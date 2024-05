Nina Skočak: Mladi nemaju svijetlu budućnost u nijednoj hrvatskoj stranci, što potvrđuju i same liste

Nina Skočak, kandidatkinja za europske izbore koja je u svega nekoliko mjeseci okupila 12 mladih ispod 30 godina i objavila da ulazi u utrku za Europski parlament, bila je gošća današnje emisije Večernji TV-a. U nešto opuštenijem izdanju, no s itekako važnim elementima, s Ninom smo prokomentirali sve goruće teme - od mladih u Hrvatskoj, radu u EU parlamentu, ali i do stana i održive mode o kojoj Nina često progovara na društvenim mrežama, gdje ima doseg koji se mjeri u par stotina tisuća.

Dosta si kroz godine educirala mlade preko društvenih mreža. S kojim problemima su ti se mladi najčešće javljali i koje teme su ih najviše zanimale?

Ja uvijek kažem da mlade ne zanimaju nikakve ekstravagantne teme. Nas zanimaju iste teme kao i odrasle, ali kroz drugačiju perspektivu. Neke od glavnih tema su stambeno pitanje, mlade s 18 godina zanima hoće li si moći priuštiti stan, gdje će živjeti... Mlade obitelji zanima hoće li moći dići kredit... Sve zanima inflacija, nitko nije od toga odriješen. To je naš život i svi mi razumijemo da se događaju neke promjene, ali smatram da je potrebno upravo zbog toga da i mi imamo svoj glas u nekoj sferi u kojoj se donose neke odluke i da na ta pitanja i mi možemo dati svoju perspektivu. Drugačije je kad stan hoće kupiti netko tko ima 40 godina i netko tko ima 20-ak.

Mlade dosta zanimaju i ljudska prava i zaštita ženskih prava. Mene prati jako puno mladih žena od 20 go 30 godina, svi vidimo da žene najčešće ispaštaju kada jača ekstremna desnica. Jedna od tema je i menstrualno bolovanje, što smo uvrstili i u naš program za europske izbore. Tu sam temu prvotno pokrenula na svom Instagramu jer sam baš taj imala menstruaciju i bilo mi je jako teško raditi zbog bolova, to sam podijelila na društvenim mrežama i na to sam dobila stotine poruka, iskustva... Od žena koje rade u bolnicama, učiteljica pa sve do žena koje rade u tvornici na traci. Onda sam shvatila da je ovo jedno važno pitanje koje treba staviti u program.

Misliš li da bi se to u Hrvatskoj moglo realizirati kroz koju godinu? To je još dosta kontroverzna tema.

Da, to je jako kontroverzno. Nažalost, menstruacija je generalno kontroverzna tema sama po sebi, i dalje se smatra tabu temom. Ipak, meni je drago vidjeti da ta tema dolazi na dnevni red u Europi. Španjolska je prva u EU uvela da žene imaju pravo na jedan plaćeni dan bolovanja u slučaju teških menstruacija. Smatram da bi to trebalo biti pravo u cijeloj EU jer zašto bi netko radio pod teškim bolovima i pod tabletama? Barem bismo trebale imati izbora da taj dan možemo biti doma.

Idemo nazad na mlade. Kako bi ti ocijenila mlade u Hrvatskoj? Živjela si u Beogradu, a trenutno živiš u Briselu, tako si vidjela kako to izgleda u Europi.

Mislim da su mladi svuda slični i da svuda imamo slične probleme. Ono što se generalno smatra je da su mladi apatični i da ih ne zanima politika, ali ja mislim da mladima treba samo jedan mali poguranac kako bi se mogli uključiti. Mislim da ćemo u budućnosti imati puno aktivniju generaciju mladih, ali oni trenutno nisu zainteresirani za postojeće strukture. Ako nisu zainteresirani, onda djeluju apatično, ali ja to ne bih rekla. Traže treću opciju, ali ako je nema, onda nemaju tendenciju aktivirati se.

Što se tiče kandidature, zanima me gdje misliš da je vaša lista na izbornom kompasu koju je ranije objavio Fakultet političkih znanosti?

Mi smo to već napravili između naš kandidata kako bismo vidjeli naše osobne stavove i definitivno naginjemo na lijevo. Nismo ekstremni, ali smo liberalni i uključivi.

POVEZANI ČLANCI:

Osvojiš li mjesto u Europskom parlamentu, unutar kojeg odbora se vidiš?

Bitno je za naglasiti da europarlamentarci glasaju za sve glasove, ali vi izaberete jedan ili dva odbora unutar kojeg radite. Kad vidimo naš program, to bi definitivno bili odbori za zaštitu okoliša, ali vjerojatno i odbor za ženska prava. Međutim, moraju vas i pustiti u neki odbor.

Što se tiče političkih grupacija, imamo neke na umu kojima bismo se priključili. I u ovom slučaju je na njima da nas puste, ali mogu reći da definitivno ne bi bile ove najveće ili ove s desnog spektra. Znači tu imamo one grupacije koje naginju centru prema lijevo. Generalno, iskustvo mi govori da je lakše raditi i gurati neke zakone kad si u nekoj grupaciji.

Bili bi surađivala s drugim europarlamentarcima oko tema koje u hrvatskom interesu?

Naravno, to je ono što se nadovezuje na grupacije. Kad ste u grupaciji, najčešće zastupnici imaju neki konsenzus i mislim da je to strašno važno budući da hrvatska ima samo 12 zastupnika od trenutno 705. Ne možemo djelovati zasebno, morate djelovati u skupini i non-stop lobirati s drugim zastupnicima.

