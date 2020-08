Novi most u Genovi za samo godinu dana sagradilo 1200 radnika

Otvoren je novi most Genova – San Giorgio, koji spaja istok i zapad autoceste prema Francuskoj, sagrađen u manje od dvije godine od rušenja staroga 14. kolovoza 2018., kada su poginule 43 osobe. Zapravo most je sagrađen u nešto više od godinu dana jer je proglašeno izvanredno stanje nakon što se srušio stari. Most je nazvan Morandi, kako se zvao arhitekt. Na osnovi izvanrednog stanja mogle su se izbjeći razne administrativne procedure.

Izvanredno se stanje u Italiji proglašava i za područje pogođeno prirodnom nepogodom, pa evo i zbog rušenja mosta, kako bi se ubrzao proces obnove. Nakon što su održani prigodni govori, predsjednik republike Sergio Mattarella prerezao je sinoć, nakon zaključenja ovog broja, traku, čime je otvorio novi most koji je projektirao đenovski arhitekt da Renzo Piano, a sagradili su ga radnici tvrtke Webuild i Fincantieri. No, bit će potrebno još nekoliko dana kontrole prije nego što će njime početi kolati vozila.

‘Odsad ćemo uvijek biti brzi’

Na svečanosti otvaranja novog mosta nisu bili prisutni članovi obitelji poginulih jer nemaju što slaviti, ali ih je Mattarella posjetio. Želja vlade predsjednika Giuseppea Contea jest da se sustav ubrzanog administrativnog djelovanja primijeni uvijek i svuda, ali za to je potrebno mijenjati mnoge zakone. Hoće li u tome uspjeti, ovisi i budući razvitak Italije, koja je zakočena birokratskim propisima.

– Gradnja mosta treba biti početak obnove Italije poslije epidemije virusa COVID-19 – kazao je Conte.

Evo ukratko etape kroz koje je prošla gradnja novog mosta. Četiri dana poslije rušenja mosta održan je sprovod žrtvama. Političari su obećali da kako učiniti sve da se što prije sagradi novi most bez kojeg je Genova, i posebno njezina luka, paralizirana.

Arhitekt Piano je 7. rujna 2018. predstavio svoj projekt za novi most. Poslije mnogih rasprava o tome kako donijeti mjere za ubrzanje gradnje novog mosta polovicom studenoga je vlada donijela zakon o obnovi mosta, zatim je on usvojen u parlamentu, a kao izvanredni povjerenik za gradnju imenovan je gradonačelnik Genove Marco Bucci, koji je odlučio, na osnovi prispjelih ponuda, i kome povjeriti poslove. Ključne radove trebala je provesti tvrtka Fincantieri, koja do sada nije nikada gradila mostove, već brodove. – Mi smo se odmah kandidirali za gradnju mosta, a s obzirom na ono što proizvodimo, naravno da je most trebao biti od čelika. Ali, trebam kazati, u cijelom se svijetu grade samo čelični mostovi.

Foto: Reuters/PIXSELL

Nekoliko dana poslije Renzo Piano je izjavio kako je zadovoljan činjenicom da se jedna tvrtka koja gradi brodove kandidirala za gradnju mosta. Piano je već radio s nama na projektiranju nekih kruzera. I onda je kazao: sagradit ćemo most-brod. Sve se to događalo u roku od tjedan dana. Vidjet ćete na kraju da ima oblik broda. Piano je rekao kako most mora biti od čelika i trajati tisuću godina. To je most sagrađen najsuvremenijom tehnologijom. Moguće ga je nadzirati iznutra senzorima itd. – rekao nam je svojedobno delegirani upravitelj Fincantierija Giuseppe Bono, koji je na čelu te tvrtke od 2002. godine.

Most na 18 stupova

Novi most (17.500 tona željeza) postavljen je na 18 stupova, ima 19 dijelova ili luka, na visini od 40 metara i dugačak je 1067 metara te je sagrađen za točno 313 dana od postavljanja kamena temeljca. Nakon gradnje kostura trebalo je asfaltirati i obaviti ostale radove te testirati prije puštanja u promet. Fincantieri je poštovao rokove.

– U naš je DNK usađen rok jer, ako naručene kruzere ne isporučimo u roku, postoje penali koji te mogu upropastiti. Usto, imamo puno brodogradilišta pa smo mogli upotrijebiti više radionica-tvornica za obradu čelika potrebnog za most – kazao je Bono.

Ispod starog mosta bilo je i zgrada, koje su odmah evakuirane. Oko 3500 ljudi evakuirano je i preseljeno, a u svibnju 2019. ljudima je ostavljeno samo dva sata da isprazne svoje stanove. Zadnji dijelovi starog mosta srušeni su 28. srpnja 2019. Odmah poslije njegova rušenja bio je pod zapljenom zbog istrage, koja je trebala utvrditi i zašto se srušio, jesu li provedeni radovi na njegovu održavanju itd. Gradilište novog mosta otvoreno je 1. srpnja 2019., što znači da je sagrađen za godinu dana. Oko 1200 radnika radilo je danonoćno. Genova će sada lakše pokrenuti ekonomsku obnovu, ali potrebne su i druge investicije u infrastrukture.