Nijemci obožavaju ovaj kruh, no stručnjaci upozoravaju da ga treba konzumirati s oprezom

Narezani tost kruh najpopularniji je kruh u Njemačkoj, no tamošnji mediji ističu kako u njemu ne postoji ništa nutritivno dobro. Stručnjaci, kako prenosi Fenix magazin, savjetuju da se taj kruh ne konzumira s obzirom na to da može dovesti do bolesti. Stručnjaci neprofitne zdravstvene organizacije DiabetesDE ističu da hrana koja sadrži previše jednostavnih šećera i rafiniranih ugljikohidrata može povećati rizik od dijabetesa. Isto vrijedi i za one koji sadrže premalo vlakana i složenih ugljikohidrata.

Tipični tost s maslacem sadrži puno šećera, zasićenih masnih kiselina, kao i nizak udio vlakana i konzervanse. Ne drži dugo sitim, a sadrži puno kalorija iz nezdravih sastojaka. Prema stručnjacima za prehranu, potrebno je pojesti nekoliko kriški tosta da bi se dobila količinu vlakana u dvije kriške od 50 grama “običnog” kruha od cjelovitog zrna.

Tost ima i značajan zdravstveni nedostatak u usporedbi s kruhom od cjelovitog brašna - tostiranje. Mnogi vole da im tost bude hrskav i taman, a Njemačko ministarstvo hrane i poljoprivrede (BMEL) savjetuje da se tost jede samo ako je pozlaćen, a nikako kad je pougljen. Tamnosmeđe ili crne mrlje sadrže kancerogene tvari, uključujući akrilamid i ester masne kiseline 3-MCPD.

Prema Saveznom institutu za procjenu rizika (BfR), znatno manje količine akrilamida proizvode se na temperaturama ispod 180 stupnjeva nego na višima. Važno je znati i da je cijeli paket kruha potrebno baciti ako se pojavi plijesan. Naime, spore gljivica brzo se prošire na cijeli kruh, čak i ako se na nekih šnitama ne vide tragovi.