Inače, kako komentiraš sve što se događa na hrvatskoj političkoj sceni?

Meni je ovo sve kao kad imate svadbu i onda se jedna strana obitelji svađa s drugom. Vidim da politika postaje jako personalizirana, bazira se na uvredama... Dvije najveće političke ličnosti se razgovaraju kao da su na placu, vidi se da stavljaju svoje osobne interese na prvo mjesto i to je jako opasno. Kad vidimo da premijer ne želi nešto iz inata napraviti, mislim da si to ne bismo smjeli dopustiti u demokraciji. Očito su dobili većinu glasova i to treba prihvatiti. Hrvatska će sigurno ići udesno, vidimo po planu i programu DP-a da je to očito, smatram da se zato oporba treba više ujediniti.

Spomenula si kako si se priključila SDP-u prije nekoliko godina. Vidiš li se za koju godinu u hrvatskoj politici, možemo li očekivati i možda neko tvoje osnivanje stranke?

Ja sam imala 18 godina kada sam se priključila Forumu mladih SDP-a i imala sam percepciju da je najbolje djelovati kroz stranku. Potom sam vidjela da možeš djelovati i na druge načine, a sama sam se razočarala u principe funkcioniranja stranaka i načine na koji postupaju s mladima. Smatram da mladi nemaju svjetlu budućnost u nijednoj hrvatskoj stranci, što potvrđuju i same liste gdje mladih nema. Stranke ne vide potencijal, a ja sama ne vidim neku stranku kojoj bih se htjela pridružiti. Ne želim ništa isključiti, ali zasad to ne vidim, a i trenutno me najviše zanimaju europske politike jer sam to i magistrirala. Ja sam jako slojevita osoba tako da se mogu zamisliti u različitim ulogama.

Vaša lista bi spustila dobnu granicu za glasovanje. Bili bi se zalagali za obvezno glasovanje?

U politologiji tu postoje dvije strane, ali ja to ne bih uvodila kao obvezno, već bi ih poticala na izlazak na izbore na bilo koje načine. I najnovija istraživanja pokazuju da države koje su uvele glasovanje prije 18. godine u budućnosti imaju tendenciju puno više izlaziti na izbore. To je jedan od mehanizama koji provjereno djeluje, tako da bi se prije time trebali voditi, a ne zabranama.

Foto: Laura Hana Uremović

Pristižu ti kritike na račun toga što živiš u Briselu, a kandidirala si se na europskim izborima za Hrvatsku. Kako to vidiš?

Jako me frustrira to pitanje jer svi naši europarlamentarci žive puno duže u Briselu od mene. Pa samo Biljana Borzan tamo živi već 11 godina, pa nju to nitko ne pita. Ja to smatram pozitivnim jer da ne živim tamo, govorili bi da nemam iskustva i da samo želim u Brisel. Treba imati međunarodnu perspektivu problema, što sam ja u Briselu dobila. S druge strane, dovoljno sam kratko tamo da imam jako dobru perspektivu života u Hrvatskoj - tu mi je obitelj, svaki mjesec sam u Hrvatskoj... Vi u EP-u donosite zakone koji se tiču cijele EU, tako da ja ovo ne shvaćam nimalo negativnim, a takvo bi se pitanje moglo postaviti svim drugim zastupnicima.

Tvoji pratitelji se jako zanimaju za stan koji si kupila u Briselu.

Trenutno je taj projekt u pauzi jer stvarno nemam vremena za to, ali je teško. Mislila sam da će to biti gotovo u mjesec dana, nadam se da ću se preseliti preko ljeta. Gledala sam stanove u Zagrebu i u Briselu i više se tamo isplati kupiti jer oni to tržište nekretnina puno bolje reguliraju nego kod nas, a cijene su zapravo iste. Ljudi se šokiraju jer misle da stan u Briselu košta milijun eura, ali to nije tako. Slične su cijene, a to su regulirali ogromnim porezima. Primjerice, ako vam teta želi pokloniti stan, vi morate platiti porez od čak 50 posto od vrijednosti stana. Jako oporezuju treću, četvrtu nekretninu, a cijene su u odnosu na standard puno prihvatljivije.

Upravo ova tema je ta kojom se bavimo jer se ona najviše tiče mladih. Definitivno treba ograničiti privatne investicije i uvesti veće poreze. Jako je to kontroverzno pitanje, ali je svima jasno da je to potrebno za nekretnine. Jedan mehanizam koji je jako efektivan je i izgradnja javnih stanova, to je nešto što nije toliko popularno, ali će postati sve popularnije. Postoje i neki pregovori u EU da se stvori neki fond za izgradnju javnih stanova, što bi bilo jako dobro. Mladi svugdje imaju taj problem, od Poljske, Nizozemske pa do Hrvatske. Dosad se smatralo da se EU nema što uplitati u tržište nekretnina, ali se sada vidi da je to pitanje od esencijalne važnosti za svakog čovjeka.

Velika si pobornica održive mode. Misliš li da se isplati kupovati second hand u Hrvatskoj?

Budući da je brza moda treći najveći zagađivač na svijetu, ta tema se mora staviti na politički dnevni red. Zemlje zapadne Europe nisu imale rat 90-ih godina pa imaju i veći fundus odjeće, isto je tako u SAD-u koji ima puno više odjeće iz vremena prije Drugog svjetskog rata. Ipak, uvijek se isplati, to je jedna od najodrživijih praksi kupovine odjeće jer ne podržavate neku megalomansku tvrtku koja izrabljuje radnike. Ja sam jednom na Hreliću u Zagrebu našla vuneni kaput iz 1970-e za 2 kune!