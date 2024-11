Novica i Nikola Petrač danas bi trebali biti ispitani u USKOK-u

Tjedan dana nakon što se sam javio policiji koja ga je nakon toga prepratila u Remetinec, Nikola Petrač danas bi istražiteljima USKOK-a, trebao kazati nešto o onome zašto ga je Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) osumnjičio. A osumnjičio ga je da je bio član zločinačkog udruženja, kojeg su još činili njegov brat Novica Petrač, srbijanski poduzetnik Saša Pozder te Tomo Pavić. Na čelu tog zločinačkog udruženja bio je, kao je tvrdio EPPO, Hrvoje Petrač, a zločinačko udruženje je, sumnjao je EPPO, preko Vilija Beroša, donedavnog ministra zdravlja, utjecao na pojedine ravnatelje bolnica da od Pozerove tvrtke po više puta prenapuhanim cijenama kupe medicinsku opremu. Među tim ravnateljima bolnica, bili su tvrdio je EPPO, poznati liječnici Krešimir Rotim i Goran Roić. To što je tvrdio EPPO, sada je na USKOK-u da istraži jer je Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, prijepor dva tužiteljstva oko nadležnosti, riješio u korist USKOK-a.

I to je razlog zašto bi Nikola Petrač, kao i njegov brat Novica danas rano poslijepodne trebali biti dovedeni u USKOK na ispitivanje. Novica Petrač se kao i njegov brat sam javio policiji, početkom prošlog tjedna i od tada je i on u Remetincu. Njihov otac Hrvoje Petrač i dalje je nedostupan. Što će braća Petrač u svojim obranama reći tek će se vidjeti. Uglavnom, obojici je određen istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Obojici je istražni zatvor bio određen i zbog opasnosti od bijega, no nakon što su se dragovoljno javili policiji, ta osnova za određivanje istražnog zatvora je prestala postojati pa im je po žalbama njihovih obrana ukinuta ili će biti ukinuta. Do kada će biti u istražnom zatvoru ovisi o o tome kako će se braniti pred USKOK-om, jer ako odluče iznijeti opširne obrane i sve u njima jasne nije nemoguće da se u nastavku istrage brane sa slobode.

Kao što se sa slobode već brane i Krešimir Rotim, te Vili Beroš i Goran Roić. Prvi je pušten odmah nakon što je uhićen i ispitan u USKOK-ud, dok su druga dvojica iz Remetinca izašli ovaj tjedan nakon što su ispitani svi svjedoci koji su bili predloženi u odnosu na njih. I Beroš i Roić smijenjeni su sa svojih funkcija, a otkaz je dobio i Pavić, kojem je istražni zatvor određen i zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i zbog opasnosti od ponavljanja djela. Njegov odvjetnik Ivo Farčić problematizira ovu zadnju osnovu za određivanje istražnog zatvora te pojašnjava da je riječ o osobi koja ima više od 60 godina, koja je invalid te koja nije kažnjavana, što je Farčić isticao i u žalbi na određivanje istražnog zatvora. U odnosu na Pavića predloženo je ispitivanje troje svjedoka, pa Farčić smatra da Pavićeva pritvorska pozicija izvire iz onog za što ga je EPPO sumnjičio, jer su ga oni smatrali dijelom zločinačkog udruženja.

Pozderu je istražni zatvor određen zbog opasnosti od bijega i mogućeg utjecaja na svjedoke, a u odnosu na njega je predloženo ispitivanje njih 21. Inače USKOK još nije odlučio hoće li svome pripojiti EPPO-ov spis, odnosno hoće li njihova istraga bit proširena i na Petrače te hoće li i oni Beroša sumnjičiti za mito jer ga je EPPO sumnjičio da je od zločinačkog udruženja kojeg je predvodio Hrvoje Petrač primio najmanje 75. 000 eura mita, dok ga USKOK sumnjiči za zloporabu položaja i trgovanje utjecajem počinjenih u sklopu zločinačkog udruženja.

