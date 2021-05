Nove metode protiv komaraca: Osijek će prvi u Europi dobiti ove klopke

Osječko-baranjska županija prvo je područje u Europi i svijetu nakon Brazila u koje će sljedeće godine biti postavljeni svjetleći infopanoi, koji su zapravo klopke za komarce, a koji tijekom 12 sati u sebe mogu privući i 30.000 odraslih jedinki komaraca s radijusa od 2,5 kilometara. Tu su informaciju podijelili u petak s javnosti predstavnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, ustanove koja je nositelj projekta Kontrola komaraca u prekograničnom području MOS-Cross 2.

Milijun eura

U tom projektu uz županijski Zavod sudjeluju i Zavod za javno zdravstvo iz Sombora, Fond europskih poslova Vojvodine, Institut za javno zdravlje Vojvodine i ZZJZ Požeško-slavonske županije. Projekt je počeo u ožujku ove godine, njegovo je trajanje do ožujka 2023., a njime je osigurano nešto malo manje od milijun eura. Općeniti je cilj tog projekta omogućavanje brzog otkrivanja bolesti koje komarci prenose, i to poboljšanjem prekograničnoga nadzora i kontrole komaraca, ali i suzbijanjem komaraca ekološki prihvatljivim metodama, bez uporabe pesticida, te daljnja edukacija o mjerama kontrole komaraca, piše Glas Slavonije.

- Ono što je realnost je da imamo uvoz sve većeg broja komaraca, i to zbog pojačanog transporta roba i ljudi, a riječ je o komarcima koji nisu tipični za ova područja i koji se ovdje brzo šire i imaju velik faktorski rizik patogena. Stoga je ovaj projekt iznimno bitan jer dolaskom novih sojeva imamo i mogućnost pojave novih bolesti, a to je nešto o čemu ponajprije moraju voditi nadzor i brigu zdravstvene ustanove kao što su zavodi za javno zdravstvo - upozorila je pri otvaranje konferencije ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo OBŽ-a, izv. prof. dr. sc. Nataša Turić.

Članica projektnog tima MOS-Cross 2 Magdalena Sikora objasnila je kako će izgledati glavna aktivnost ovog projekta, koja će biti i najzanimljivija samim stanovnicima Osijeka, ali i Đakova, Našica i Donjeg Miholjca.

Deset lokacija

- Svjetleći panoi za suzbijanje komaraca bit će postavljeni na deset lokacija na području županije. Ti su panoi konstruirani tako da privlače komarce oponašajući ljudski dah i miris. Komarci koji su privučeni u takav pano zapravo ulaze u klopku iz koje ne mogu izići te ugibaju od dehidracije. Ti su se panoi pojavili prvi put prilikom pojave virusa zika u Brazilu, a smatra se da mogu privući do 30.000 komaraca u 12-satnom razdoblju, i to iz radijusa od 2,5 kilometara. Inače, to je patent Svjetske zdravstvene organizacije, a nama nije poznato da su bilo gdje korišteni izvan Brazila, pa će osječko i vojvođansko područje biti prvo. Ono što ćemo mi ove sezone raditi je da ih ispitamo i vidimo imaju li uistinu takav efekt, a svih deset panoa onda bismo postavili sljedeće sezone, i to na urbanim područjima, točnije u četiri grada na području županije, i to tamo gdje smatramo da ima najvećeg protoka stanovništva, znači u njihovim središtima - objasnila je Magdalena Sikora.

