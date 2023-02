Novi Zakon o trgovini od 1. srpnja: Samo 16 radnih nedjelja u godini imat će i pekarnice

Zakonske izmjene koje će trgovinama zabraniti rad nedjeljom, osim za 16 nedjelja u godini po izboru trgovca, na snagu će stupiti 1. srpnja. Taj je datum, uz brisanje izuzetka za pekarnice, za koje će ipak vrijediti ista pravila kao i za druge trgovine, jedina promjena u konačnoj verziji izmjena Zakona o trgovini koje je Vlada jučer uputila u saborsku proceduru. Ministar gospodarstva Davor Filipović nakon sjednice je potvrdio kako će trgovci 16 radnih nedjelja za ovu godinu moći iskoristiti u drugoj polovici godine, nakon što zakon stupi na snagu, što znači da im se u ukupnu godišnju kvotu neće računati nedjelje koje će odraditi do 1. srpnja. A to, pak, znači da će u ovoj godini zatvorena vrata morati imati ukupno 11 nedjelja, u razdoblju od početka srpnja do kraja prosinca.

Preciziranjem datuma na koji bi nova pravila za trgovce trebala stupiti na snagu, umjesto općenitih “osam dana nakon objave u Narodnim novinama” iz prve verzije zakona, Vlada je jasno dala do znanja da se zabrana rada nedjeljom više neće odgađati. A trgovcima koji se protive ovakvoj zabrani i najavljuju ustavne tužbe Filipović je kontrirao pozivanjem na saborsku raspravu koja je, kaže, pokazala kako u Hrvatskoj postoji opći konsenzus da svatko ima pravo na neradnu nedjelju.

Filipović: Mislili smo na žene

– Od 118 tisuća radnika koji su zaposleni u trgovini, 86 tisuća su žene i to su oni radnici na koje smo najprije mislili kada se krenulo u reguliranje rada nedjeljom – rekao Filipović. A one će, po predloženom, imati 16 radnih nedjelja tijekom godine, koje će prema svojim potrebama odrediti poslodavac. U tjednima u kojima je dopušten rad nedjeljom maksimalni fond radnih sati zakonom se uvećava za 15 i iznosit će 105 sati u jednom radnom tjednu. Od zabrane, odnosno ograničenja rada nedjeljom izuzeti su dućani unutar autobusnih i željezničkih kolodvora, aerodroma i luka unutarnje plovidbe, benzinskih pumpi, bolnica, marina, kampova i sl. Nedjeljom bez ograničenja svoje proizvode mogu prodavati i OPG-i, i to na tržnicama i sajmovima. Od 7 do 13 sati svake nedjelje dopuštena je i distribucija tiska na kioscima. Trgovci u granskom udruženju pri HUP-u i jučer su bili podijeljeni. Odaslano je priopćenje iz vrha HUP-a kako zatvaranje trgovina u godini u kojoj nam prijeti recesija može negativno utjecati na zapošljavanje, rast plaća zaposlenika i potaknuti pad BDP-a.

– Ograničavanje rada i radnog vremena poduzetnika suprotno je temeljnim postulatima koje HUP i njezine članice zastupaju, a napominjemo i da zabrane nikada nisu dovele do razvoja tržišta ni pozitivnih utjecaja na tržište rada – ističu. Smatraju kako je najbolja opcija ostaviti rad nedjeljom na odabir poslodavcima uz poštivanje svih zakonskih obaveza i adekvatno plaćanje radnika. Podržavaju izmjene Zakona u dijelu uklanjanja administrativnih prepreka i smanjenja troškova pokretanja i obavljanja djelatnosti trgovine.

Čelnik Udruženja trgovine pri HGK te predsjednik uprave KTC-a Ivica Katavić jučer nije mogao komentirati Vladinu odluku u ime udruženja jer se još nije čuo s članicama. Što se tiče KTC-a, odluka je očekivana, čak i terminski kako bi se dozvoljene nedjelje u sezoni iskoristile za rad, kaže on.

KTC: Nećemo raditi nijednu

– KTC ne planira konzumirati odluku Vlade i iskoristiti pravo na rad 16 nedjelja, nego će naše trgovine i dalje ostati zatvorene svih nedjelja u godini – objašnjava.

Karlo Kralj iz zagrebačke Pekare Kralj, kaže kako je glupost da si netko određuje 16 nedjelja koje će raditi u godini. Ili sve trebaju biti radne ili neradne.

– Pekarnica postoji 65 godina, ja je vodim 30. Radim nedjeljom, na žalost, jer moram. Jer svi rade. Kako ću ja sada određivati kad ću raditi, a kad ne? Dajte svima isto i bok! – ogorčen je.

Krunoslav Mikelec, voditelj proizvodnje i jedan od suvlasnika Dubravice, kaže kako bi njima čak odgovaralo da njihove pekarnice ne rade nedjeljom jer muku muče s brojem djelatnika, posebice u maloprodaji u dućanima. Tako bi oni automatski imali više slobodnih dana, trebalo bi im i manje ljudi, a promet bi se sigurno prelio na neki drugi dan, subotu ili ponedjeljak. Čak su u zadnje vrijeme i pozatvarali dosta dućana koji su imali male promete nedjeljom, od 35 ih sada 18 radi nedjeljom. Rade dobro samo pekarnice u šoping-centrima, tek neke kvartovske, kazao je Milkelec.