Novinarka zbog koje žene diljem svijeta bjesne na Clinta Eastwooda

Bila je 1996. godina i obavljane su posljednje pripreme za Olimpijske igre u Atlanti. No, mediji diljem svijeta bavili su se posve drugom temom, potencijalnom korupcijom, apostrofirajući Međunarodni olimpijski odbor koji je odlučio da upravo SAD, odnosno Atlanta, bude domaćin Olimpijskih igara.

Glasno se postavljalo pitanje zašto te godine nije odabrana Atena jer bi se time savršeno obilježilo sto godina modernog olimpizma, pa se špekuliralo o velikom utjecaju medijskog mogula Teda Turnera čija je TV-kuća CNN imala sjedište upravo u Atlanti. Međutim, tragični događaji koji će uslijediti potpuno će zasjeniti potencijalni skandal. Dogodio se bombaški napad u kojem su dvije osobe izgubile život, a stotinjak ih je ranjeno.

U eksploziji koja je odjeknula u Centennial Olympic Parku u Atlanti poginula je Alice Hawthorne, 44-godišnjakinja iz Albanyja u državi Georgiji, a smrtno je stradao i turski kamerman Melih Uzunyol koji se našao na mjestu nesreće. Za taj je zločin najprije optužen zaštitar Richard Jewell, koji je u nekoliko mjeseci nakon napada prošao put od heroja do osumnjičenog, od lažno optuženog do nedužnog.

Stvari su se otele kontroli nakon što je Atlanta Journal-Constitution, vodeći dnevni list u Atlanti, objavio da ga istražuje FBI. Potom je članak pročitan na televiziji CNN, a stručnjaci su navalili proučavati Jewella, zaključivši da on zaista odgovara psihološkom profilu koji se traži. U tekstovima se spekuliralo o tome da je Jewella možda frustrirao njegov posao pa je postavio bombu kako bi izazvao pozornost.

Jewell se za to vrijeme povukao u kuću svoje majke koja je komentirala kako im “mediji opsjedaju dom poput lešinara” te da su im potpuno oduzeli privatnost, a dvije žrtve eksplozije čak su podigle i građansku tužbu protiv Jewella. Pravi krivac uhićen je tek sedam godina kasnije, 2003., a riječ je o desničarskom ekstremistu Ericu Rudolphu koji je htio odgoditi Olimpijske igre. Njegov motiv? Nije mu se svidio odnos države prema abortusu i homoseksualcima. No, jedan nedužni život već je bio uništen.

Kontroverzna drama

Tragična sudbina zaštitara tema je novog filma Clinta Eastwooda “Richard Jewell“, povijesne drame koja je i prije nedavne premijere zaradila epitet kontroverzne. Događa se sada višestruki paradoks: svojedobno je pogrešno optuženi Richard Jewell tužio izdavača Atlanta Journala, a 20-ak godina kasnije izdavač Atlanta-Journala našao se u ulozi tužitelja. Naime, angažirali su odvjetnika kako bi se suprotstavili priči iz Eastwoodova filma zbog načina na koji je prikazana njihova poznata novinarka.

Vodeći ljudi tih novina tvrde kako je danas pokojna Kathy Scruggs, koju glumi Olivia Wilde, opisana na uvredljiv i “vrlo klevetnički” način, stoga traže da se u film ubaci dodatno objašnjenje o njezinu radu. U filmu “Richard Jewell“ Scruggs je predstavljena kao osoba koja je spavala s agentom FBI-a kako bi od njega izvukla informacije vezane za događaje iz 1996. godine kada je tijekom Olimpijskih igara eksplodirala bomba.

Naime, upravo je Kathy Scruggs prva objavila da FBI istražuje Richarda Jewella zbog postavljanja bombe iako je taj zaštitar isprva proglašen herojem koji je otkrio postavljenu bombu i evakuirao ljude. No, redakcija pokojne Scruggs odlučna je čvrsto braniti njezin lik i djelo.

“Takav opis nameće činjenicu da Atlanta Journal-Constitution seksualno iskorištava svoje djelatnike te da im je omogućio ili odobrio seksualne usluge s izvorima informacija u zamjenu za priče. To je potpuno lažno i zlobno te je iznimno štetno i uvredljivo“, stoji u pismu koje je odvjetnik Marty Singer poslao redatelju Clintu Eastwoodu, scenaristu Billyju Rayu i čelnicima kompanije Warner Bros.

Kevin Riley, urednik novina, izjavio je kako Atlanta Journal-Constitution tako ne funkcionira. U izjavi za IndieWire rekao je da “nema dokaza da se to ikada dogodilo”, a teze prema kojima Kathy Scruggs trguje seksom za informacije “uvredljivima i duboko zabrinjavajućima u doba #MeToo pokreta”. “Poticanje lažnih vijesti o novinarima i samom novinarstvu ne bi smjelo proći bez izazova u vremenu kada se naša profesija našla pod gotovo stalnim napadom”, poručio je urednik Kevin Riley.

No, kompanija Warner Bros odbacila je navode novina tvrdeći da su “neutemeljeni” te da se film drži povijesnih činjenica. Glumica Olivia Wilde, pak, izjavila je kako se pripremala za ulogu Kathy Scruggs istražujući detalje o njoj, ali prijatelji, kolege i rodbina Kathy Scruggs tvrde da nikada nisu razgovarali s glumicom iako su nudili pomoć scenaristima pri pisanju scenarija. Je li “Richard Jewell” sazdan na lažima? I tko je, zapravo, novinarka zbog koje se lome koplja?

