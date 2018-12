Nitko ne želi biti dimnjačar, nedostaje ih čak 500

Došao sam na razgovor s direktorom, dogovorili smo uvjete rada i odlučio sam se s obitelji doseliti iz Đurđevca u Međimurje. Supruga, sin koji ima 18 mjeseci i ja uselili smo se u unajmljeni stan u Čehovcu pokraj Preloga i zadovoljni smo. Ljudi su me dobro prihvatili, a i plaća je dobra - kaže Darko Hodić (33) iz Đurđevca koji se u potrazi za bolje plaćenim poslom preselio u 70-ak kilometara udaljeni Prelog i zaposlio kao dimnjačar u komunalnoj tvrtki Pre-kom. U njegovu rodnom kraju su, dodaje, ti poslovi slabije plaćeni. Majstorski ispit položio je u Virovitici prije dvije godine.

Moraju proći edukaciju

- U tu sam struku upao slučajno, nitko u obitelji nije bio dimnjačar - kaže. U Pre-komu su teškom mukom došli do dimnjačara, premda su u natječaju naglasili da nude rad na neodređeno vrijeme, stimulativna primanja od 5000 kuna za dimnjačara, odnosno 4000 kuna za pomoćnog dimnjačara, naknadu troškova prijevoza ili cipelarinu u cijelosti, regres i božićnicu po 1250 kuna, 600 kuna uskrsnice...

Predsjednik Hrvatske dimnjačarske udruge Zdravko Šenjug kaže da u Hrvatskoj ima posla za najmanje 200 dimnjačara.

- Teško je doći do dimnjačara, a još teže do dimnjačara majstora koji je potreban da bi se registrirala ta djelatnost u obrtima ili trgovačkim društvima, koja lagano preuzimaju komunalnu djelatnost. Dimnjačara majstora, kao ni onih s KV stupnjem obrazovanja, na slobodnom tržištu nema uopće. Pravila su jasna, ne može netko samo reći: "Evo, ja sam dimnjačar." Mora proći određenu edukaciju. Tvrtke moraju imati zaposlenog dimnjačara majstora jer on ima ovlasti pregledavati dimnjake i odlučuje o životu i smrti građana - ističe Šenjug i upozorava da je samo šest učenika upisalo ove godine dimnjačarstvo u školi u Zagrebu, no nadu budi to što je u novom kurikulumu o dualnom školovanju školama omogućeno da uvedu taj program, samo je pitanje hoće li biti interesa.

- U 30 do 40 posto slučajeva dimnjačarstvo funkcionira tako da se prenosi iz generacije u generaciju. Imali smo prije i po 40 upisanih učenika, a sad smo na šest. Nije atraktivno zanimanje. Posao je zagarantiran, ima ga i bit će ga jer dimnjačarstvo neće izumrijeti bez obzira na nove tehnologije i plin, samo će biti još veća potreba za stručnim ljudima - smatra Šenjug.

Građani ih ne puštaju u kuće

Alarmantan je podatak da u nekim naseljima i do 80 posto vlasnika kuća i stanova ne dopušta dimnjačarima da rade svoj posao. Sankcije su za to propisane, takva se kućanstva prijavljuju komunalnim redarima, distributerima plina i protupožarnoj inspekciji, no u praksi sustav ne funkcionira. Voditelj Grupacije dimnjačara u HGK Dejan Lončarić procjenjuje pak da u Hrvatskoj nedostaje čak 500 dimnjačara!

- Uzroci manjka su smjena generacija, povećan obujam posla te neorganiziranje i zapuštenost dimnjačarske službe po mnogim jedinicama lokalne samouprave - tvrdi.

