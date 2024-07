Novo pismo HDZ-ovog gradonačelnika Zadra: 'Nema više vremena za političke igre oporbe, ne odustajem od proračuna'

Zadarski gradonačelnik Branko Dukić poslao je novi dopis u kojem traži da Zadar konačno dobije proračun nakon sto su nedavno najviše instance presudile da je nezakonit. HDZ ima gradonačelnika, a oporba većinu u gradskom vijeću Zadra i unatoč krizi tijekom cijelog mandata nitko nije dao ostavke i otišao na nove izbore. - Tema je opet proračun. A od njega ova Gradska uprava za koju sam odgovoran – ne odustaje! Ne odustajem jednostavno zato jer mi služimo građanima, a služimo im upravo izvršavanjem proračuna. Građani su uvijek na prvom mjestu! Nikakve političke bitke, samo građani!

Da je drukčije, opcija s raspuštanjem Gradskog vijeća bila bi lagana politička pobjeda. Ali žrtve bi bili isti ti građani. Jer, grad će, u slučaju da ovaj prijedlog proračuna ne prođe, živjeti istu ovu agoniju još sljedećih najmanje deset mjeseci. Ja na to ne pristajem! Zadrani ne smiju gledati kako se druge sredine razvijaju dok se njih iscrpljuje besmislenim pokazivanjem političkih mišića. Iako je i ova odluka Visokog upravnog suda potvrdila sve ono što im čitavo vrijeme govorim, ona sama po sebi ne znači kraj ovoj muci po proračunu, ali makar otvara još jednu mogućnost za pokušaj donošenja proračuna.

Prošlo je punih deset dana od kad je javnosti poznata presuda Visokog upravnog suda, a prošlog tjedna počeo je teći zakonski rok od 45 dana do kojega je moguće donijeti proračun. U tih deset i više dana strpljivo sam čekao bilo kakvu reakciju većine u Vijeću. Kako je nisam dočekao, a vrijeme curi, danas ću pismeno pozvati sve gradske vijećnike da u roku od deset dana dostave sve njihove pojedinačne proračunske prijedloge.

VEZANI ČLANCI:

Dakle, kao i uvijek do sada, pokušat ću opet otvoriti im vrata i pomoći da izglasaju zakonit proračun. Ja sam i dalje na istoj liniji, spreman na dogovor oko svake stavke proračuna, ali ovaj put ću izbjeći njihove političke predstave jer za njih više nema vremena, a još manje koristi.

U pripremi prijedloga vijećnici su slobodni u bilo koje doba tražiti pomoć kako bi ti prijedlozi bili zakoniti i realni u izvršenju s obzirom da smo u 8. mjesecu, a za njihovo ostvarenje ostat će nam najviše četiri mjeseca. Zato apeliram na žurnost jer nam je pred vratima početak nove školske i vrtićke godine, a u više sam navrata javno upozoravao i na sve probleme s kojima se zbog izostanka proračuna suočavaju svi proračunski korisnici i trpe posljedice preduge i pogubne proračunske blokade. Nadam se da je došao trenutak u kojemu će se ta blokada konačno prekinuti - napisao je Dukić.

Nakon dopisa zadarskog gradonačelnika Branka Dukića(HDZ) Vecernji list zatražio je komentar i predsjednika gradskog vijeća Marka Vučetića. HDZ ima gradonačelnika, a oporba većinu u gradskom vijeću.

>>> FOTO Zavirite u raskošnu kuću Luke Modrića u elitnom zadarskom naselju Kožino

- Zadar je jedini grad u Republici Hrvatskoj koji je, zahvaljujući rukama HDZ-ovih vijećnika, osam mjeseci imao nezakoniti, odnosno blokirani proračun. Taj nezakoniti proračun je, valja naglasiti, HDZ-ov proračun. Dukićev poziv vijećnicima da, nakon odluke Visokog upravnog suda kojom se poništava proračun njegove stranke, svoje želje uvrste u novi prijedlog proračuna, nalazi se na granici bizarnosti i dementnosti - grad pamti tko je odgovoran za ono što se dogodilo. Subjekt destrukcije ne može nikakvom magijom postati subjekt konstruktivnih politika. Moja uloga je da, nakon što gradske službe upute u proceduru proračun za preostala četiri mjeseca, sazovem sjednicu Gradskog vijeća. To ću odmah, bez odgode, i napraviti.

Proračun za ovu godinu više nije relevantna tema, on se naprosto mora usvojiti, to je proračun Visokog upravnog suda. Prava tema je prostorni plan i proračun za sljedeću godinu. Siguran sam da Dukićev poziv vijećnicima nije motiviran brigom za financije grada, poziv je više dimna zavjesa koja krije njegovu brigu za osobne financije. Uspavana ljepotica se probudila zbog sebe, ne zbog grada. I Dukić se, naime, zahvaljujući Plenkovićevom nekritičnom i grandioznom poimanju uloge političara u hrvatskom društvu, nalazi u onoj povlaštenoj kasti koja će dobiti povišicu od preko 2000 eura. Ako mu za to treba suglasnost Gradskog vijeća, poručujem mu da takav prijedlog ne stavlja u proceduru, ne treba mu ta sramota - odgovorio je Marko Vučetić.

>>> FOTO Ovo je 10 najmanje poželjnih gradova za život: U njima ima sukoba, kriminala, zagađenja...