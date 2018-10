Novo lice i modni mačak europske ultradesnice

S uredno podšišanom frizurom, pomno izabranim kombinacijama majica i hlača koje nosi, s modernim naočalama koje savršeno odgovaraju njegovu obliku lica, Martin Sellner djeluje na prvi pogled kao modno osviješteni hipster i urbani student, no stvarnost je sasvim drugačija. Ovaj 29-godišnji student iz Austrije novo je lice radikalne desnice u Europi i čovjek oko kojega se okupljaju tisuće radikalnih desničara kojima je cilj zaustaviti useljavanje muslimana u Europu.

Sellner je vođa GI-ja, odnosno Generation Identityja, identitetskog pokreta koji u posljednjih nekoliko godina unutar desničarskih organizacija Europe izrasta u novu, ali vrlo utjecajnu skupinu koja okuplja mlade u dvadesetim i tridesetim godinama života. Po svojem izgledu Sellner nema nikakve veze s klasičnim neonacistima ili skinheadsima kakvi se obično povezuju s ekstremnim desničarima ovih dobnih skupina. Nije tetoviran, ne brije glavu niti nosi spitfire jakne ili čizme.

No umjesto ovih simbola za širenje ideja desnice prilično učinkovito koristi društvene mreže, ali i pomno osmišljene akcije protiv imigranata koje zapanjuju svojom silinom, ali i “preciznošću izvedbe”.

Potapaju brodove

Tijekom ljeta prošle godine Sellner i njegov GI skupili su preko crowdfundinga i društvenih mreža više od 120 tisuća eura kako bi unajmili brod koji su pretvorili u borbeno plovilo za borbu protiv imigranata. Ideja je bila da patroliraju Sredozemljem i potapaju brodove nevladinih organizacija koje su iz mora spašavale imigrante koji su pak iz Libije pokušavali doći do Europe. Pritom su htjeli sve imigrante na koje su nailazili uhićivati i odvoditi u zatvore. Ova akcija bila je toliko gromoglasno najavljena da je privukla pažnju i sredstva radikalnih desničara i neonacista diljem svijeta, a dobili su potporu i američkog Ku Klux Klana i njihova vođe Davida Dukea.

Plan o “patroli na Sredozemlju” nije prošao baš onako glatko kako je Sellner zamislio. Tek nekoliko dana nakon što su isplovili na more posada broda je uhićena, a brod oduzet jer su na plovilu tijekom policijske kontrole nađeni ilegalni imigranti iz Šri Lanke. Zapomaganje GI-jevaca kako su ih oni u stvari “uhitili” nije pomoglo, zakonsko tumačenje govorilo je da su oni imali ilegalne putnike na brodu, odnosno kako su pomagali u švercu ljudima. Brod je oduzet, posada uhićena, a potom nakon nekog vremena puštena na slobodu. Ipak, nakon ove “epizode” GI i sam Sellner uhvatili su se devize “hvali more, drž’ se kraja” i više nisu pokušavali isploviti u “akcije” na Sredozemlju.

Nije to jedina akcija koju je Sellner organizirao. Nekoliko mjeseci kasnije unajmili su crveni helikopter koji je prebacio stotinjak volontera iz cijele Europe na jedan od planinskih vrhova u francuskim Alpama. Tamo su razvili ogroman poster kojim se poručivalo migrantima da idu kući jer u Europi nisu poželjni. Snimke su prenijele televizijske postaje diljem svijeta, a poruka je prilično glasno odjeknula. Procjenjuje se da je ova akcije koštala više od 60 tisuća eura.

Lažna krv po publici

No svakako najpoznatija “akcija” koju su Sellner i njegovi GI-jevci izveli dogodila se ne na moru ili na nekom planinskom vrhu već u samom centru Beča. U travnju 2016. tražitelji azila u Austriji organizirali su kazališnu predstavu koju su uvježbavali u centru za azilante. Za premijerno prikazivanje svog djela dobili su kazališnu dvoranu Sveučilišta u Beču i sve je nagoviještalo da će to biti jedna ugodna večer. No desetak minuta nakon što je predstava počela u dvoranu je upalo desetak aktivista GI-ja predvođenih Sellnerom, a publiku i glumce počeli su zalijevati lažnom krvlju, dok je jedan od GI-jevaca uz pomoć megafona imitirao lavež pasa. U strci koja je nastala ljudi su počeli panično bježati iz kazališta, no neki posjetitelji počeli su se tući s GI-jevcima vičući pri tome: “Nacisti van!”

– Bilo je strašno, mislio sam da će nas sve pobiti. Mi smo došli iz zemlje u kojoj vladaju strah i smrt, pobjegli smo pred ISIL-om i njihovim ubojicama. Nadali smo se miru u Austriji, no očito je da smo pogriješili – kazao je netom nakon tog događaja jedan od glumaca u predstavi koji je azil zatražio došavši iz Sirije.

