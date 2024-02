Novi krčki most imat će dvije etaže, četiri trake za automobile, prugu, zaštitu od buke

Početkom godine pokrenut je proces gradnje novog mosta za otok Krk. Riječ je o impresivnom zdanju koji će, kada bude gotov, moći stajati uz bok trenutno najdužeg, najskupljeg i također impresivnog Pelješkog mosta. Iz HAC-a su objavili i grafički prikaz novog mosta koji pokazuje da je riječ o mostu koji će svakako omogućiti puno veću protočnost prema otoku u gospodarskom, ali i turističkom smislu, s obzirom na to da je u ljetnim mjesecima promet prema otoku toliki da se događaju gužve i kolone.

Riječ je o mosta koji će biti i cestovni i željeznički i sezat će do novog lučkog terminala u Omišlju koji se također tek treba izgraditi. Sam most preko mora bit će dugačak oko 850 metara, no prometnu cjelinu projekta ne čini samo most, već i vijadukt iznad doline duljine oko 900 metara i tunel duljine oko 740 metara.

Novi most trebao bi biti dvoetažni, odnosno gornji 'sloj' činit će cesta, dok će željeznička pruga biti na donjem 'katu' mosta. S pristupnim cestama, vijaduktom, mostom, ukupna dužina projekta bit će veća od sedam kilometara. Trasa novog mosta bit će južnije od sadašnjeg i most neće prelaziti preko otoka Sv. Marko, nego će biti na trasi od istočnog kraja uvale Črišnjeva preko poluotoka na kojem je sada smještena utvrda Maltempo jer je to ujedno i najkraća zračna linija između kopna i otoka Krka na toj trasi.

Zanimljivo je i to da će novi most imati zaštitu od vjetra, što će ga činiti sigurnim za promet i u vrijeme jakih udara vjetra kada aktualan krčki most zna biti zatvoren za određene skupine vozila. Aktualni će krčki most izgradnjom novog biti puno rasterećeniji.

Početkom godine HAC je projekt pokrenuo raspisivanjem natječaja za izradu studijske i prometne dokumentacije, a procjena vrijednosti projektiranja iznosi 600.000 eura. Plan je da se u idućih tri do četiri godine izradi studija utjecaja na okoliš i drugi dokumenti, a onda bi najmanje dvije godine bile potrebne za izvođenje samih građevinskih radova, procjenjuju u HAC-u. Procjena je da bi novi most mogao biti izgrađen i u funkciji do 2030. godine.

