sada bio najveće žarište u Hrvatskoj, te je ondje do sada bilo zaraženo više od 50 štićenika, dio njih preselili iz matične zgrade, u kojoj je velik broj četverokrevetnih soba, u splitsku bolnicu na Križinama, a 54 štićenika na Uskrs su vozilima hitne medicinske pomoći prevezena u Specijalnu bolnicu za medicinsku rehabilitaciju Biokovka u Makarskoj.

Danas je u Biokovki bio i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Susreo se s ravnateljem ustanove, predsjednikom Stožera CZ Makarska i makarskim gradonačelnikom te se uvjerio da je situacija pod kontrolom.

– Stigli su rezultati testiranja 54 korisnika Doma u Vukovarskoj koji su sada smješteni u Biokovki i sa zadovoljstvom mogu reći da su svi negativni – rekao nam je Boban s kojim smo telefonski razgovarali kada se vraćao iz Makarske. Pitali smo ga zbog čega je situacija sa zarazom u Dalmaciji gora nego u ostatku Hrvatske. Je li riječ o nedisciplini ili nečem drugom?

– Dalmatinci su jednako disciplinirani kao i građani u ostalim dijelovima Hrvatske. Mi smo imali tu nesreću da nam je COVID-19 ušao u veliki dom za starije osobe, zarazio velik broj ljudi i dobili smo veliko žarište. Prije toga stajali smo jako dobro, u razini s boljim dijelovima Hrvatske. Na žalost, virus nam je probio liniju obrane u domu za starije, međutim reagirali smo promptno i dalje reagiramo i ja se nadam da će ožiljci, kojih već ima, biti što manji. Velika većina ljudi u Dalmaciji striktno provodi propisane mjere, međutim, pošast je takva da je dovoljno da se dogodi jedan neodgovoran slučaj koji piramidalno širi problem na 10, 50, 100... Zato pozivam sve građane Hrvatske pa tako i Dalmacije da budu odgovorni ne samo zbog sebe, budite odgovorni prema onima koji su vam najbliži, roditeljima, bakama i djedovima – poručio je Boban koji još očekuje izvještaje inspekcija Ministarstva zdravstva i Ministarstva demografije, mladih i socijalne politike kako bi ocijenio je li itko odgovoran što se koronavirus u domu u Vukovarskoj otkrio tek kada je zaraza zahvatila cijeli jedan kat.

I Zagrepčani izlaze

Pitali smo ga koliko je izgledno da Dalmacija završi u karanteni? – O tome odlučuje Nacionalni stožer, ali ja mislim da to nije nužno – kaže Boban. Za mišljenje smo pitali i sociologinju Sonju Podgorelec.

– Zbog mediteranskog stila života Dalmatinci su inače malo ležerniji, skloniji duljem boravku na otvorenom od Zagrepčana koji su zatvoreniji i rezerviraniji. No i Zagrepčani izlaze na Jarun, pa je teško reći je li to razlog zbog kojeg je koronavirus ušao u više domova za starije i nemoćne na jugu zemlje. Znalo se da se domovi za starije prvi moraju braniti od proboja koronavirusa i zato je tu jako bitna dobra organizacija i koordinacija između više službi. Znam da su domovi za starije u Zagrebu prvi zatvoreni i da se nije smjela unositi hrana izvana. Tjednima prije donesenih mjera za sve građane korisnici domova nisu smjeli izlaziti dok su na jugu zemlje korisnici staračkih domova dosta dugo smjeli izlaziti i, koliko sam pročitala, hrana im se sve donedavno mogla dostavljati. No što je bilo presudno da zaraza zahvati više domova na jugu zemlje, teško je reći, jer to ovisi o više faktora – govori sociologinja Sonja Podgorelec.

Nakon doma za starije u splitskoj Vukovarskoj ulici ista je situacija zadesila potom i druge domove, ponajviše na jugu zemlje, upozorava dr. Krunoslav Capak. Sve su to podaci koji pokazuju da nema još mjesta slabljenju aktualnih mjera.