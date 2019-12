Noćas u 01,18 sati umjereno jak potres zatresao je BiH. Magnituda potresa bila je 3,6 po Richteru, a epicentar je bio 4 kilometra južno od Nevesinja.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.6 in Bosnia and Herzegovina 40 min ago pic.twitter.com/gmiznos6Df