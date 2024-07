Nijemci htjeli ljetovati u Turskoj pa se šokirali cijenama: 'Bili smo zatečeni, ove godine je triput skuplje'

Svake godine obitelj Heinz iz Kölna uživa u ljetovanju u Turskoj. Odmaraju se u hotelu s četiri zvjezdice, s all inclusive uslugom i u blizini plaže. Obično plaćaju oko 3500 eura za ovaj odmor, no sada su cijene gotovo utrostručene.

Angelika Heinz sredinom svibnja rezervira godišnji odmor za svoju obitelj. Par i njihovo dvoje djece već godinama početkom srpnja putuju u mirni turski gradić Colakli, u turističkoj regiji Side. "Ovo je naš drugi dom", kaže 42-godišnjakinja. Obitelj je već tri puta ljetovala ovdje i dva tjedna uživala u svim pogodnostima i uslugama renomiranog hotelskog kompleksa.

Prošle godine taj odmor koštao je gotovo 3500 eura. "Sve je bilo uključeno u cijenu – letovi od Düsseldorfa do Antalije i natrag, transfer do hotela i od njega, obiteljska soba s četirima krevetima, all inclusive ponuda i, naravno, čista plaža." No ove godine Heinz se šokirala.

Club Grand Aqua, njihov omiljeni hotel s čijim su djelatnicima razvili prijateljski odnos, gotovo je utrostručio cijenu. "Bili smo zatečeni", kaže Heinz u intervjuu za FOCUS online. Umjesto 3500 eura, ove godine trebali bismo platiti 9600 eura za isti paket – let, transfer, obiteljsku sobu i all inclusive uslugu.

Angelika Heinz nazvala je izravno hotel, ali su joj rekli da je velika potražnja, mnoge sobe su već popunjene, pa su cijene prilagođene potražnji. Letovi su također poskupjeli, pa su ukupne cijene porasle za čak 175%. Letovi za četveročlanu obitelj iz Düsseldorfa do Antalije i natrag s Free Bird Airlinesom početkom srpnja koštaju nešto manje od 1600 eura. Obitelj Heinz sada je pronašla novi obiteljski hotel, ali ovaj put u Albaniji, koja je sve popularnija među njemačkim turistima.

Unatoč velikom izboru destinacija, piše FOCUS, cijene letova i hotela za popularne ljetne destinacije poput Španjolske, Italije, Francuske, Grčke, Turske i Egipta drastično su povećane za srpanj i kolovoz u usporedbi s prošlom godinom. Povoljnih cijena gotovo da više nema, posebno tijekom vrhunca turističke sezone.

Četveročlane obitelji često moraju platiti preko 1300 eura samo put. U mnogim slučajevima obiteljske sobe su čak skuplje od deluxe dvokrevetnih soba za parove, primjerice na Rodosu ili Kreti, gdje desetodnevni odmor za obitelj iz Münchena košta 5700 eura. Ako je ljetni odmor uz more neophodan, Girona u Kataloniji je dobar izbor ako pazite na proračun, izvještava web-stranica za usporedbu letova Kayak.

Općenito, lovci na povoljne cijene trebali bi razmotriti destinacije na španjolskom kopnu: osim Girone, Barcelona (u prosjeku 219 eura) također je znatno jeftinija od Santa Cruz de la Palme (La Palma, u prosjeku 525 eura) ili Arrecifea (Lanzarote, u prosjeku 472 eura) na Kanarskim otocima. Balearski otok Mallorca, iako nije među najjeftinijim destinacijama, s prosječnom cijenom leta od 236 eura ipak je popularan izbor za njemačke turiste.