Nijemac osuđen na doživotni zatvor iz ćelije prodaje imanje da isplati obitelj ljubavnice koju je ubio

Na njemačkoj stranici za prodaju nekretnina osvanuo je oglas za jednoetažni bungalov na velikom imanju od 3.830 četvornih metara. Kuća ima četiri sobe i 100,5 m² površine, a nalazi se u selu Schwiesau. Ništa tu ne bi bilo sporno ni naročito zanimljivo da dom ne pripada ubojici 19-godišnje Kezhije H. koji je prodaje kako bi namirio troškove sudske parnice i sprovoda svoje žrtve.

Kada je prijavljen njen nestanak, u proljeće 2023. godine, policija je za Kezhijom tragala više od šest tjedana, isprva pod pretpostavkom da je djevojka živa. S vremenom su pak rasle indikacije da je zapravo ubijena, piše Fenix magazin. Istraga je otkrila tragične detalje koji su doveli do njene smrti.

Kezhia je bila zaljubljena u Tina B., željela je s njim djecu, no on nju nije tako gledao. Bila mu je samo ljubavnica. Nakon što je na njega izvršila pritisak, on joj je presudio s više od 30 uboda nožem u svom kombiju. Pokušao je spaliti njeno tijelo, no naposljetku ju je zakopao u udaljenoj šljunčari. Nakon ubojstva je sam podnio prijavu o nestanku kako bi skrenuo sumnju sa sebe, a zatim se vratio supruzi u obiteljsku kuću i nastavio normalno živjeti.

Tino B. ostatak života provest će u strogo čuvanom zatvoru u mjestu Burg. Na to su ga osudili porotnici na Zemaljskom sudu Stendal. Osim toga, mora platiti 40.000 eura preživjelim rođacima ubijene žene, kao i troškove njenog sprovoda, te sudske i pravne pristojbe namijenjene pokrivanju prihoda od prodaje kuće.

VIDEO Muškarac zapalio dvije kuće, ranio policajca nožem, pa ga drugi policajc ustrijelio