Kathleen Bentley Scruggs rođena je 26. rujna 1958., u uglednoj obitelji u Georgiji. Njezin otac, Lewis “Bubber” Scruggs Sr., bio je veteran Drugog svjetskog rata koji je studirao novinarstvo na sveučilištu Georgia, a majka Nancy bavila se humanitarnim radom.

Oni koji su poznavali Kathy Scruggs, uključujući njezine prijatelje i obitelj, pamte je kao divlje dijete buntovna i avanturistička duha. Radila je u dvije redakcije, a dolaskom u Atlanta Journal preuzela je praćenje sektora policije. Njezini kolege nekim su medijima opisivali njezinu živopisnu osobnost koja uključuje kratke suknje, dug jezik, ali i ustrajnost i snalažljivost zbog temeljitog izvještavanja. Jedan od novinara govorio je o njezinoj mreži policajaca, neustrašivosti na mjestu zločina i sklonosti dolasku na mjesto događaja i prije policajaca. Jedna od bivših kolegica opisala je i njezine prijašnje veze s nekoliko policajaca, urednikom koji ju je navodno pretukao telefonom, te istaknutim piscem i kolumnistom Altanta-Journala, Lewisom Grizzardom.

No, upravo je predanost poslu bila ključna karakteristika koja ju je gurnula u središte oluje kada je pokrivala bombaški napad tijekom Igara 1996. godine.

Većina medija koje je Jewell potom tužio pomirilo se s njim i zakopalo ratnu sjekiru, no ne i Atlanta Journal, upravo na inzistiranje Kathy Scruggs, stoga su njezini izdavači odbili nagodbu i pokrenuli protutužbu. Tijekom suđenja, od Scruggs su tražili da otkrije svoje izvore za priču o FBI-u ili da se suoči s kaznom zatvora. Odbila je, štiteći identitet svog izvora, ali potom i izbjegla zatvor nakon žalbe.

Ustrajala je do kraja, izjavljujući da nije ništa krivotvorila, a sudskim postupkom zaključeno je: “Članci su u cijelosti bili istiniti u vrijeme kada su objavljeni.”

Međutim, Scruggs nije živjela dovoljno dugo da bi vidjela da joj je ime očišćeno od blata. Umrla je 2001., dan prije 43. rođendana, od prekomjerne doze lijekova protiv boli, a mrtvozornici nisu mogli utvrditi je li ih uzela pogreškom ili namjerom. Patila je od Crohnove bolesti, anksioznosti i depresije, dijagnoza pogoršanih stresom nakon što je branila svoje izvještavanje na sudu.

“Clinte, ne trgujemo seksom”

Blaćenje Kathy Scruggs, makar dolazilo i iz filmskog laboratorija velikog Clinta Eastwooda, loše je odjeknulo u vodećim američkim i europskim medijskim kućama, u strukovnim i neprofitnim organizacijama koje se bave ženskim pravima, pa sada pozivaju i na bojkot filma. Sukus većine kritika ide za tim da novi film Clinta Eastwooda portretira životnu priču pogrešno optuženog zaštitara, ali da je filmski sumnjiv prikaz povijesti stvorio novu žrtvu: Kathy Scruggs. Kritičari tvrde da glumica Olivia Wilde portretira Scruggs kao zavodljivu “femme fatale” sklonu bezobzirnom izvještavanju i lošim vještinama pisanja.

Ugledni britanski The Guardian prije tjedan dana objavio je tekst svoje novinarke Ankite Rao pod naslovom “Ne, Clinte Eastwoode, novinarke ne trguju seksom za informacije”, s nedvosmislenom porukom autorima filma. “U studiji koja je provedena 2018. koju je objavila Međunarodna ženska medijska fondacija, 58 posto anketiranih novinarki osobno je trpjelo prijetnje ili maltretiranje, a 28 posto je napadnuto. Pa kad dođe film poput “Richarda Jewella” i ovjekovječi nepokolebljivu ženu koja spava sa svojim izvorom, on samo služi da nam oteža život”, napisala je Guardianova novinarka.

Usprkos relativno visokom rejtingu na IMDB-u – ocjena je 7,7 od 10 – kao i ovacijama koje je Clint Eastwood zaradio na premijeri u Rialto Center for the Arts u Atlanti prije desetak dana, hajka koja se podigla oko filma dovela je do popriličnog debakla na blagajnama. Tijekom premijernog prikazivanja u kinima, film je, usprkos zvjezdanoj galeriji glavnih glumaca među kojima uz Oliviju Wilde igraju i Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm te u naslovnoj ulozi Paul Walter Hauser, uprihodio razočaravajućih pet milijuna dolara. Analitičari tvrde da se trend može preokrenuti isključivo uz jači angažman Clinta Eastwooda koji je dosad, u jednoj od rijetkih izjava o tome, samo kratko odgovorio na kritike. Redakciji Atlanta Journala poručio je da “u kompleksnoj situaciji u kojoj su upravo oni lansirali prvi članak koji je osudio nevinog čovjeka Richarda Jewella, sad vjerojatno traže načina da racionaliziraju svoje aktivnosti”.

– Nisam siguran u to. Nisam nikada o toj temi razgovarao s bilo kime iz te redakcije – izjavio je.

Redatelj filma, makar to bio i veliki Clint Eastwood, morat će u obrani svoga djela biti znatno uvjerljiviji.