Upravo ova “akcija” radikalnih desničara vrlo je glasno odjeknula u Austriji, rodnoj zemlji Adolfa Hitlera koja danas ima neke od najstrožih zakona protiv desničara i nacističkih simbola. Policija i državno odvjetništvo odmah su otvorili istragu o djelovanju GI-ja kako bi pronašli model zabrane djelovanja ove organizacije, no Sellner se prilično uvjerljivo branio.

– Nitko nije ozlijeđen niti je doživio ozbiljnije traume kad smo upali u kazalište. Mi smo samo slali političku poruku. A to što smo bacali lažnu krv po ljudima koji su bili u kazalištu ista je stvar koju rade udruge za zaštitu životinja. I oni bacaju lažnu krv po ljudima koji nose bunde ili jedu meso – govorio je tada Sellner. Njegova je teza upalila i zabrana GI-ja jednostavno nije prošla pred sudom zbog načela jednakosti političkih organizacija i jednakosti građana.

Inače, sam Martin Sellner odbija da ga se nazove neonacistom ili rasistom iako je u ranim dvadesetima bio vrlo aktivan pripadnik neonacističkih skupina. Kaže da se od tada znatno promijenio te da nema ništa protiv ljudi druge boje kože, no nema namjeru pokleknuti pred “invazijom na Europu”, koja se, kako kaže, upravo odvija.

Foto: Screenshot/YouTube

– Europljani će postati manjina u svojoj domovini, i to je nešto što ne možemo dopustiti. Muslimanima ovdje nije mjesto – poručuje Sellner.

On je odbacio i izgled koji su desničarske organizacije njegovale desetljećima. Urbano odjeven, uredno i moderno podšišan, prihvatljiv je mladim Europljanima koji s njim dijele stavove. I kojih je sve više. A pri tome Sellner vrlo učinkovito koristi društvene mreže, videoservise poput YouTubea na kojima iznosi radikalno desne stavove pazeći da pri tome ne koristi govor mržnje ili pozivanje na nasilje kako snimke i poruke koje objavljuje ne bi bile uklonjene s mreže.

U tome ima veliku pomoć svoje zaručnice Britain Pettibone, još jedne nove “ikone” mlade, urbane radikalne desnice. Ova blogerica koja na svojim objavama promiče GI, Sellnera, ali i cijeli niz teorija zavjera ima na društvenim mrežama i YouTubeu nekoliko stotina tisuća pratitelja koje nekoliko puta na tjedan “obasipa” novim videosadržajima i političkim porukama.

Par Sellner-Pettibone sada je već postao toliko utjecajan u desničarskim krugovima da su rado viđeni gosti na cijelom nizu desničarskih događanja diljem svijeta, imali ti događaji i organizacije veze s Europom ili ne. Njihov utjecaj toliko je velik da im je prije nekoliko mjeseci Velika Britanija zabranila ulazak u zemlju uz obrazloženje da ne djeluju dobro na tamošnje društvo.

Foto: Screenshot/YouTube

Sellnerove “akcije” i sama njegova pojava toliko su privlačne mladim desničarima da se GI počinje širiti diljem Europe. Uz Austriju i Njemačku, GI već djeluje u Danskoj, Francuskoj, Nizozemskoj, imaju ispostave i u SAD-u...

Mijenja navike

– Oni prikazuju izbjeglice kao osvajače, opasne vojnike islama koji dolaze pokoriti Europu. A takvi stavovi doista razbijaju i uništavaju civilizirano društvo – kaže Natasha Strobl, jedna od vodećih stručnjakinja za novi, ali snažno rastući pokret identitarijanaca. I sama je, iako je Austrijanka plave kose koja nema veze s muslimanima, često bila na meti, doduše verbalnoj, GI-jevaca.

– Prijetnje su svakodnevna stvar. Telefonski pozivi usred noći, prijetnje e-mailovima da će me silovati i ubiti... Prijavljujem policiji sve što se događa, ali nema baš puno uspjeha. Oprezna sam, mijenjam navike, ne idem uvijek istim putem kući kada se vraćam iz grada kako ne bi nešto pokušali – kaže Strobl.

Martin Sellner, nema nikakve sumnje, ima prilično jaku karizmu, i upravo zbog toga njegov GI jača unutar desnice. I nema sumnje da je njegov pokret već znatno prešao granice Austrije. Do koje mjere će ovaj pokret jačati i hoće li se ovaj “modni mačak” ultradesničarske scene Europe uspjeti pozicionirati kao vođa europske radikalne desnice, tek ostaje vidjeti.

>> Pogledajte snimke migranata iz zraka