Nepravilnosti na izborima za šefa zagrebačkog SDP-a. Dragovan: Proces je kontaminiran

Zagrebački SDP novog će lidera dobiti ipak u drugom krugu izbora, iduću subotu. Birati će između aktualnog v.d. predsjednika Branka Kolarića i Renata Peteka koji su na danas održanim izborima osvojili najviše glasova. Kako neslužbeno doznajemo, a birališta je izašlo nešto više od 800 članova. Kolarić je dobio gotovo 400 glasova i malo mu je nedostajalo da pobjedu izbori u prvom krugu, za Peteka je glasovalo oko 280 članova, a Igora Dragovana koji je također bio kandidat za lidera oko 160 članova. Četvrti kandidat za šefa zagrebačkog SDP-a Rade Nesvanulica dobio je tri glasa.

Čini se da niti jedni izbori u SDP-u ne mogu proći bez nepravilnosti. Neslužbeno doznajemo da bi se izbori za šefa zagrebačkog SDP-a mogli ponoviti i to u jednoj mjesnoj četvrti - Pešćenici. Naime, utvrđeno je prilikom brojanja glasova da je u kutiji bilo višak listića. Jednako tako sumnjivo je i da Igor Dragovan kao kandidat u toj organizaciji nije dobio niti jedan jedini glas. Branko Kolarić je na Pešćenici dobio 30 glasova, a Renato Petek 70.

- Žao mi je što je izborni proces ovako kontaminiran. Takve stvari stvaraju ružnu sliku o SDP-u i to je jedan od razloga zbog kojeg sam se i kandidirao, da se takve stvari više ne događaju. SDP mora biti stranka u koju će se ljudi ugledati. Ovakva praksa je loša -kazao nam je Dragovan.

Izbori u zagrebačkom SDP-u trebali su se, realno, održati još prije dvije godine kada je vodstvo stranke izbacilo iz SDP-a Viktora Gotovca, tadašnjeg šefa organizacije. Međutim, od tada do danas stranku je vodio v.d. predsjednika Branko Kolarić. Kako se ne bi dogodilo da na lokalne izbore na proljeće stranka u Zagrebu izađe s predsjednikom bez punog legitimiteta pod pritiskom novog šefa stranke Siniše Hajdaša Dončića, raspisani su jučerašnji izbori. Međutim, izborom šefa zagrebačke organizacije u prvom krugu ili drugom, idući tjedan ne rješava i pitanje kandidata SDP-a za gradonačelnika Zagreba. Naime, Dragovan je već najavio kako bi on organizirao predizbore u stranci na kojima bi se izabrao kandidat za gradonačelnika, dok Kolarić i Petek imaju ambiciju biti i kandidati za gradonačelnika, ali je upitno imaju li za to potporu i Iblerova trga.

Dragovan i Petek u petak su se, uoči izbora, sučelili u studiju Večernjeg TV-a, dok je Kolarić odbio sudjelovanje. – Zagrebačka organizacija trenutačno nije najvažnija u SDP-u i to treba mijenjati – kazao je u emisiji Dragovan te dodao kako on ima sposobnosti i stručnosti učiniti je ponovno ključnom organizacijom. Istaknuo je kako je njegov cilj uključiti što veći broj članova u odlučivanje, jer samo tako SDP može vratiti status najjače stranke u Zagrebu. I Petek je naglasio da je reorganizacija stranke ključna jer "bez jakog gradskog SDP-a, stranka na nacionalnoj razini ne može očekivati pobjedu na parlamentarnim i nacionalnim izborima". Dodao je da je sa svojim timom napravio program vezan za obnovu organizacije stranke, kvalitetu komunikacije i uključivanje stručnjaka kako bi, rekao je, odgovarajuće pomogli Zoranu Milanoviću da pobijedi na predsjedničkim izborima, a potom se posvetili i lokalnim izborima.

I dok se čeka rasplet zagrebačkih izbora kako bi se došlo korak bliže odluci tko će biti kandidat SDP-a za zagrebačkog gradonačelnika, za Pulu je stvar jasna, SDP će kandidirati bivšeg šefa stranke Peđu Grbina koji je već jednom pokušao postati pulski gradonačelnik. Bilo je to 2013. kada je izgubio od IDS-ova Borisa Miletića. Danas je Miletić izvan IDS-a, a njegova bivša stranka u pregovorima s SDP-om o zajedničkom izlasku na lokalne izbore u osmoj izbornoj jedinici.

VIDEO Sučeljavanje kandidata za šefa zagrebačkog SDP-a