Novi udar na novčanike Nijemaca! Odluka resorne Agencija mnogima neće sjesti

Novi udar na sve one koji žive u Njemačkoj, možda se tako najbolje može opisati odluka Agencije za mreže. Naime, Agencija planira dopustiti poštanskim službama povećanje cijena pisama za oko 10,5 posto. Prije samo dvije godine, slanje pisama je poskupilo za 4,6 posto, dok bi sljedeće povećanje cijena trebalo doći 2025. godine. U ovom trenutku još nije poznato kolika će biti poštarina za svaku vrstu pisama, te će pošta to tek odlučiti. Razlog povećanja poštarine su povećani troškovi koje ima pošta. S obzirom na to da je pošta takozvani pružatelj univerzalne usluge, ono su dužni dostaviti pošiljke bilo gdje u Njemačkoj, čak i na mjesta koja su udaljena i potrebno je više vremena.

Slanje standardnog pisma težine do 20 grama trenutno u zemlji košta 85 centi, kompaktno pismo težine do 50 grama košta 1 euro, a razglednica košta 70 centi, plus druge vrste pisama, piše Fenix-magazin. Stručnjaci smatraju kako bi standardno pismo u budućnosti moglo koštati 95 centi. Ali, može biti i malo više ili manje, jer pošta može povećati poštarinu raznih vrsta pisama. Vlada smatra kako slanje standardnog pisma ne bi trebalo koštati više od 1 eura, a u zbroju svih predviđenih isporuka inflacija može iznositi najviše 10,5 posto. Nove cijene vrijedit će dvije godine.

Povećanje cijena paketa

Vjerojatno će poskupjeti i paketi tržišnog lidera DHL grupe, koja u domaćem poštanskom poslovanju djeluje kao Deutsche Post. Agencija želi tom logističaru dati povećanje cijene od oko 7,2 posto. No, to se odnosi samo na pakete koje privatni kupci šalju sami, a ne na pakete koje online trgovac na malo šalje kupcu – DHL može odrediti te cijene s klijentima bez prethodnog angažiranja Savezne mrežne agencije.

Prošle godine je pošta prevezla oko 5,9 milijardi pisama, trećinu manje nego prije deset godina (7,8 milijardi). No, potražnja za paketima je sve već zbog sve većeg naručivanja preko Internata. U 2023. DHL je isporučio oko 1,7 milijardi paketa u Njemačkoj, oko dvije trećine više nego 2013., kada je kompanija prevezla milijardu pošiljaka.

